¿Los búlgaros de leche se meten al refrigerador? Esto es lo recomendable

Aunque el refrigerador puede ayudar a conservar los búlgaros de leche, usarlo mal puede dañarlos. (Canva)

Los búlgaros de leche, también conocidos como kéfir, se han consolidado como uno de los fermentos más consumidos por quienes buscan mejorar la digestión de forma natural. Sin embargo, junto con su popularidad, persiste una duda básica entre los consumidores: si deben conservarse en el refrigerador o mantenerse a temperatura ambiente.

Los búlgaros de leche son cultivos vivos de bacterias y levaduras que fermentan la lactosa de la leche y la transforman en kéfir, una bebida rica en probióticos. Al tratarse de organismos vivos, su entorno influye directamente en su salud, crecimiento y capacidad fermentativa.

Factores como la temperatura, el tipo de leche y el tiempo de fermentación pueden acelerar, ralentizar o incluso dañar los búlgaros si no se manejan correctamente.

¿Los búlgaros de leche se meten al refrigerador?

Búlgaros de leche. (Infobae/Anayeli Tapia)

Los búlgaros de leche pueden guardarse en el refrigerador, pero no mientras están fermentando la leche. Durante ese proceso —conocido como fermentación activa— los cultivos deben permanecer a temperatura ambiente, ya que el frío frena la actividad de las bacterias y evita que la leche se transforme correctamente en kéfir.

El refrigerador solo se recomienda cuando se necesita pausar el proceso, es decir, después de colar los búlgaros o cuando no se van a utilizar por algunos días. En ese caso, pueden conservarse en frío siempre que permanezcan cubiertos con leche fresca.

Estos son los beneficios de los búlgaros de leche (Gobierno de México)

Existen situaciones en las que refrigerar los búlgaros de leche es recomendable:

Cuando no se van a usar por algunos días: Si se necesita suspender la preparación de kéfir por vacaciones o descanso, los búlgaros pueden guardarse en un frasco con leche fresca dentro del refrigerador. Para frenar una fermentación muy rápida: En climas calurosos, el kéfir puede fermentar demasiado rápido y volverse muy ácido. Refrigerarlos ayuda a controlar el proceso. Para conservarlos temporalmente: En refrigeración, los búlgaros pueden mantenerse entre 1 y 3 semanas, siempre cubiertos de leche y cambiándola al menos una vez por semana.

Errores comunes al refrigerar los búlgaros de leche

Aunque el refrigerador puede ser un aliado, un mal uso puede dañarlos. Entre los errores más frecuentes están:

Guardarlos sin leche , lo que puede deshidratarlos.

Olvidarlos por semanas sin cambiar la leche.

Sellar el frasco de forma hermética, impidiendo la mínima liberación de gases.

Pasarlos constantemente del frío al calor sin darles tiempo de adaptación.

Estos errores pueden provocar que los búlgaros pierdan fuerza, fermenten mal o incluso mueran.

El kéfir es una bebida con altos niveles de probióticos (Foto: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera SIAP)

Mantener los búlgaros de leche de forma permanente en refrigeración no los mata de inmediato, pero reduce su actividad y crecimiento. Al volver a temperatura ambiente, pueden tardar varios ciclos de fermentación en recuperar su potencia.

Por ello, los especialistas recomiendan que el refrigerador sea una solución temporal, no el entorno habitual.

Cómo reactivar búlgaros de leche después del refrigerador

Si los búlgaros estuvieron refrigerados varios días, lo ideal es:

Colarlos y desechar la leche vieja. Añadir leche fresca. Dejarlos fermentar a temperatura ambiente durante 24 horas. Repetir el proceso uno o dos días hasta que el kéfir recupere su aroma y textura normales.