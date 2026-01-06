Localizaron el vehículo implicado en el asesinato de Roberto Hernández, motociclista arrastrado en Iztapalapa

El automóvil fue encontrado en primera instancia por elementos municipales de Nezahualcóyotl. Crédito: Redes sociales

La mañana de este lunes 5 de enero fue localizado en el municipio de Nezahualcóyotl, Edomex, el vehículo involucrado en el asesinato del motociclista identificado como Roberto Hernández en calles de Iztapalapa.

Según los primeros informes, el automóvil fue encontrado por elementos de la policía municipal de Nezahualcóyotl, tras reportes de los vecinos en la zona.

Con el hallazgo, elementos municipales aseguraron la zona y dieron parte a la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Diversas versiones han detallado que el automóvil, marca Honda, color azul, tiene un golpe frontal y habría estado con la cajuela abierta, además de encontrarse sin placas de circulación.

La Fiscalía capitalina confirmó la tarde de hoy que se que se trata del vehículo implicado.

Hallazgo del vehículo

El automóvil involucrado en el atropellamiento y muerte de Roberto Hernández, quien fue arrastrado por más de un kilómetro en la alcaldía Iztapalapa la noche del pasado sábado 3 de enero, fue localizado la mañana de este lunes en calles del municipio de Nezahualcóyotl.

Según reportes extraoficiales, vecinos de la colonia Ciudad Lago, en la zona norte del municipio, reportaron a las autoridades la presencia de un vehículo Honda azul que permanecía abandonado, con un golpe visible en la parte frontal y la cajuela abierta, sobre la calle Lago Zaima, esquina con Eje 4.

Cámaras de seguridad captaron el recorrido del automóvil con el cuerpo del motociclista por debajo. Crédito: @c4jimenez

Tras recibir la alerta, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y confirmaron que el automóvil no contaba con placas de circulación.

Videos publicados en redes sociales muestran a elementos de la FGJEM y de la FGJCDMX llegando al sitio para comenzar la indagatorias. Además, en otro de los materiales se observa cómo una grúa particular llega al sitio para remolcar el vehículo, mientras agentes observan el enganche.

Confirmación de la FGJCMDX

En seguimiento a las diligencias relacionadas con el caso, la FGJCDMX confirmó la tarde este 5 de enero que elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) localizaron un automóvil con características similares al involucrado en el hecho, abandonado en calles del municipio de Nezahualcóyotl.

Además, señalaron que “agentes de la Policía de Investigación (PDI) mantienen coordinación con la FGJEM para su aseguramiento y realización de las pruebas periciales correspondientes”.

El incidente, ocurrido la noche del 3 de enero, derivó en la muerte de un hombre de 52 años. (Captura de pantalla, Foro TV / @Traviesoeh / X)

Asimismo, detallaron que la PDI, bajo la conducción del Ministerio Público, lleva a cabo el análisis de videograbaciones tanto públicas como privadas, además de la búsqueda y entrevista de posibles testigos que puedan aportar información relevante para la investigación.

La Fiscalía capitalina informó que continuará con las diligencias y mantendrá actualizada a la ciudadanía sobre los avances que legalmente puedan hacerse públicos.

Quién fue el responsable del asesinato de Roberto Hernández

Extraoficialmente se ha divulgado en redes sociales la presunta identidad de la responsable, señalando que sería una mujer, de profesión enfermera, quien habría arrastrado al motociclista hasta quitarle la vida.

Sobre las afirmaciones, autoridades confirmaron que se tiene conocimiento de quién es la titular de las placas del automóvil, pero hasta el momento no se sabe quién habría cometido el crimen.

“Como parte de los actos de investigación, se tiene identificado el vehículo involucrado, así como las placas de circulación y la persona a cuyo nombre se encuentra registrado. No obstante, hasta el momento no existe certeza sobre la identidad de quien lo conducía al ocurrir los hechos, por lo que continúan las diligencias para su esclarecimiento”, señaló la FGJCMDX mediante un comunicado.