Robaban con publicaciones falsas de venta de autos y fueron detenidos por policías capitalinos en la Álvaro Obregón

Tres sujetos fueron detenidos tras el robo. Crédito: SSC-CDMX

La compra de vehículos a través de redes sociales en la Ciudad de México puede implicar riesgos inesperados como los ocurridos este 25 de enero de 2026, cuando policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a tres hombres en la alcaldía Álvaro Obregón, por su probable participación en el asalto a una persona que buscaba adquirir un automóvil usado ofrecido en línea.

La víctima acordó una cita con el supuesto vendedor en la colonia Toltecas, donde fue interceptada por los sospechosos y despojada del dinero destinado para la compra.

Según reportes emitidos por la SSC, la intervención de los policías permitió la localización y posterior aprehensión de los involucrados, quienes intentaron huir y se refugiaron en una unidad habitacional de la colonia Tacubaya tras cometer el delito.

Relato de los hechos: modus operandi y operativo policial para la captura

El incidente se desencadenó cuando el afectado concertó una cita con el presunto vendedor en la calle Prolongación 4 y Sur 114, en la colonia Toltecas.

El objetivo era comprar un automóvil compacto, anunciado previamente en una red social.

Según el relato oficial, al llegar al punto de encuentro, tres sujetos lo interceptaron y le arrebataron el dinero en efectivo que había llevado para la compra.

Tras el asalto, los responsables emprendieron la huida a bordo de una motocicleta.

Las autoridades detallaron que gracias al apoyo de monitoristas del C2 Poniente y efectivos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), se logró ubicar a los probables implicados cuando ingresaron a una Unidad Habitacional localizada en la avenida Jalisco y el Periférico, dentro de la colonia Tacubaya.

En el sitio, los uniformados habrían implementaron un dispositivo de búsqueda que resultó en la detención de los tres presuntos rateros cuando iban a ingresar a un departamento.

Según los reportes emitidos por la SSC, la intervención policial se realizó conforme al protocolo y permitió detener a los presuntos responsables antes de que escaparan del sitio.

Objetos asegurados y procedimiento tras la detención

Durante la revisión preventiva los agentes aseguraron dos armas de fuego cortas, tres teléfonos celulares -uno propiedad de la víctima- y el dinero en efectivo que había sido robado.

Objetos asegurados a los tres presuntos rateros. Crédito: SSC-CDMX

Según la SSC, los individuos detenidos, de 40, 20 y 18 años de edad, recibieron información sobre sus derechos constitucionales en el sitio.

Posteriormente, junto con los objetos recuperados, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará la situación jurídica de cada uno.

Acciones y recomendaciones de la SSC para prevenir estos robos

Según informes de la SSC, la institución mantiene esfuerzos constantes para identificar y desarticular a los grupos dedicados a delitos relacionados con la compraventa de vehículos y otros bienes de alto valor a través de redes sociales.

Para ello, la Unidad de Policía Cibernética realiza patrullajes constantes en Internet, además de atender denuncias ciudadanas con el objetivo de prevenir este tipo de incidentes.

Con relación a estas detenciones, la SSC señaló en un comunicado que “exhorta a quienes deseen adquirir un vehículo a abstenerse de realizar transacciones de compra-venta de vehículos o artículos de alto valor a particulares a través de redes sociales”.