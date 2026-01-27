México

Mascarilla de naranja: la solución natural para eliminar la caspa y acelerar el crecimiento del cabello

Aplicar de forma regular la mascarilla natural pueden transformar la apariencia y textura del cabello

Las mascarillas de naranja aplicadas de forma regular, pueden transformar la apariencia y textura del cabello. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mascarilla de naranja se ha popularizado como remedio natural para el cuidado del cabello, aprovechando las propiedades de la naranja, una fruta rica en vitamina C, flavonoides y ácidos orgánicos. El uso de este fruto en productos cosméticos caseros resulta atractivo por su aroma y su potencial para mejorar la salud capilar.

El cítrico destaca por su alto contenido en vitamina C, un antioxidante esencial para la formación de colágeno, proteína fundamental para el mantenimiento de la piel y el cabello. Además, aporta folatos, carotenoides y flavonoides como la hesperidina y la nobiletina, que refuerzan las defensas naturales y protegen contra el daño oxidativo. La naranja contiene ácidos orgánicos como el ácido cítrico y málico, que ayudan a equilibrar el pH del cuero cabelludo y aportan brillo natural al cabello.

El jugo de naranja se consolida como un ingrediente estrella en recetas caseras para mejorar la salud del cuero cabelludo y potenciar el brillo natural del cabello. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios de la mascarilla de naranja para la salud capilar

El primer beneficio de la mascarilla de naranja es su capacidad para combatir la caspa. El ácido cítrico presente en la fruta tiene un efecto exfoliante suave, que ayuda a remover las células muertas del cuero cabelludo y reduce la descamación, favoreciendo un ambiente más limpio y saludable. El segundo beneficio es la estimulación del crecimiento del cabello, gracias a la vitamina C, que ayuda a la síntesis de colágeno y fortalece la raíz, promoviendo un cabello más resistente y menos propenso a la rotura.

Mientras que el tercer beneficio es el aporte de brillo y suavidad, resultado de la acción combinada de los antioxidantes y los ácidos naturales, que sellan la cutícula capilar y mejoran la apariencia general del cabello.

El uso de la mascarilla de naranja podría no ser adecuado en personas con cuero cabelludo muy sensible o con heridas abiertas, ya que el ácido cítrico puede causar escozor o irritación. Además, en cabellos teñidos o tratados químicamente, el ácido puede alterar ligeramente el tono, por lo que se recomienda hacer una prueba previa en una pequeña zona. No se aconseja su aplicación en caso de alergia conocida a los cítricos.

La naranja, reconocida por su aporte nutricional, suma nuevos usos en el ámbito del cuidado capilar con resultados visibles frente a la caspa y el crecimiento lento del cabello. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta para preparar la mascarilla natural de naranja

  • Exprime el jugo de una naranja y mézclalo con dos cucharadas de yogur natural y una cucharada de miel.
  • Aplica la mezcla sobre el cuero cabelludo y el cabello, realizando un suave masaje.
  • Deja actuar durante 20 minutos y enjuaga con agua tibia.

Esta receta casera ayuda a exfoliar el cuero cabelludo, reducir la caspa y aportar brillo, dejando el cabello revitalizado y perfumado de forma natural.

