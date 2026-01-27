México

Nueva era en el CIDE: Lucero Ibarra asume la dirección general y promete diálogo con la comunidad académica

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación designa a la nueva directora del Centro de Investigación y Docencia Económicas

Lucero Ibarra Rojas, nueva directora
Lucero Ibarra Rojas, nueva directora del CIDE, se compromete a privilegiar el diálogo con la comunidad.

La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECHTI) presentó oficialmente a la doctora Lucero Ibarra Rojas como directora general interina del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en un acto que busca dar certeza administrativa a la institución tras una jornada marcada por comunicados contradictorios y un abierto desacuerdo con el ahora exdirector José Antonio Romero Tellaeche.

La designación ocurre en un contexto de tensión interna, luego de más de cuatro años de conflictos, protestas estudiantiles y cuestionamientos al modelo de gestión del CIDE.

El martes 27 de enero de 2026, la titular de la SECHTI, Rosaura Ruiz Gutiérrez, presentó a Lucero Ibarra ante el Consejo Directivo del CIDE, órgano máximo de gobierno de la institución.

La dependencia informó que la nueva directora interina ya ocupa la oficina de la Dirección General y cuenta con todas las facultades necesarias para desempeñar el cargo.

El nombramiento quedó formalizado mediante el oficio A100/014/2026, sustentado en el artículo 94 de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que faculta a la secretaría a designar una dirección interina mientras se define una titularidad definitiva.

Nombramiento de la SECHTI y respaldo legal

De acuerdo con la SECHTI, la designación de Ibarra Rojas tiene efectos inmediatos y se mantendrá vigente hasta que se nombre a la persona titular definitiva o a otro interinato.

Durante su presentación, estuvieron presentes integrantes del Consejo Directivo, entre ellos:

  • Lorenzo Meyer
  • Felipe Ávila
  • Gerardo Esquivel
  • Lorena Rodríguez

La dependencia subrayó que el procedimiento se realizó conforme al marco legal vigente y como parte de un proceso de transición institucional.

Romero Tellaeche rechaza dejar el cargo y exige proceso formal

Un día antes, el 26 de enero, José Antonio Romero Tellaeche envió un documento al Órgano de Gobierno del CIDE en el que sostuvo que continuará en funciones hasta que se lleve a cabo un procedimiento legal formal para su remoción.

En su posicionamiento, afirmó que la separación anticipada del cargo solo puede ocurrir cuando se acrediten causas legales expresas, respetando el debido proceso, el derecho de audiencia y una resolución adoptada en sesión formal del Consejo Directivo.

También señaló que las decisiones basadas en acuerdos políticos o manifestaciones de voluntad carecen de sustento jurídico.

Diálogo con la comunidad, prioridad de la nueva gestión

Durante su presentación, Lucero Ibarra Rojas aseguró que uno de los ejes centrales de su gestión será recomponer la relación con la comunidad académica, particularmente con estudiantes, docentes y trabajadores, tras años de confrontación interna.

El mensaje se da en medio de un ambiente marcado por reclamos históricos, denuncias de opacidad y exigencias de mayor apertura institucional.

Mientras Romero Tellaeche insiste en que conserva atribuciones legales, la SECHTI ya reconoce oficialmente a Lucero Ibarra como directora general interina, dejando en manos del Órgano de Gobierno los siguientes pasos para resolver el conflicto de fondo en el CIDE.

