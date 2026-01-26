México

Presidenta de la Cámara de Diputados lamenta los hechos de violencia en Salamanca

Kenia López Rabadán solicitó esfuerzos de los tres niveles de gobierno para ubicar y procesar a los responsables

Guardar
La diputada Kenia López Rabadán
La diputada Kenia López Rabadán hizo un llamado para capturar y sancionar a los responsables de los ataques en Guanajuato. Crédito: Cuartoscuro.

La reciente ola de violencia en Guanajuato ha dejado un saldo devastador: 20 personas asesinadas durante el último fin de semana, según cifras oficiales confirmadas por la Secretaría de Seguridad y fuerzas federales en el más reciente Informe de Seguridad. El operativo de respuesta, que incluyó la intervención del Ejército, la Guardia Nacional y policías estatales.

Antes del inicio de la sesión de este 26 de enero, Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, pidió a las autoridades de todos los niveles coordinar esfuerzos urgentes para localizar y consignar a quienes perpetraron los ataques, en particular el sucedido en Salamanca.

En entrevista con reporteros, López Rabadán afirmó: “Dada la gravedad de los hechos, hago un llamado respetuoso pero firme para que el operativo conjunto activado entre las autoridades municipales, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y las Fuerzas Federales actúen con toda contundencia, a fin de dar con los responsables a la brevedad y llevarlos ante la justicia. La sociedad merece verdad, justicia y garantías de no repetición,” según un comunicado de la Cámara de Diputados.

A raíz de estos acontecimientos, López Rabadán señaló la importancia de actuar más allá de cualquier diferencia partidista. “Más allá de una discusión de partidos, es una discusión de que en México queremos paz, de que México anhela paz y de que estamos obligadas todas las instituciones, incluyendo la Cámara de Diputados, a generar las condiciones para que la paz regrese a nuestro México.”

11 personas muertas en balacera de Guanajuato

Salamanca fue escenario de un
Salamanca fue escenario de un ataque armado en un partido de futbol amateur que resultó en 11 muertos y 12 heridos, desatando operativos federales. (X/@luz_adriana_gto)

Uno de los episodios de mayor impacto se produjo la tarde del domingo 25 de enero, cuando un comando armado irrumpió en un partido de futbol amateur en la comunidad Loma de Flores, en Salamanca.

Según medios locales, el ataque dejó 11 personas muertas —10 en el sitio y una más en el hospital— además de 12 heridos. El incidente provocó el despliegue inmediato de efectivos federales y estatales, reforzando patrullajes en áreas señaladas como críticas.

Otras víctimas del fin de semana violento en Guanajuato

Las cifras de homicidios dolosos
Las cifras de homicidios dolosos en Guanajuato ascendieron a seis el sábado y 14 el domingo, sumando 20 víctimas en el fin de semana. (SSP Guanajuato)

El sábado previo, la violencia también se hizo presente en otras zonas de Guanajuato. Sobre el camino estatal a Uruétaro, un motociclista fue asesinado a balazos, y poco después una segunda víctima fue encontrada sin vida en un paraje conectado a El Circuito y El 4 de Altamira.

Además, tres hombres más fueron descubiertos muertos frente a un campo deportivo, mientras que otra víctima fue privada de la libertad. De acuerdo con AM, las autoridades aún no han logrado detener a ningún responsable relacionado con estos crímenes.

El hallazgo de bolsas plásticas con restos humanos en caminos rurales de Salamanca agravó la percepción de inseguridad entre la población, conforme detalló AM. Ante esta situación, el gobierno municipal mantiene operativos conjuntos con fuerzas federales. El estado avanzado de descomposición impidió a los forenses determinar el número exacto de cuerpos, por lo que los materiales fueron trasladados al Servicio Médico Forense para su análisis.

En la comunidad de San Roque, localizada en la capital, una pareja identificada como Concepción y Gustavo fue asesinada por sujetos que escaparon en motocicleta, de acuerdo con testimonios citados por AM. Elementos de la Guardia Nacional acordonaron la zona, en tanto la Fiscalía General del Estado recogió pruebas balísticas para la investigación.

Las cifras oficiales, presentadas en el Informe Interinstitucional elaborado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SEDENA, SEMAR y la Fiscalía General de la República, detallan la magnitud de la violencia: seis homicidios dolosos el sábado y 14 el domingo en diferentes municipios del estado, sumando 20 víctimas en un solo fin de semana.

Temas Relacionados

Cámara de DiputadosViolenciaGuanajuatoKenia López RabadánPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 26 de enero: afectaciones en la L4 del MB por manifestantes

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Detienen a mando policiaco de Poza Rica, Veracruz, por extorsión agravada

Efigenio “N” fue capturado al interior de las instalaciones de la policía municipal, portando el uniforme de la corporación

Detienen a mando policiaco de

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Diariamente y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico da a conocer el estado del del oxígeno en la capital del país y zona conurbada del Edomex. Aquí el reporte de las 15:00

Cómo se encuentra la calidad

Frío CDMX: activan doble alerta por bajas temperaturas para este martes 27 de enero

De 1 a 6 grados Celsius se prevén las temperaturas para las primeras horas de la fecha indicada, indicó Protección Civil de la Ciudad de México

Frío CDMX: activan doble alerta

Resultados Sorteo Zodiaco 1732 Lotería Nacional 25 de enero de 2026: premio mayor y números ganadores

Las personas que resulten vencedoras disponen de un periodo de 60 días desde la publicación de los resultados para reclamar su premio

Resultados Sorteo Zodiaco 1732 Lotería
MÁS NOTICIAS

NARCO

Salamanca: así operan el Cártel

Salamanca: así operan el Cártel de Santa Rosa de Lima y el CJNG donde fueron asesinadas 11 personas

Detienen a dos integrantes de ‘Los Malportados’ en Iztapalapa por homicidio de dos personas

Asesinan a peleador de la MMA en Azcapotzalco, se presume fue atacado por un sicario de ‘Los Malportados’ en CDMX

Violencia en Guanajuato: ataques armados dejan un saldo de 20 muertos el fin de semana

FGE Guanajuato confirma 11 muertos y seis heridos tras ataque en cancha de futbol en Salamanca

ENTRETENIMIENTO

Netflix México: Estas son las

Netflix México: Estas son las mejores series para ver hoy

Mamá de Vadhir Derbez sostiene que Eugenio no fue buen padre y asegura que tiene más talento su hijo que el papá

K-pop en México: “Golden” continúa dominando el ranking de las 10 canciones más populares en iTunes

La Casa de los Famosos 6 de Telemundo: dónde, cómo y a qué hora ver el reality show desde México

El noble gesto de Galilea Montijo: así apoyó a los residentes de La Casa del Actor

DEPORTES

New England Patriots vs Seattle

New England Patriots vs Seattle Seahawks: cuándo y dónde ver el Super Bowl 60 en México

Así fue la vez que Carlos Hermosillo supo que tenía cáncer de tiroides

5 datos curiosos de Checo Pérez para celebrar su cumpleaños 36

NFL Pro Bowl Games 2026: cuándo y dónde ver en México

Alan Pulido se va de Guadalajara y da pistas sobre cuál sería su próximo destino futbolístico en la Liga MX