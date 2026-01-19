Reforma electoral: Cámara de Diputados recibe propuesta ciudadana avalada por el INE

Kenia López Rabadán confirma que la iniciativa ciudadana promovida por Salvemos la Democracia será turnada al Congreso para su análisis. Crédito: Kenia Rabadán

La Cámara de Diputados fue notificada por el Instituto Nacional Electoral (INE) del cumplimiento de los requisitos legales para que inicie el proceso legislativo de una iniciativa ciudadana en materia de reforma electoral, informó la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán.

La propuesta fue promovida por el colectivo Salvemos la Democracia y se convierte en la primera iniciativa ciudadana de este tipo en llegar al Congreso de la Unión.

INE avala firmas y activa el trámite legislativo

De acuerdo con la información proporcionada, el INE validó 136 mil 875 firmas, equivalentes al 0.13 por ciento de la Lista Nominal de Electores, porcentaje establecido en la ley para que una iniciativa ciudadana pueda ser turnada al Congreso.

La verificación de los apoyos se realizó mediante la aplicación oficial del órgano electoral.

López Rabadán señaló que la notificación será presentada el miércoles ante la Comisión Permanente, instancia que dará cuenta del cumplimiento de los requisitos y turnará la iniciativa a la Cámara de Diputados.

Al referirse a este hecho, afirmó: “Hemos recibido la notificación del INE de que se ha cumplido con lo que establece la ley para que inicie el proceso legislativo”.

Contenido y alcance de la iniciativa de reforma electoral

La iniciativa ciudadana plantea la reforma de cinco artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relacionados con el sistema electoral.

El contenido específico será revisado por las comisiones correspondientes una vez que se formalice su turno legislativo.

La presidenta de la Cámara indicó que este mecanismo está previsto en la legislación y permite que la ciudadanía participe directamente en la presentación de propuestas de reforma constitucional.

Encuentro con José Woldenberg en el contexto del debate electoral

En el marco de la discusión sobre una posible reforma electoral, Kenia López Rabadán sostuvo una reunión con José Woldenberg, expresidente del extinto Instituto Federal Electoral (IFE).

Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con el análisis legislativo y los antecedentes del sistema electoral en México.

La legisladora recordó que, durante la presidencia de Woldenberg en el IFE, se llevó a cabo la organización del proceso electoral del año 2000, en el que se validó una transición política conforme a la normatividad vigente.

Señalamientos y riesgos identificados en la discusión

Durante la conversación, el exconsejero electoral señaló que actualmente existe una sobrerrepresentación legislativa superior al 20 por ciento, una situación que, de acuerdo con sus referencias históricas, no se registraba desde 1952, por lo que consideró necesario analizar este y otros elementos dentro del debate.

Entre los riesgos identificados en la discusión sobre la reforma electoral se encuentran:

Sobrerrepresentación en órganos legislativos , que puede modificar la proporción entre votos y escaños.

Cambios normativos con beneficios específicos , asociados a partidos, coaliciones o intereses determinados.

Posibles afectaciones al equilibrio institucional , si se modifican atribuciones de autoridades electorales.

Impacto en la confianza ciudadana , ante reformas percibidas como poco claras o parciales.

Reducción de la pluralidad política, en caso de limitar la representación de minorías.

Finalmente, López Rabadán indicó que el Congreso dará trámite a la iniciativa conforme a lo establecido en la ley y que el análisis se desarrollará dentro de los cauces institucionales previstos.