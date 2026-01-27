Desde seguros de 640 mil pesos hasta preventas de Ticketmaster: Sheinbaum expone lujos de la vieja Suprema Corte

La mandataria mostró en conferencia de prensa el sueldo, así como las prestaciones y los apoyos que tenía la vieja Suprema Corte. (Presidencia)

Durante la conferencia de prensa matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expuso beneficios y lujos de anteriores ministros.

De acuerdo con la información presentada durante La Mañanera, anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) justificaba sus gastos en documentación oficial y entre los comprobantes se encontraban pagos por traslado de objetos olvidados hasta acceso a preventas de Ticketmaster.

“Ayer dio una conferencia de prensa el presidente de la Corte y el titular del Órgano Administrativo, Nestor Vargas, y me llamó mucho lo que dijo, así que le pedí a Rosa Icela si le podía enviar la diferencia entre el antes y el después, los ministros de la Corte del pasado y la actual”, explicó la mandataria.

La presidenta mostró datos en los que subraya que en la 4T han disminuido los privilegios de los ministros. (Presidencia)

Los beneficios y lujos de la Corte anterior

“Ahora está que gastaron no sé cuánto en togas pero no decían nada antes de lo que ganaba cada ministro y ministra, pero vamos a ver. Fíjense, sueldo mensual neto de un ministro antes: 206 mil 947 pesos con 56 centavos. El de 2026 es de 134 mil 310 pesos”, aseguró la presidenta.

Posteriormente agregó que “antes tenían seguro de gastos médicos mayores, para lo cual gastaban 36 mil 906 pesos mensuales. Ahora cero.”

De acuerdo con la mandataria, contaban con prestaciones como el seguro de separación individualizado, el cual era de “523 mil 314 pesos, aportaciones a Seguridad Social anual de 85 mil, prima vacacional de 95 mil 475, aguinaldo de 585 mil 376, seguro de vida 37 mil y un pago por riesgo de 639 mil 917 pesos. Ahora... cero.”

La presidenta Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa matutina. (REUTERS/Henry Romero)

Respecto al gasto ejercido en medicinas complementarias y alimentos, la presidenta compartió que en 2023, sumando el gasto de medicinas de activo y en retiro, así como en chequeos, apoyo de alimentos, becas, telefonía y material bibliohemeográfico fueron 11 millones 157 mil 148 con 85 centavos.

Para 2024 la cifra se redujo a 10 millones 811 mil 925 pesos con 53 centavos y en 2025 disminuyó nuevamente, alcanzando los 7 millones 156 mil 097 pesos, mientras que para 2026 sólo se tiene prospectado un gasto de 200 mil pesos.

Aunado a lo anterior, también recibían pagos de 149 apoyos del área de atención en trámites de carácter no oficial, de los cuales 59 ya fueron cancelados y se está en diálogo para eliminar los 90 restantes. En el listado oficial compartido en la conferencia de prensa matutina figuran los siguientes apoyos:

Contratación de suministro de agua, energía eléctrica y servicios de telefonía

Telefonia celular (con cualquier compañía)

Apoyo para reparación de refrigeradores

Compra de enseres menores como despensa

Compra de camisetas y bordado de ropa

Mantenimiento de elevadores en domicilio particular

Mantenimiento a plantas de luz y reparación eléctrica o de gas

Solicitud de pipas de agua

Compra de alimentos tipo servicio a domicilio

Apartado de lugares y gestión en estadios de futbol y beisbol

Reserva de mesa en restaurantes

Traslado de amistades

Traslado urgente de objetos personales dejados en domicilio por olvido

Comprobante de estado de cuenta en bancos

Recuperación de facturación de alimentos de periodos anteriores

Conseguir autógrafos de objetos personales a artistas o celebridades

Conseguir boletos de preventa o venta exclusiva

Conseguir lugares preferenciales en un evento

Asignar a personal de la oficina para realizar guardia en domicilios

Traer objetos exclusivos provenientes de otros países

Asignar personal para el cuidado de menores de edad

Asignar vehículos oficiales para asuntos de festejos en eventos particulares

Uso del personal para actividades de limpieza

Mudanzas, cargar cajas, bultos, macetas y artículos en domicilio particular

Prestamos vehiculares a familiares

Traslado de familiares a consultas médicas

Traslado de enfermeras a domicilio, época de COVID

Conseguir camas en hospital para atención de personas que se indiquen

Poda, derrame y limpieza, alcantarillado, drenaje, alumbrado, etc.

Gestión de boletos, cortesías

Servicios de OCESA y Ticketmaster

Monitoreo de paquetería en envíos realizados por empresas especializadas

Trámites bancarios

Apoyo hospitalario para familiares no directos del Ministro

Recuperar objetos detenidos en aduanas de otro país

Compra de regalos para eventos particulares

Cotización para de artículos ante empresas particulares

Compra de boletos de avión

Reservación de hospedaje

Reservación en estancias o salones de fiesta

Mantenimiento de jardin, pintar y barnizar paredes o ventanas

Traslado de documentación y objetos personales de las Ponencias

Compra de flores y coronas para fines funerarios

Inscripción en escuelas, pago de colegiaturas y obtención de becas

Solicitud de ingreso (Forma migratoria) a México de extranjeros

Servicio de meseros y servicio de valet parking

verificación vehicular de personal de la Ponencia

Traslado vehicular para mantenimiento mecánico

Pago de cuentas en tiendas departamentales y tarjetas bancarias

Gestión para la importación aduanal de mercancía

Conseguir cita en American Express

Traslado de objetos personales al interior de la República

Conseguir especialista en reparación de electrodomésticos y electrónicos

Conseguir servicio de gas

Traslado de vestuario (incluye calzado) para reparación

Compra de medicamentos controlados agotado

Recuperación de claves y contraseñas en servicio

Traslados urgentes recurrentes

Contratación de servicios de televisión e Internet