¿Quién es Lucero Ibarra, la nueva directora del CIDE tras la destitución de Romero Tellaeche?

La salida del exdirector del Centro de Investigación se produce tras denuncias de plagio, despidos polémicos y protestas de la comunidad académica

Lucero Ibarra Rojas asume como directora interina del CIDE tras la destitución de José Antonio Romero Tellaeche.

La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SCHTI) designó a Lucero Ibarra Rojas como directora interina del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), luego de la destitución de José Antonio Romero Tellaeche, cuya gestión estuvo marcada por una prolongada crisis institucional, conflictos con la comunidad académica y diversos señalamientos en su contra.

El relevo entrará en vigor a partir de este martes 27 de enero, en medio de un debate abierto sobre la legalidad del proceso y el futuro de la institución.

¿Quién es Lucero Ibarra Rojas?

Lucero Ibarra Rojas es profesora-investigadora titular del CIDE y cuenta con una trayectoria académica especializada en el estudio del derecho desde una perspectiva social.

Es doctora en Derecho y Sociedad por la Universidad de Milán, maestra en Sociología Jurídica por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, en España, y licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Ibarra Rojas ha sido profesora, investigadora y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Ha sido docente en diversas instituciones nacionales e internacionales y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Sus líneas de investigación abarcan la sociología jurídica, la propiedad intelectual, los pueblos indígenas, los estudios de género y feminismos, así como el análisis de la abogacía y las profesiones jurídicas.

Además, ha participado en órganos colegiados y redes académicas internacionales, y ha colaborado en proyectos de investigación financiados por convocatorias federales.

Lucero Ibarra Rojas asume como directora interina del CIDE tras la destitución de José Antonio Romero Tellaeche.

Su nombramiento como directora interina busca garantizar la continuidad administrativa y académica del CIDE mientras se define el proceso para la designación definitiva de la Dirección General.

La sustitución en la Dirección General del CIDE

El cambio en la Dirección General ocurre en un contexto de alta tensión interna. Romero Tellaeche llegó al CIDE en agosto de 2021 como director interino, tras la renuncia de Sergio López Ayllón, y posteriormente fue ratificado en el cargo.

José Antonio Romero Tellaeche es destituido de la dirección del CIDE tras denuncias y conflictos internos.

Desde su nombramiento, amplios sectores de la comunidad académica y estudiantil cuestionaron el proceso, al considerar que se trató de una designación impuesta y carente de consenso institucional.

Durante su gestión se registraron protestas, paros, toma de instalaciones y múltiples pronunciamientos públicos. Académicos y estudiantes denunciaron decisiones administrativas unilaterales, así como un deterioro del diálogo interno.

A pesar de estas inconformidades, autoridades federales ratificaron su permanencia en 2021, lo que profundizó el conflicto.

¿Por qué se fue José Antonio Romero Tellaeche?

La salida de Romero Tellaeche se produce tras años de señalamientos y conflictos internos.

José Antonio Romero Tellaeche deja la dirección del CIDE tras una gestión marcada por conflictos internos. (especial)

Desde el inicio de su gestión, enfrentó acusaciones de plagio académico, despidos considerados arbitrarios y denuncias por acoso laboral, principalmente presentadas por mujeres académicas.

Uno de los episodios más controvertidos fue la demanda por daño moral interpuesta contra la profesora-investigadora Catherine Andrews, quien había denunciado un presunto plagio académico.

El caso generó una amplia reacción de rechazo dentro y fuera del CIDE, con pronunciamientos de colectivos académicos y organizaciones defensoras de la libertad de expresión, que calificaron la acción legal como un intento de amedrentamiento.

La remoción de Romero Tellaeche abre paso a una nueva etapa en la dirección del CIDE.

Aunque en su momento la demanda fue retirada, el episodio profundizó la crisis institucional y el cuestionamiento público a su liderazgo, sumándose a un clima de desconfianza y confrontación que se mantuvo durante su gestión.

El papel del CIDE en el sistema académico mexicano

El CIDE es un centro público de investigación y docencia especializado en ciencias sociales, con un papel estratégico en la formación de especialistas y en la generación de conocimiento para la toma de decisiones públicas.

El CIDE inicia una nueva etapa con la designación de Lucero Ibarra como directora interina.

Entre sus principales funciones destacan:

  • La investigación académica rigurosa en economía, derecho, ciencia política y disciplinas afines.
  • La formación de estudiantes a nivel licenciatura y posgrado con enfoque interdisciplinario.
  • La contribución al análisis crítico de los principales problemas públicos del país.
  • La vinculación entre academia, sector público y sociedad civil.

Con la llegada de Lucero Ibarra Rojas a la Dirección General interina, el CIDE enfrenta el reto de recomponer su vida institucional, restablecer canales de diálogo interno y definir el rumbo de su liderazgo en un contexto marcado por el debate sobre su autonomía y gobernanza.

