Sheinbaum niega que foto de Ryan Wedding frente a embajda de EEUU haya sido creada con IA

Sheinbaum aclaró que si la imagen hubiera sido creada con IA, las redes sociales la hubieran detectado

(Presidencia)
(Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que la foto del exatleta canadiense recientemente detenido en México y trasladado a Estados Unidos, Ryan Wedding, frente a la embajada de Estados Unidos, haya sido creada con inteligencia artificial, como acusó un medio canadiense.

“Hay una polémica en torno a una fotografía que presentó usted acá, que es de este atleta canadiense que fue extraditado, un diario o medio de comunicación en Canadá dice que se manejó con Inteligencia Artificial y que se presentó en la antigua sede de la embajada norteamericana, usted sabía de esto?”, le preguntó un reportero a la mandataria.

Ante este cuestionamiento, Sheinbaum dijo que toda red social tiene una política en la que, cuando hay una fotografía o una información de Inteligencia Artificial, o un video, tiene que tener las letras de IA, o AI, dependiendo si es en inglés o en español, y en este caso no tiene ningún indicativo de que sea Inteligencia Artificial.

“Lo segundo, vale la pena para cualquier duda que haya sobre esto, poner la publicación que hizo el embajador de Estados Unidos en México sobre este caso”, dijo Sheinbaum, y mostró un post de Ronald Johnson en la que se señala la entrega voluntaria del presunto narcotraficante canadiense.

“En el primer caso no hay nada de Meta, creo es de Facebook o de Instagram, que diga Inteligencia Artificial, que en todo caso es lo que indica o es la política de la red social, todas las redes sociales tienen eso, que cuando hay una imagen, video, en fin, tiene que decir eso, y segundo, en todo caso, lo que está en el fondo es el tema de si hubo una entrega voluntaria o no, y aquí el propio embajador de Estados Unidos en México, en su publicación, dijo la entrega voluntaria de Ryan Wedding”, dijo Sheinbaum.

(Instagram)
(Instagram)

Esto, luego de que surgieran dos versiones de la detención de Wedding, una que manejaron autoridades mexicanas y el embajador de México en EEUU, de que el presunto capo de la droga se había entregado en México, y una segunda, manejada por autoridades estadounidenses, en la que se señaló que agentes del FBI habían realizado operaciones en territorio mexicano para detenerlo.

El pasado lunes, la presidenta Sheinbaum presentó una imagen en su conferencia de prensa matutina, como evidencia de que Wedding se había entregado voluntariamente en la sede diplomática estadounidense. En la imagen se ve al exatleta afuera de la Embajada de EEUU, misma que habría sido tomada cuando presuntamente se entregó de manera voluntaria.

Durante la mañanera, la presidenta restó importancia a las versiones sobre una posible operación de autoridades estadounidenses en territorio mexicano, y sostuvo que el fugitivo, nacido en Ontario, se había entregado de manera voluntaria.

Tras esto, un medio canadiense afirmó que dicha imagen había sido generada con Inteligencia Artificial.

De acuerdo con CBC News, la imagen fue publicada en la cuenta bossryanw, misma que estaba llena de imágenes creadas con IA y supuestamente vinculadas a Wedding, versión que fue desacreditada la semana pasada.

