México

Profeco sanciona a Ticketmaster por falta de claridad en la venta de boletos de BTS

Iván Escalante, titular de la procuraduría, exhortó a la boletera a informar con suficiente antelación sobre los precios y la ubicación específica de cada uno de los boletos

Guardar
La banda se presentará en
La banda se presentará en México próximamente (Zurisaddai González/Infobae)

El proceso de venta de boletos para el concierto de BTS generó múltiples inconformidades según confirmó Iván Escalante, titular de la Profeco, durante la conferencia matutina del lunes 26 de diciembre. El funcionario detalló que, incluso antes del inicio de la venta, su equipo identificó señales de alerta mediante el monitoreo de redes sociales y los reportes que comenzaron a llegar directamente a la institución.

Escalante indicó que su dependencia exhortó a Ticketmaster a informar con suficiente antelación sobre los precios y la ubicación específica de cada uno de los boletos. “Solicitamos que la empresa comunique de manera anticipada el costo y la localización de cada uno de los boletos”, señaló a los medios durante su intervención.

La situación se agravó el día de la venta, cuando la dependencia continuó recibiendo quejas y reportes de compradores. El titular de la PROFECO relató que muchos usuarios aseguraron que Ticketmaster estaba ofreciendo entradas en puntos de venta físicos.

Ante este escenario, la institución envió un operativo de verificación a ocho módulos ubicados en las instalaciones de estadio GNP, Palacio de los Deportes y distintos centros comerciales. Según afirmó Escalante, el equipo constató que “no existía venta física de boletos al menos en el Palacio de los Deportes y el estadio GNP”, mientras que en los otros módulos sí había venta física pero no para ese espectáculo en particular.

Temas Relacionados

PROFECOBTSCDMXConciertosVenta de boletosmexico-noticias

Más Noticias

Claudia Sheinbaum afirma que le escribió al Primer Ministro de Corea para que BTS tenga más fechas en México

La mandataria explicó que la alta demanda de boletos superó la oferta disponible y que su gestión busca ampliar el acceso de los jóvenes al espectáculo

Claudia Sheinbaum afirma que le

El PAN propone que la reforma electoral anule elecciones financiadas por el crimen organizado

El presidente del partido, Jorge Romero Herrera exige fortalecer la fiscalización electoral

El PAN propone que la

Valor de apertura del euro en México este 26 de enero de EUR a MXN

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del euro

Descubre los afortunados ganadores del último Chispazo este 25 de enero del 2026

Celebrado dos veces al día, el sorteo se lleva a cabo a las 15:00 y a las 21:00 horas, de lunes a domingo

Descubre los afortunados ganadores del

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Tris?: resultados del 25 de enero

Aquí los números de la última jugada, difundidos de manera oficial por la Lotería Nacional

¿Eres el afortunado ganador de
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGE Guanajuato confirma 11 muertos

FGE Guanajuato confirma 11 muertos y seis heridos tras ataque en cancha de futbol en Salamanca

Lotería Nacional e INDEP rifaron casa de un narco en Jalisco y la ganadora terminó amenazada

El influencer Markitos Toys rompe el silencio sobre narcoacusaciones

Tras masacre en Salamanca, alcalde pide ayuda a Sheinbaum: “Hay grupos criminales tratando de someter a la autoridad”

Caen tres sujetos armados en Zacatecas tras enfrentamiento con agentes de seguridad: uno es de Venezuela

ENTRETENIMIENTO

Pepe Aguilar confía en que

Pepe Aguilar confía en que el “hate” hacia Ángela Aguilar llegará a su fin: “Va a hablar más su arte”

Pepe Aguilar revela que Ángela Aguilar cantó por primera vez a los dos años y medio

‘La Nicholette’ reaparece en una iglesia y, entre lágrimas, agradece apoyo tras ser privada de la libertad

El influencer Markitos Toys rompe el silencio sobre narcoacusaciones

Ángela Aguilar compartió recetario heredado de su abuela y guía para rezar en sus historias

DEPORTES

Charros de Jalisco se proclaman

Charros de Jalisco se proclaman bicampeones de la Liga Mexicana del Pacífico

Preocupa repentina ausencia de Christian Martinoli en el partido de la Selección Mexicana

México vs. Bolivia: concluye 1-0 el partido amistoso desde el Estadio Ramón “Tahuichi”

Se encienden las alarmas: lesión de Edson Álvarez preocupa a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

Serie del Caribe 2026: un repaso por los equipos mexicanos que han sido campeones del torneo