Denuncian el asesinato de 15 burros en rancho “Rancho Carisuva” de Baja California Sur

Denuncian asesinato de burros en el Rancho Carisuva. (Facebook/Reche Canyon)

La empresa Baja Brewing en colaboración con el Rancho Carisuva denunciaron por medio de un video en redes sociales la extracción y muerte de 15 burros que estaban bajo su cuidado, dentro de un programa de protección animal.

Durante el año 2017, ambas empresas comenzaron con un proyecto de santuario de burritos, difundido a través del programa Lolo Love. Esta iniciativa tiene el objetivo de visibilizar que este ser vivo se encuentra en peligro de extinción.

“Principalmente porque siguen siendo cazados ilegalmente por su carne”, expresó uno de los encargados de este programa.

Entre las principales tareas está el rescate y cuidado de estos animales, así como su reproducción para proteger la especie.

En el clip difundo Baja Brewing y Rancho Carisuva reportaron un hecho delictivo, con el robo y asesinato de 15 de 17 burritos que habían salido a pastar cerca de las inmediaciones del rancho después de la temporada de lluvias hace unos meses.

“Lo hacen cada año, pero esta vez no regresaron. La gente del rancho los buscó durante días, se habló con otras rancherías y con el tiempo la información empezó a encajar”, declaró una de las personas del lugar.

Rancho Carisuva y Baja Brewing denuncian la extracción y el asesinato de 15 burros. Crédito: Instagram - @bajabrewingco

Como parte de las declaraciones aseguraron que a pesar de que no existe una prueba contundente que permita señalar a alguien directamente, hay suficiente evidencia para confirmar que los burritos fueron extraídos del lugar donde pastaban y presuntamente llevados a su muerte.

Quequito y Juanita, los dos que lograron escapar, registraron lesiones en sus patas, al ser llevados al veterinario confirmaron que eran causadas por haber sido amarrados con alambre.

“Ellos no eran ganado, eran nuestras mascotas. Tenían nombre, historia y carácter, y nos los quitaron”, dijo la cuidadora.

Actualmente en México a los burros se les sigue robando y sacrificando debido a que su carne vale mucho dinero. Dentro de las leyes no existe alguna que ampare y proteja a esta especie.

Burritos. (especial)

Las dos empresas piden seguir creando conciencia y generando visibilidad a esta terrible problemática para evitar que se repita este crimen en contra de estos animales.

“Seguiremos trabajando para reconstruir, rescatar más burros, y honrar a los que tanto extrañamos- Porque queremos que somos más los buenos, lo que queremos vivir en un mundo en el que podamos convivir con todos los seres vivos sin dañarlos”, finalizó el comunicado.