Sheinbaum niega intervención del FBI en México, aclara que Wedding se entregó en la embajada de EEUU en CDMX

Durante la conferencia de prensa matutina, la presidenta de México Claudia Sheinbaum aseguró que Ryan se entregó en la embajada de EEUU luego de publicar en su cuenta oficial que se entregaría.

“Estuvo aquí el director del FBI, tenía planeado desde hace tiempo venir a México y tener una serie de reuniones como parte de este entendimiento de seguridad que se había planteado".

Días antes se había detenido a uno de los 10 más buscados del FBI por parte de las fuerzas federales del Gobierno de México y estaba detenido. Esa misma madrugada esta persona de origen canadiense se entrega a la embajada canadiense”, explicó Sheinbaum.

La publicación de Ryan Wedding en redes sociales

Así, la presidenta mostró durante La Mañanera la publicación hecha por Wedding en su cuenta oficial de Instagram, la cual dice: “A los medios de comunicación y a mis seguidores: Después de buscar garantías para un proceso justo, he decidido entregarme voluntariamente a las autoridades”.

Además, agredeció a su esposa por ser su “fuerza motriz”, a johnbilonog, “quien estará a cargo de mi legado” y a las persdonas que le enviaron mensajes durante la semana, pues le “dieron gran consuelo al dar este paso. Confío plenamente en que la verdad saldrá a la luz y me hará libre”.

Para concluir la publicación dice: “Este mensaje está siendo publicado por un representante - el contexto de la foto es que el Sr. Wedding caminó a la embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México con sus propios dos pies.”

El caso Wedding

De acuerdo con la información publicada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, desde noviembre de 2025 se fijó como el objetivo de una de las recompensas más altas ofrecidas por el gobierno, las cuales fueron de hasta 15 millones de dólares por datos que permitieran su captura y condena.

Las autoridades estadounidenses acusaron a Wedding de encabezar una red transnacional dedicada al tráfico de cocaína, con operaciones entre Sudamérica, México, Canadá y Estados Unidos, según información publicada por el Departamento de Estado de EEUU.

Ryan James Wedding, nacido en Canadá el 14 de septiembre de 1981, saltó a la fama tras competir en la prueba de slalom gigante de snowboard en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City.

De acuerdo con el Departamento de Estado, tras finalizar su carrera deportiva, Wedding se radicó en México y lideró una organización criminal que coordinaba el transporte de grandes volúmenes de cocaína desde Sudamérica hacia Norteamérica.

Según el reporte oficial, Wedding fue acusado en junio de 2024 en el Distrito Central de California por operar una empresa criminal continua, homicidio, intento de homicidio y conspiración para poseer, distribuir y exportar cocaína.

Una acusación adicional, revelada en octubre de 2024, lo vinculó con el envío de cientos de kilos de droga desde el sur de California a Canadá, utilizando una red de transporte basada en territorio canadiense.

El Departamento de Estado subrayó que Wedding y un cómplice habrían ordenado el asesinato de dos integrantes de una familia en Ontario, Canadá, el 20 de noviembre de 2023, y la muerte de otra persona en Canadá el 18 de mayo de 2024, en el contexto de deudas relacionadas con el narcotráfico.

Las autoridades estadounidenses también atribuyeron a Wedding la autoría intelectual de un asesinato cometido en Colombia en enero de 2025, contra un supuesto colaborador de la organización criminal.

Entre los múltiples alias que supuestamente utilizaba el fugitivo, figuran nombres como “James Conrad King”, “El Jefe”, “El Toro”, “Public Enemy” y “Mexi”, además de diversas combinaciones alfanuméricas.

El Departamento de Estado describió a Wedding como un hombre de 1.90 metros de estatura, 109 kilogramos de peso, con cabello castaño, ojos azules y un tatuaje en el brazo.

La inclusión de Wedding en la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI refuerza la presión internacional para lograr su detención.

El Departamento de Estado aseguró que las identidades de quienes aporten información serán tratadas con estricta confidencialidad, y recordó que funcionarios gubernamentales no pueden acceder a la recompensa.