Desde seguros de 640 mil pesos hasta preventas de Ticketmaster: Sheinbaum expone lujos de la vieja Suprema Corte

Durante la conferencia de prensa matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expuso beneficios y lujos de anteriores ministros.
De acuerdo con la información presentada durante La Mañanera, anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) justificaba sus gastos en documentación oficial y entre los comprobantes se encontraban pagos por traslado de objetos olvidados hasta acceso a preventas de Ticketmaster.
“Ayer dio una conferencia de prensa el presidente de la Corte y el titular del Órgano Administrativo, Nestor Vargas, y me llamó mucho lo que dijo, así que le pedí a Rosa Icela si le podía enviar la diferencia entre el antes y el después, los ministros de la Corte del pasado y la actual”, explicó la mandataria.
Los beneficios y lujos de la Corte anterior
“Ahora está que gastaron no sé cuánto en togas pero no decían nada antes de lo que ganaba cada ministro y ministra, pero vamos a ver. Fíjense, sueldo mensual neto de un ministro antes: 206 mil 947 pesos con 56 centavos. El de 2026 es de 134 mil 310 pesos”, aseguró la presidenta.
Posteriormente agregó que “antes tenían seguro de gastos médicos mayores, para lo cual gastaban 36 mil 906 pesos mensuales. Ahora cero.”
De acuerdo con la mandataria, contaban con prestaciones como el seguro de separación individualizado, el cual era de “523 mil 314 pesos, aportaciones a Seguridad Social anual de 85 mil, prima vacacional de 95 mil 475, aguinaldo de 585 mil 376, seguro de vida 37 mil y un pago por riesgo de 639 mil 917 pesos. Ahora... cero.”
Respecto al gasto ejercido en medicinas complementarias y alimentos, la presidenta compartió que en 2023, sumando el gasto de medicinas de activo y en retiro, así como en chequeos, apoyo de alimentos, becas, telefonía y material bibliohemeográfico fueron 11 millones 157 mil 148 con 85 centavos.
Para 2024 la cifra se redujo a 10 millones 811 mil 925 pesos con 53 centavos y en 2025 disminuyó nuevamente, alcanzando los 7 millones 156 mil 097 pesos, mientras que para 2026 sólo se tiene prospectado un gasto de 200 mil pesos.
Aunado a lo anterior, también recibían pagos de 149 apoyos del área de atención en trámites de carácter no oficial, de los cuales 59 ya fueron cancelados y se está en diálogo para eliminar los 90 restantes. En el listado oficial compartido en la conferencia de prensa matutina figuran los siguientes apoyos:
- Contratación de suministro de agua, energía eléctrica y servicios de telefonía
- Telefonia celular (con cualquier compañía)
- Apoyo para reparación de refrigeradores
- Compra de enseres menores como despensa
- Compra de camisetas y bordado de ropa
- Mantenimiento de elevadores en domicilio particular
- Mantenimiento a plantas de luz y reparación eléctrica o de gas
- Solicitud de pipas de agua
- Compra de alimentos tipo servicio a domicilio
- Apartado de lugares y gestión en estadios de futbol y beisbol
- Reserva de mesa en restaurantes
- Traslado de amistades
- Traslado urgente de objetos personales dejados en domicilio por olvido
- Comprobante de estado de cuenta en bancos
- Recuperación de facturación de alimentos de periodos anteriores
- Conseguir autógrafos de objetos personales a artistas o celebridades
- Conseguir boletos de preventa o venta exclusiva
- Conseguir lugares preferenciales en un evento
- Asignar a personal de la oficina para realizar guardia en domicilios
- Traer objetos exclusivos provenientes de otros países
- Asignar personal para el cuidado de menores de edad
- Asignar vehículos oficiales para asuntos de festejos en eventos particulares
- Uso del personal para actividades de limpieza
- Mudanzas, cargar cajas, bultos, macetas y artículos en domicilio particular
- Prestamos vehiculares a familiares
- Traslado de familiares a consultas médicas
- Traslado de enfermeras a domicilio, época de COVID
- Conseguir camas en hospital para atención de personas que se indiquen
- Poda, derrame y limpieza, alcantarillado, drenaje, alumbrado, etc.
- Gestión de boletos, cortesías
- Servicios de OCESA y Ticketmaster
- Monitoreo de paquetería en envíos realizados por empresas especializadas
- Trámites bancarios
- Apoyo hospitalario para familiares no directos del Ministro
- Recuperar objetos detenidos en aduanas de otro país
- Compra de regalos para eventos particulares
- Cotización para de artículos ante empresas particulares
- Compra de boletos de avión
- Reservación de hospedaje
- Reservación en estancias o salones de fiesta
- Mantenimiento de jardin, pintar y barnizar paredes o ventanas
- Traslado de documentación y objetos personales de las Ponencias
- Compra de flores y coronas para fines funerarios
- Inscripción en escuelas, pago de colegiaturas y obtención de becas
- Solicitud de ingreso (Forma migratoria) a México de extranjeros
- Servicio de meseros y servicio de valet parking
- verificación vehicular de personal de la Ponencia
- Traslado vehicular para mantenimiento mecánico
- Pago de cuentas en tiendas departamentales y tarjetas bancarias
- Gestión para la importación aduanal de mercancía
- Conseguir cita en American Express
- Traslado de objetos personales al interior de la República
- Conseguir especialista en reparación de electrodomésticos y electrónicos
- Conseguir servicio de gas
- Traslado de vestuario (incluye calzado) para reparación
- Compra de medicamentos controlados agotado
- Recuperación de claves y contraseñas en servicio
- Traslados urgentes recurrentes
- Contratación de servicios de televisión e Internet