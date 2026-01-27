¿Cuánto pagas por 10 mil pesos prestados en FONACOT? Estos son los intereses y comisiones que varían según el plazo

Solicitar un préstamo en el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) implica el pago de intereses y comisiones que dependen del plazo, el género del solicitante y el tipo de crédito seleccionado.

Esta alternativa, dirigida a trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con al menos tres meses de antigüedad, continúa siendo una opción elegida por miles de mexicanos que buscan liquidez inmediata bajo condiciones reguladas y con descuentos vía nómina.

Según información consultada en el simulador oficial de Fonacot y datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), los montos finales pueden variar considerablemente según el plazo elegido para liquidar el préstamo.

Ventajas del crédito FONACOT frente a otras instituciones

Entre las principales ventajas que ofrece Fonacot destaca la posibilidad de acceder a tasas preferenciales, descuentos automáticos vía nómina y la inclusión de seguros asociados. Según la Condusef, los créditos Fonacot suelen presentar tasas de interés anual entre 12% y 17%, generalmente inferiores a las de muchas instituciones bancarias tradicionales. Además, los plazos flexibles permiten a los trabajadores elegir la opción que más se adapte a su capacidad de pago.

Ventajas del crédito FONACOT frente a otras instituciones (FONACOT)

Otra característica relevante consiste en la opción de seleccionar el porcentaje de descuento en nómina: 10%, 15% o 20% del salario, lo que ofrece cierto control sobre la carga financiera mensual. En palabras del organismo, “Fonacot brinda condiciones de pago y tasas competitivas que facilitan el acceso al crédito formal a los trabajadores mexicanos”.

Simulación de pagos: ¿cuánto se paga por $10,000 pesos prestados en FONACOT?

Utilizando los datos actualizados para 2026 y el simulador de la Condusef, el monto total a pagar por un crédito de $10,000 pesos varía principalmente por el plazo elegido:

A 12 meses: El pago mensual se ubica entre $943 y $950 pesos aproximadamente.

A 36 meses: El esquema “Crédito Apoyo Diez Mil” contempla hasta 33 pagos mensuales de $360.23 pesos, incluyendo tres meses de gracia.

Costo total estimado: Un préstamo a 36 meses puede alcanzar un pago total cercano a $11,887.52, considerando intereses y comisiones.

La tasa de interés anual se reduce en plazos cortos, incrementando el monto a pagar en esquemas más extensos. Para créditos de 36 meses, el Costo Anual Total (CAT) suele oscilar entre 15.7% y 27.7%, dependiendo de las condiciones individuales y el tipo de crédito solicitado.

Intereses, comisiones y seguros: desglose de costos

Fonacot aplica diversas comisiones y seguros obligatorios al momento de formalizar un préstamo. Entre los principales cargos destacan:

Comisión por apertura: Aproximadamente 1.85% del monto solicitado.

Seguro de desempleo: Representa cerca del 1.9% del crédito otorgado.

Intereses: Calculados sobre el saldo insoluto y con variaciones según el género del solicitante, ya que las mujeres pueden acceder a tasas preferenciales bajo el programa “Crédito Mujer”.

Simulación de pagos: ¿cuánto se paga por $10,000 pesos prestados en FONACOT? (FONACOT)

De acuerdo con datos de la Condusef, el costo final del crédito se compone del capital más intereses y comisiones. Por ejemplo, para un préstamo de $10,000 pesos a 36 meses, el pago final se integra de la siguiente manera: $10,000 (capital) + $1,888 (intereses y cargos adicionales), totalizando $11,888 aproximadamente.

Factores que influyen en el costo total del crédito

El monto final a pagar a Fonacot depende de diversos factores, como:

Plazo seleccionado: A mayor número de meses, aumenta el costo total por intereses. Tipo de crédito: Existen modalidades en efectivo y de apoyo, cada una con condiciones y tasas específicas. Género del solicitante: Las mujeres pueden acceder a tasas preferenciales y CAT menores. Porcentaje de descuento en nómina: Impacta directamente en el tiempo de liquidación y el monto descontado en cada periodo. Ingresos del trabajador: El simulador ajusta el monto mensual con base en el salario registrado.

La Condusef recomienda consultar el simulador oficial antes de tomar una decisión, para obtener una estimación precisa y acorde al perfil de cada solicitante.

Recomendaciones antes de solicitar un crédito FONACOT

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros aconseja evaluar la capacidad real de pago y comparar con otras opciones del mercado. Para quienes buscan liquidez inmediata, el crédito Fonacot representa una opción regulada, con descuentos automáticos y tasas transparentes.

Fonacot realiza los descuentos directamente en la nómina, reduciendo el riesgo de impago y facilitando el control del endeudamiento para los trabajadores. Además, la existencia de seguros asociados al crédito brinda protección en caso de desempleo, lo que representa una ventaja adicional frente a otras alternativas.

Foto: Cortesía/Fonacot.

Acceso a información y simuladores oficiales

La Condusef pone a disposición de los usuarios un simulador en línea donde es posible ingresar variables como sueldo, plazo, género y tipo de crédito. De este modo, cada trabajador puede conocer el monto exacto de sus pagos mensuales y el total a liquidar al finalizar el periodo.

La transparencia en la información y el respaldo institucional han consolidado a Fonacot como una herramienta clave de acceso al crédito formal para los trabajadores en México.