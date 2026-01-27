México

Denuncian el asesinato de 15 burros en rancho “Rancho Carisuva” de Baja California Sur

Durante el año 2017, Baja Brewing y Rancho Carisuva comenzaron con un proyecto de santuario de burritos, difundido a través del programa Lolo Love

Guardar
Denuncian asesinato de burros en
Denuncian asesinato de burros en el Rancho Carisuva. (Facebook/Reche Canyon)

La empresa Baja Brewing en colaboración con el Rancho Carisuva denunciaron por medio de un video en redes sociales la extracción y muerte de 15 burros que estaban bajo su cuidado, dentro de un programa de protección animal.

Durante el año 2017, ambas empresas comenzaron con un proyecto de santuario de burritos, difundido a través del programa Lolo Love. Esta iniciativa tiene el objetivo de visibilizar que este ser vivo se encuentra en peligro de extinción.

“Principalmente porque siguen siendo cazados ilegalmente por su carne”, expresó uno de los encargados de este programa.

Entre las principales tareas está el rescate y cuidado de estos animales, así como su reproducción para proteger la especie.

En el clip difundo Baja Brewing y Rancho Carisuva reportaron un hecho delictivo, con el robo y asesinato de 15 de 17 burritos que habían salido a pastar cerca de las inmediaciones del rancho después de la temporada de lluvias hace unos meses.

“Lo hacen cada año, pero esta vez no regresaron. La gente del rancho los buscó durante días, se habló con otras rancherías y con el tiempo la información empezó a encajar”, declaró una de las personas del lugar.

Rancho Carisuva y Baja Brewing denuncian la extracción y el asesinato de 15 burros. Crédito: Instagram - @bajabrewingco

Como parte de las declaraciones aseguraron que a pesar de que no existe una prueba contundente que permita señalar a alguien directamente, hay suficiente evidencia para confirmar que los burritos fueron extraídos del lugar donde pastaban y presuntamente llevados a su muerte.

Quequito y Juanita, los dos que lograron escapar, registraron lesiones en sus patas, al ser llevados al veterinario confirmaron que eran causadas por haber sido amarrados con alambre.

“Ellos no eran ganado, eran nuestras mascotas. Tenían nombre, historia y carácter, y nos los quitaron”, dijo la cuidadora.

Actualmente en México a los burros se les sigue robando y sacrificando debido a que su carne vale mucho dinero. Dentro de las leyes no existe alguna que ampare y proteja a esta especie.

Burritos. (especial)
Burritos. (especial)

Las dos empresas piden seguir creando conciencia y generando visibilidad a esta terrible problemática para evitar que se repita este crimen en contra de estos animales.

“Seguiremos trabajando para reconstruir, rescatar más burros, y honrar a los que tanto extrañamos- Porque queremos que somos más los buenos, lo que queremos vivir en un mundo en el que podamos convivir con todos los seres vivos sin dañarlos”, finalizó el comunicado.

Temas Relacionados

burrossantuario de animalesmuerte de animalesmexico-noticias

Más Noticias

Cine privado, arsenal oculto y el cerco fallido contra “El Barbas”, líder del CJNG, en Michoacán en 2025

El cateo desencadenó una serie de ataques y bloqueos carreteros en la zona, mientras continúan la búsqueda del supuesto dirigente y las investigaciones sobre los bienes decomisados

Cine privado, arsenal oculto y

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 27 de enero: manifestantes en 20 de Noviembre, alcaldía Xochimilco

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

¿Puede suspenderse el Bravos vs Cruz Azul tras las nevadas en Ciudad Juárez?

Bravos ajustó sus entrenamientos tras trabajar en canchas cubiertas de nieve por las bajas temperaturas

¿Puede suspenderse el Bravos vs

Incluye gelatina de avena, leche de almendra y cacao en tu desayuno para sumar fibra y cuidar tu salud

Aporta energía sostenida y cuida tus huesos, siendo fácil de digerir y deliciosa desde la mañana

Incluye gelatina de avena, leche

Abuelitas ARMY rompen internet tras celebrar por conseguir boletos para BTS en México

La emoción de fans de la tercera edad se volvió viral y conmovió a toda la comunidad ARMY

Abuelitas ARMY rompen internet tras
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum niega que foto de

Sheinbaum niega que foto de Ryan Wedding frente a embajda de EEUU haya sido creada con IA

Desde prisión, ‘El Marro’ seguiría dirigiendo al Cártel Santa Rosa de Lima

Mundial 2026 en México: las 8 actividades ilícitas con las que el crimen organizado podría lucrar, según experto

Masacre en Salamanca deja al descubierto extorsiones a ligas de futbol amateur

Abogados de narcos enviados a EEUU denuncian traición a la patria ante la FGR

ENTRETENIMIENTO

Esta fue la última publicación

Esta fue la última publicación de Alexis Ortega, voz en español del Spider-Man de Tom Holland

Yuridia deslumbra con su regreso en el palenque de León tras su maternidad

Precios oficiales de Harry Styles en México: consulta aquí el costo de los boletos para CDMX

BTS en México: Gobierno coreano estudia carta de Sheinbaum para ampliar fechas de la banda en el país

Alessandra Rosaldo defiende a su hija Aitana tras críticas por cantar ‘Golden’ de Las Guerreras K-Pop: “Conozco sus capacidades”

DEPORTES

¿Puede suspenderse el Bravos vs

¿Puede suspenderse el Bravos vs Cruz Azul tras las nevadas en Ciudad Juárez?

Quién es Benjamín Gil, el mánager que dirigirá a México en el Clásico Mundial de Béisbol

Rival de las 168 libras espera a Canelo Álvarez aunque prioriza ser campeón mundial: “No sé si quiera volver a pelear”

El ex de Cruz Azul que fue campeón en el 2021 y que firmó con Rosario Central para esta temporada

WWE acepta a Regina “Kill Bill” Tarín: la mexicana define su futuro entre MMA y la lucha libre