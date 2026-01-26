Profeco sanciona a Ticketmaster por falta de claridad en la venta de boletos de BTS

La banda se presentará en México próximamente (Zurisaddai González/Infobae)

El proceso de venta de boletos para el concierto de BTS generó múltiples inconformidades según confirmó Iván Escalante, titular de la Profeco, durante la conferencia matutina del lunes 26 de diciembre. El funcionario detalló que, incluso antes del inicio de la venta, su equipo identificó señales de alerta mediante el monitoreo de redes sociales y los reportes que comenzaron a llegar directamente a la institución.

Escalante indicó que su dependencia exhortó a Ticketmaster a informar con suficiente antelación sobre los precios y la ubicación específica de cada uno de los boletos. “Solicitamos que la empresa comunique de manera anticipada el costo y la localización de cada uno de los boletos”, señaló a los medios durante su intervención.

La situación se agravó el día de la venta, cuando la dependencia continuó recibiendo quejas y reportes de compradores. El titular de la PROFECO relató que muchos usuarios aseguraron que Ticketmaster estaba ofreciendo entradas en puntos de venta físicos.

Ante este escenario, la institución envió un operativo de verificación a ocho módulos ubicados en las instalaciones de estadio GNP, Palacio de los Deportes y distintos centros comerciales. Según afirmó Escalante, el equipo constató que “no existía venta física de boletos al menos en el Palacio de los Deportes y el estadio GNP”, mientras que en los otros módulos sí había venta física pero no para ese espectáculo en particular.