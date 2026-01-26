Presidenta de la Cámara de Diputados lamenta los hechos de violencia en Salamanca

La diputada Kenia López Rabadán hizo un llamado para capturar y sancionar a los responsables de los ataques en Guanajuato. Crédito: Cuartoscuro.

La reciente ola de violencia en Guanajuato ha dejado un saldo devastador: 20 personas asesinadas durante el último fin de semana, según cifras oficiales confirmadas por la Secretaría de Seguridad y fuerzas federales en el más reciente Informe de Seguridad. El operativo de respuesta, que incluyó la intervención del Ejército, la Guardia Nacional y policías estatales.

Antes del inicio de la sesión de este 26 de enero, Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, pidió a las autoridades de todos los niveles coordinar esfuerzos urgentes para localizar y consignar a quienes perpetraron los ataques, en particular el sucedido en Salamanca.

En entrevista con reporteros, López Rabadán afirmó: “Dada la gravedad de los hechos, hago un llamado respetuoso pero firme para que el operativo conjunto activado entre las autoridades municipales, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y las Fuerzas Federales actúen con toda contundencia, a fin de dar con los responsables a la brevedad y llevarlos ante la justicia. La sociedad merece verdad, justicia y garantías de no repetición,” según un comunicado de la Cámara de Diputados.

A raíz de estos acontecimientos, López Rabadán señaló la importancia de actuar más allá de cualquier diferencia partidista. “Más allá de una discusión de partidos, es una discusión de que en México queremos paz, de que México anhela paz y de que estamos obligadas todas las instituciones, incluyendo la Cámara de Diputados, a generar las condiciones para que la paz regrese a nuestro México.”

11 personas muertas en balacera de Guanajuato

Salamanca fue escenario de un ataque armado en un partido de futbol amateur que resultó en 11 muertos y 12 heridos, desatando operativos federales. (X/@luz_adriana_gto)

Uno de los episodios de mayor impacto se produjo la tarde del domingo 25 de enero, cuando un comando armado irrumpió en un partido de futbol amateur en la comunidad Loma de Flores, en Salamanca.

Según medios locales, el ataque dejó 11 personas muertas —10 en el sitio y una más en el hospital— además de 12 heridos. El incidente provocó el despliegue inmediato de efectivos federales y estatales, reforzando patrullajes en áreas señaladas como críticas.

Otras víctimas del fin de semana violento en Guanajuato

Las cifras de homicidios dolosos en Guanajuato ascendieron a seis el sábado y 14 el domingo, sumando 20 víctimas en el fin de semana. (SSP Guanajuato)

El sábado previo, la violencia también se hizo presente en otras zonas de Guanajuato. Sobre el camino estatal a Uruétaro, un motociclista fue asesinado a balazos, y poco después una segunda víctima fue encontrada sin vida en un paraje conectado a El Circuito y El 4 de Altamira.

Además, tres hombres más fueron descubiertos muertos frente a un campo deportivo, mientras que otra víctima fue privada de la libertad. De acuerdo con AM, las autoridades aún no han logrado detener a ningún responsable relacionado con estos crímenes.

El hallazgo de bolsas plásticas con restos humanos en caminos rurales de Salamanca agravó la percepción de inseguridad entre la población, conforme detalló AM. Ante esta situación, el gobierno municipal mantiene operativos conjuntos con fuerzas federales. El estado avanzado de descomposición impidió a los forenses determinar el número exacto de cuerpos, por lo que los materiales fueron trasladados al Servicio Médico Forense para su análisis.

En la comunidad de San Roque, localizada en la capital, una pareja identificada como Concepción y Gustavo fue asesinada por sujetos que escaparon en motocicleta, de acuerdo con testimonios citados por AM. Elementos de la Guardia Nacional acordonaron la zona, en tanto la Fiscalía General del Estado recogió pruebas balísticas para la investigación.

Las cifras oficiales, presentadas en el Informe Interinstitucional elaborado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SEDENA, SEMAR y la Fiscalía General de la República, detallan la magnitud de la violencia: seis homicidios dolosos el sábado y 14 el domingo en diferentes municipios del estado, sumando 20 víctimas en un solo fin de semana.