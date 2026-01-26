México

Profeco anuncia nuevos lineamientos para regular publicidad y venta de boletos en conciertos y festivales

Iván Escalante, titular de la Profeco, dio a conocer una serie de medidas en beneficio de los consumidores de espectáculos en vivo

La Profeco presenta nuevas medidas
La Profeco presenta nuevas medidas para regular la venta de boletos en conciertos y espectáculos en México. - (Zurisaddai González/Infobae)

Durante la conferencia matutina de este lunes 26 de enero, Iván Escalante, titular de la Profeco, expuso nuevas medidas para la venta de boletos en espectáculos y conciertos.

El funcionario explicó que estos lineamientos se diseñan con un enfoque responsable y buscan mayor transparencia para quienes compran entradas.

Uno de los puntos centrales es la obligación de que las empresas publiquen una descripción clara del lugar, la fecha y los horarios de cada evento. Este requisito pretende eliminar ambigüedades y ofrecer certeza a quienes adquieren boletos.

Lineamientos claros al menos 24 horas antes de la primera venta

Las empresas están obligadas a publicar la descripción clara del evento, lugar, fecha y horarios antes de la venta. - (Jovani Pérez/Infobae)

Además, las compañías deberán hacer pública la información sobre el mapa y los precios exactos de cada localidad al menos 24 horas antes de que inicie la primera venta. Esta disposición permitirá a las y los consumidores comparar opciones y tomar decisiones informadas.

Otro aspecto relevante es la exigencia de especificar el costo total del boleto desde el inicio de la compra, incluyendo todos los cargos adicionales. Escalante recalcó que la ley es contundente en este punto: “los precios finales son los que tienen que estar publicados” y no debe haber sorpresas al momento del pago.

Para canalizar denuncias y resolver dudas, la Profeco ha habilitado una vía de comunicación exclusiva, ya disponible para el público: conciertos@profeco.gob.mx. El objetivo es atender de forma directa cualquier reclamo vinculado con la venta de boletos para conciertos y espectáculos.

Transparencia y beneficio para los consumidores

Para denuncias sobre venta de boletos, Profeco habilita la dirección conciertos@profeco.gob.mx como vía de contacto exclusiva. - (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Durante la conferencia, Iván Escalante respondió a preguntas de periodistas sobre el alcance de los nuevos lineamientos. Señaló que estas reglas serán útiles porque no dejan lugar a interpretaciones, obligando a las empresas a ser claras y transparentes, y a facilitar información esencial, como está previsto en la normativa.

En cuanto a la reventa, el titular de la Profeco explicó que, si bien no existe un marco federal que regule los precios máximos, la legislación sí contempla sanciones cuando hay abuso en contra de los consumidores. Precisó que las plataformas de reventa suelen incurrir en prácticas abusivas, lo que justifica una intervención por parte de la autoridad.

El cálculo de las multas, según informó Escalante, depende de criterios como la gravedad de la infracción, los daños causados, la reincidencia, la capacidad económica del infractor, así como la intención o la negligencia. El funcionario añadió que el monto de la sanción se está evaluando a partir de las denuncias recibidas y los casos observados en redes sociales.

Finalmente, Iván Escalante anticipó que las multas podrían superar los 4 millones de pesos en los episodios más graves. Cada vez que se identifique una falta a la ley, la Profeco buscará imponer sanciones proporcionales al daño ocasionado, en defensa de los derechos de las y los consumidores.

