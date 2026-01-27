México

¿Qué comen las células cancerígenas?

La comida de tu plato son el principal motivo para tener una buena salud o alimentar diversos padecimientos

Guardar
Célula cancerígena en un microscopio
Célula cancerígena en un microscopio (Adobe Stock)

Las células cancerígenas requieren mucha más energía celular que las sanas y, para satisfacer esta demanda, utilizan principalmente glucosa y lípidos obtenidos a través de la dieta, elementos que se encuentran en diversos alimentos que, en exceso, pueden causar problemas a la salud.

Esta habilidad de aprovechar diferentes nutrientes facilita el crecimiento continuo y la propagación de los tumores, situando la relación entre nutrición y cáncer en el centro de la investigación oncológica actual.

En comparación con células sanas, las cancerosas incrementan su consumo de energía para mantener una rápida división y proliferación. Su metabolismo se adapta para captar un mayor volumen de glucosa y grasas, lo que les permite sobrevivir incluso en ambientes internos adversos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos favoritos de las células cancerígenas

La glucosa, abundante en panes, arroces y frutas, es el principal combustible para las células. Sin embargo, las células tumorales también obtienen lípidos tanto de los alimentos como de los depósitos almacenados en el cuerpo. Esta doble fuente energética contribuye al desarrollo más agresivo de la enfermedad y a la dificultad para detener su avance.

Entre las grasas presentes en la dieta, destaca el ácido palmítico, un ácido graso saturado identificado como factor clave en la capacidad de las células cancerígenas para provocar metástasis.

El ácido palmítico está presente en alimentos procesados como mantequilla, repostería, pastas, pizzas y helados. Investigaciones recientes apuntan a que su consumo elevado potencia la agresividad de los tumores y favorece su diseminación a otros órganos.

La glucosa cumple una función
La glucosa cumple una función vital en el organismo, aunque siempre es necesario revisar los niveles en que se encuentra pues en exceso aumenta las posibilidades de enfermedades. Foto: (iStock)

¿Cómo afectan los lípidos?

El acceso a las células tumorales depende de receptores específicos, en particular de la proteína CD36, que actúa como transportador de grasas. Un aumento en la expresión de CD36 se asocia con una mayor entrada de ácidos grasos a la célula y un incremento en la capacidad de invasión tumoral. Como respuesta, se estudian terapias dirigidas a bloquear la función de CD36 para restringir el suministro energético de las células malignas.

La efectividad de estas estrategias se ha demostrado en modelos animales. En ratones, una dieta alta en grasas conduce a tumores más grandes y a un mayor número de metástasis, además de una menor supervivencia. Por el contrario, el uso de bloqueadores de CD36 detiene el avance del cáncer y reduce la formación de nuevos tumores. Esto ha alentado el desarrollo de anticuerpos monoclonales y otros compuestos capaces de inhibir CD36 como vía experimental hacia nuevos tratamientos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El vínculo entre dieta y cáncer obliga a replantear la importancia de una alimentación equilibrada en la prevención. Moderar el consumo de grasas saturadas y procesadas puede disminuir el riesgo de aparición del cáncer y dificultar su progresión en quienes ya lo padecen.

Seleccionar los nutrientes de manera informada y mantener el equilibrio energético representa una medida directa que contribuye a la salud celular y reduce la probabilidad de padecer enfermedades graves como el cáncer.

Temas Relacionados

CáncerMetástasisÁcido palmíticoCD36Dieta y cáncerGrasas saturadassaludbienestarmedicinacélulas cancerígenasalimentosmexico-noticias

Más Noticias

Especialistas de la UNAM alertan sobre actividad inusual en el lago del volcán Chichón, piden reforzar el monitoreo

Investigadores indicaron que el volcán muestra variaciones en la composición y temperatura de su lago

Especialistas de la UNAM alertan

Temblor en Baja California: se registra sismo de 4.0 en Gpe Victoria

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en Baja California: se

Temblor en Oaxaca: se registra sismo de 4.2 en Crucecita

El temblor ocurrió a las 11:00 horas, a una distancia de 7 km de Crucecita y tuvo una profundidad de 58.9 km

Temblor en Oaxaca: se registra

Revelan malas condiciones laborales en el Congreso de Michoacán para intérpretes de Lengua de Señas

Tras el hallazgo de la pareja y su hija asesinadas en el estado, se reveló que las condiciones salariales eran muy bajas y que condiciones laborales siguen precarias

Revelan malas condiciones laborales en

Yuridia deslumbra con su regreso en el palenque de León tras su maternidad

La cantante retomó su carrera en vivo tras una pausa personal y confirmó su conexión intacta con el público mexicano

Yuridia deslumbra con su regreso
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum niega que foto de

Sheinbaum niega que foto de Ryan Wedding frente a embajda de EEUU haya sido creada con IA

Desde prisión, ‘El Marro’ seguiría dirigiendo al Cártel Santa Rosa de Lima

Mundial 2026 en México: las 8 actividades ilícitas con las que el crimen organizado podría lucrar, según experto

Masacre en Salamanca deja al descubierto extorsiones a ligas de futbol amateur

Abogados de narcos enviados a EEUU denuncian traición a la patria ante la FGR

ENTRETENIMIENTO

Yuridia deslumbra con su regreso

Yuridia deslumbra con su regreso en el palenque de León tras su maternidad

Precios oficiales de Harry Styles en México: consulta aquí el costo de los boletos para CDMX

BTS en México: Gobierno coreano estudia carta de Sheinbaum para ampliar fechas de la banda en el país

Alessandra Rosaldo defiende a su hija Aitana tras críticas por cantar ‘Golden’ de Las Guerreras K-Pop: “Conozco sus capacidades”

“He tenido amigos humildes”: Roberto Palazuelos presume tener ‘barrio’ por ir a Tepito y convivir con lancheros

DEPORTES

El ex de Cruz Azul

El ex de Cruz Azul que fue campeón en el 2021 y que firmó con Rosario Central para esta temporada

WWE acepta a Regina “Kill Bill” Tarín: la mexicana define su futuro entre MMA y la lucha libre

Hecho insólito: aficionados le piden a jugadora de Mazatlán que le regale su liga para el cabello

América vs Necaxa: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 4 del Clausura 2026

Atlético de San Luis vs Chivas: cuándo y dónde ver el partido de la jornada 4 en la Liga Mx