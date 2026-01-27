Abogados de narcos enviados a EEUU denuncian traición a la patria ante la FGR

El Gobierno de México ha entregado a 92 capos a EEUU en 11 meses. (Jesús Aviles/Infobae)

Tras la entrega masiva de 37 presuntos miembros del crimen organizado a Estados Unidos el pasado 20 de enero de 2026, abogados y familiares de los trasladados han presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el Consejo Nacional de Seguridad, señalando presunta “traición a la patria y coalición de servidores públicos”.

En una conferencia de prensa celebrada este lunes en la Ciudad de México, representantes legales y familiares de narcotraficantes trasladados a Estados Unidos afirmaron que las autoridades mexicanas actuaron fuera del marco legal al entregar a los reos sin órdenes judiciales de extradición ni posibilidad de agotar recursos legales en el país.

El pasado martes se realizó la entrega de 37 integrantes del crimen organizado a Estados Unidos. (SSPC)

La abogada Yarey Sánchez Lagunas, defensora de miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel de los Arellano Félix, señaló: “Esto nos obliga a preguntarnos con toda seriedad y responsabilidad si este tipo de decisiones están siendo utilizadas para mostrar resultados políticos, aun cuando implique sacrificar el debido proceso”.

En la denuncia presentada ante la FGR, los abogados acusan al Consejo Nacional de Seguridad —integrado por la propia FGR, las secretarías de Seguridad, Gobernación, Defensa, Marina y la Presidencia—.

Argumentan que la entrega exprés de los detenidos a Estados Unidos constituye un “destierro” prohibido por la Constitución mexicana y vulnera pactos legales internacionales sobre derechos humanos.

Vanesa Guzmán, pareja de Juan Pedro Saldívar Farías, alias “Z-27” (líder regional de Los Zetas y uno de los trasladados), afirmó que su esposo llevaba 13 años en prisión en México, era candidato a libertad condicionada y no logró despedirse de su madre enferma ni de sus hijos: “El envío de mi pareja es un destierro. Hasta ahora no sabemos de él. No ha realizado ni su llamada legal permitida”.

Sánchez Lagunas representa también a Itiel Palacios García, alias Compa Playa, miembro de alto rango del CJNG enviado a EEUU en febrero de 2025, y a Pablo Edwin Huerta Nuño, El Flaquito, de la cúpula del cártel de los Arellano Félix, trasladado en agosto. Ambos serán sumados formalmente a la denuncia colectiva, y los abogados han invitado a familiares de otros extraditados a sumarse a futuras acciones legales.

Entre los extraditados están "El Ricky" (Cártel del Noreste), "El Señor de la Silla" (Beltrán Leyva), "Payo Zurita", "Delta1" (CJNG) y "El Cubano" (objetivo del FBI), trasladados a distintas ciudades estadounidenses. Crédito: SSPC

Suman 92 capos entregados a EEUU

Desde febrero de 2025, el gobierno mexicano ha enviado a Estados Unidos a 92 detenidos vinculados al crimen organizado, en tres entregas distintas, bajo un esquema de cooperación bilateral. El gobierno de Claudia Sheinbaum argumenta que los traslados fueron legales, realizados en el marco de la Ley de Seguridad Nacional.

Defensores y familiares sostienen que muchos enviados a Estados Unidos ya estaban cumpliendo sentencias en México, algunos incluso eran candidatos a libertad condicional, y que la entrega destruyó planes de reintegración social y familiares, afectando a madres, hijos y proyectos de vida de los reos.

El gobierno mexicano ha recalcado que ningún extraditado enfrentará la pena de muerte, en cumplimiento de acuerdos bilaterales.

¿Quiénes son los 92 capos enviados a EEUU?

Foto: Especial

La primera entrega de narcotraficantes se realizó el 27 de febrero de 2025, cuando el gobierno de México trasladó a 29 integrantes de organizaciones criminales a EEUU.

Rafael Caro Quintero, “El Narco de Narcos” – Cártel de Guadalajara Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z40” – Los Zetas Omar Treviño Morales, “El Z42” – Los Zetas Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy” – Cártel de Juárez Antonio Oseguera Cervantes, “Tony Montana” – CJNG José Ángel Canobbio Inzunza, “El Güerito” – Cártel de Sinaloa (Los Chapitos) Norberto Valencia González, “Socialitos” – Beltrán Leyva Lucio Hernández Lechuga, “El Lucky” – Los Zetas José Alberto García Vilano, “La Kena” – Cártel del Golfo Evaristo Cruz Sánchez, “El Vaquero” – Cártel del Golfo Itiel Palacios García, “El Compa Playa” – CJNG José Jesús Méndez Vargas, “El Chango” – La Familia Michoacana Erick Valencia Salazar, “El 85” – CJNG / Los Matazetas Alfredo Rangel Buendía, “El Chicles” – Los Zetas Rodolfo López Ibarra, “El Nito” – Beltrán Leyva Carlos Algredo Vázquez – CJNG Carlos Alberto Monsiváis Treviño, “La Bola” – Cártel del Noreste Jesús Humberto Limón López, “El Chubeto” – Cártel de Sinaloa (Los Chapitos) José Guadalupe Tapia Quintero, “Lupe Tapia” – Cártel de Sinaloa (El Mayo Zambada) Inés Enrique Torres Acosta, “El Kiki” – Cártel de Sinaloa José Bibiano Cabrera Cabrera, “El Durango” – Cártel del Pacífico / Gente Nueva Héctor Eduardo Infante – Cártel de Sinaloa (Los Rusos) José Rodolfo Villarreal Hernández, “El Gato” – Beltrán Leyva Alder Alfonso Marín Sotelo – Requerido en EEUU por homicidio (caso no narco) Ramiro Pérez Moreno, “El Rama” – Los Zetas Jesús Alberto Galaviz Vega, “El Z13” – Los Zetas Andrew Clark, “El Dictador” – CJNG / Cártel del Pacífico Luis Gerardo Méndez Estevane, “El Tío” – Los Aztecas / La Línea Miguel Ángel Rodríguez Díaz, “Alfa Metro” – Los Zetas

La segunda entrega tuvo lugar el 12 de agosto de 2025, sumando 26 criminales de alto impacto que fueron llevados a diferentes ciudades estadounidenses.

México entregó a 26 capos a EEUU, entre ellos operadores del Cártel de Sinaloa, CJNG, Los Zetas y más. (Infobae)

Enrique Arballo Talamantes, “El Junior” – Gente Nueva (Cártel de Sinaloa) Operador de alto nivel, señalado por homicidios, secuestros y liderazgo en Chihuahua. Benito Barrios Maldonado, “El Comandante” – Cártel de Caborca/Cártel de Sinaloa Exagente ministerial, facilitaba cargamentos de droga en Sonora. Luis Raúl Castro Valenzuela, “El Chacho” – Cártel de Sinaloa (El Mayo Zambada) Lugarteniente, acusado de tráfico de heroína, fentanilo y metanfetamina a Pennsylvania. Francisco Conde Chávez – Vinculado al crimen organizado Procesado por cargos de narcotráfico en Colorado. Abdul Karim Conteh – Organización internacional de tráfico de personas Líder de red transnacional de tráfico de migrantes; operaba desde Tijuana. Baldomero Fernández Beltrán, “El Mero” – Cártel de Sinaloa (Los Chapitos) Líder y generador de violencia en Sonora, responsable de narcomenudeo. Ismael Enrique Fernández Dávila – Vinculado al crimen organizado Información pública limitada; procesado en Texas. Leobardo García Corrales, “Leo” – Cártel de Sinaloa (El Mayo Zambada/El Chapo) Operador clave, señalado por tráfico de fentanilo a Nueva York y California. Abigael González Valencia, “El Cuini” – Los Cuinis / CJNG Principal líder financiero del CJNG, cuñado de “El Mencho”, responsable de operaciones internacionales. José Carlos Guzmán Bernal – Vinculado al crimen organizado Procesado en Alaska por narcotráfico. Antón Petrov Kulkin – Vinculado al crimen organizado Bioquímico, productor clave de fentanilo, operaba laboratorio en Mexicali. Roberto Omar López, “Shrek” – Beltrán Leyva Traficante de cocaína, operaba en Atlanta, Georgia; vinculado a grandes cargamentos. José Francisco Mendoza Gómez, “El Yiyo” – Vinculado al crimen organizado Operador de cocaína, procesado en Virginia. Hernán Domingo Ojeda López, “El Mero Mero” – Cártel de Sinaloa (La Mayiza) Tío de Ovidio Guzmán, encargado de tráfico de fentanilo y violencia en Culiacán. Daniel Pérez Rojas, “El Cachetes” – Los Zetas Exmilitar, fundador y operador de Los Zetas en México y Centroamérica. Juan Carlos Sánchez Gaytán, “El Mostachón”/“El Monstruo” – Los Zetas Implicado en ejecuciones, ataques armados y atentados, procesado en Texas. David Fernando Vásquez Bejarano, “El Acelerado” – Los Rusos (Cártel de Sinaloa) Operador de cocaína, capturado en Tijuana, procesado en Virginia. José Antonio Vivanco Hernández – Vinculado al crimen organizado Procesado por narco en Illinois. Mauro Alberto Núñez Ojeda, “El Jando” – Los Chapitos (Cártel de Sinaloa) Piloto y operador clave para trasiego aéreo y protección de líderes. Juan Carlos Félix Gastélum, “El Chavo Félix” – Cártel de Sinaloa (yerno de “El Mayo” Zambada) Jefe de célula, operador de laboratorios de metanfetamina. Jesús Guzmán Castro, “El Chuy”/“El Narizón” – Cártel de Sinaloa (Los Mayos) Operador de nivel alto, encargado de tráfico de cocaína y violencia en Culiacán. Pablo Edwin Huerta Nuño, “El Flaquito” – Cártel de Tijuana (Arellano Félix) Líder criminal con operaciones de tráfico y violencia en Baja California. Servando Gómez Martínez, “La Tuta” – La Familia Michoacana / Caballeros Templarios Exlíder, señalado por homicidios, secuestros y múltiples delitos. Kevin Gil Acosta, “El 200” – Los Chapitos (Cártel de Sinaloa) Jefe de seguridad y operador de Iván Archivaldo Guzmán. Roberto Salazar, “El Gordo Jr.” – Vinculado al crimen organizado Acusado de distribución de drogas y asesinato de un oficial en Los Ángeles. Martín Zazueta Pérez, “El Piyi” – Los Chapitos (Cártel de Sinaloa) Jefe de seguridad de Iván Archivaldo, generador de violencia en Culiacán.

Capos históricos, herederos del narco y operadores de bajo perfil integraron la mayor entrega de criminales a Estados Unidos en años recientes. Este especial perfila, uno a uno, a los 37 narcos enviados en la tercera ola de traslados durante la actual administración. (Infobae)

La tercera entrega se efectuó el 20 de enero de 2026, convirtiéndose en la más grande hasta la fecha con 37 integrantes de cárteles enviados a Estados Unidos.

Ricardo González Sauceda, “El Ricky” – Cártel del Noreste Pedro Inzunza Noriega, “El Señor de la Silla” – Beltrán Leyva Juan Pablo Bastidas Erenas, “Payo Zurita” – Beltrán Leyva Armando Gómez Núñez, “Delta 1” – CJNG Daniel Alfredo Blando Joo, “El Cubano” – Cártel del Pacífico Ricardo Cortez Mateos, “El Billetón” – Crimen organizado Fidel Félix Ochoa, “Don Fido” – Crimen organizado Óscar Eduardo Hernández, “El O” – Crimen organizado Luis Alonso Navarro Quezada, “El Pez” – CJNG (Los Hermanos Bonques) Eliezer David Seas Centeño, “El Picho” / “El Cerebro” – Banda de secuestro y narcotráfico Juan Pedro Saldívar Farías, “El Z-27” / “El Orejón” – Los Zetas Carlos Alberto Guerrero Mercado, “El Químico” – Crimen organizado Jair Francisco Patrón Tobías, “El H4” / “Crixus” – Beltrán Leyva Guillermo Isaías Pérez Parra – Crimen organizado Manuel Ignacio Correa, “El Argentino” – Crimen organizado Yahir Alejandro Lujan Rojo, “El Rojo” – Crimen organizado Lucas Anthony Mendoza, “T” – Crimen organizado Eliomar Segura Torres, “Helio” – Crimen organizado Eduardo Rigoberto Velasco Calderón – Crimen organizado Francisco Arredondo Colmenero, “Pancho” – Crimen organizado Gustavo Alfonso (o Adolfo) Castro Medina – Crimen organizado Luis Carlos Dávalos López – Crimen organizado Roberto González Hernández, “El 04” – Cártel del Pacífico / Cártel de Sinaloa Heriberto Hernández Rodríguez, “El Negrolo” – Cártel del Noreste Daniel Manera (o Menera) Macías, “El Danny” / “El Michoacano” – Crimen organizado María del Rosario Navarro Sánchez, “La Señora” / “La Chayo” – CJNG Humberto Rivera Rivera, “El Chato” / “El Viejón” – Cártel de Sinaloa Juan Carlos Alonso Reyes – Crimen organizado Abraham Macías Mendoza, “Don Abraham” – Crimen organizado Julio César Mancera Dozal, “La Tortuga” – Crimen organizado Rodrigo Pérez Mezquite, “Don Rodrigo” – Crimen organizado José Luis Sánchez Valencia, “El Chalama” / “El Chalamán” – Crimen organizado Jorge Damián Román Figueroa, “El Soldado” – Crimen organizado Hernán Geovani Ojeda Elenes, “El Inge” – Crimen organizado José Pineda Pérez, “Pretty Boy” / “JP” – Crimen organizado José Gerardo Álvarez Vásquez, “El Indio” – Crimen organizado José Torres Espinosa, “Big Joe” – Crimen organizado