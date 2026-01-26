México

Detienen a dos integrantes de ‘Los Malportados’ en Iztapalapa por homicidio de dos personas

Las autoridades lograron la detención de los presuntos involucrados con apoyo de los monitoristas del C2 Oriente

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvo a dos presuntos responsables de un doble homicidio en Iztapalapa tras un operativo con uso de cámaras de videovigilancia. (Pablo Vázquez Camacho)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo a dos hombres señalados como responsables de una agresión con detonaciones de arma de fuego, la cual dejó dos víctimas mortales en la colonia Barrio de Guadalupe, en la alcaldía Iztapalapa.

El operativo se realizó mediante un cerco virtual y seguimiento en tiempo real a través de las cámaras del Centro de Comando y Control (C2) Oriente, según informó la propia dependencia capitalina.

Los hechos ocurrieron cuando oficiales de la SSC recibieron el reporte de dos personas lesionadas por detonaciones de arma de fuego en la calle La Mora y José Clemente Orozco.

Las autoridades aseguraron una motocicleta, un arma corta, un celular y dos cascos. (Pablo Vázquez Camacho)

Detalles sobre el operativo

Al llegar, los agentes localizaron a dos ciudadanos con manchas hemáticas visibles y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia. Paramédicos acudieron al sitio y diagnosticaron a las víctimas sin signos vitales, lo que llevó al acordonamiento de la zona y al inicio de los peritajes ministeriales.

La persecución de los presuntos agresores se realizó con apoyo de los monitoristas del C2 Oriente y el despliegue de policías en campo, quienes identificaron a los sospechosos huyendo en una motocicleta negra.

Los uniformados lograron interceptar a los dos hombres en la esquina de Zacatlán y Cerrada de Azalea, en la colonia Lomas de San Lorenzo, donde les realizaron una revisión preventiva conforme a los protocolos de actuación policial.

Durante la inspección, la SSC aseguró un arma de fuego corta con seis cartuchos útiles, un chaleco balístico, dos cascos de motociclista y un teléfono celular.

Tras informarles sus derechos constitucionales, los oficiales pusieron a disposición del agente del Ministerio Público a ambos detenidos para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

El titular de la SSC informó en su cuenta de X la detención de dos personas con órdenes de aprehensión vigentes en la alcaldía Iztapalapa. (Cuartoscuro)

Sobre los detenidos en Iztapalapa

De acuerdo con la información oficial, ambos sujetos cuentan con órdenes de aprehensión vigentes por el delito de homicidio calificado, uno de ellos por un caso ocurrido el 4 de septiembre de 2025 en la colonia Miraflores, también en Iztapalapa.

De acuerdo con información de la SSC, los detenidos son Rafael N y David N, alias El Oso, vinculados a Los Malportados, grupo criminal generador de violencia, dedicado a la venta y distribución de narcóticos, portación de armas de fuego y homicidios quienes operan tanto en la zona oriente como en la poniente de la capital.

Según lo difundido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el uso de tecnología de videovigilancia y la rápida reacción policial permitieron la localización y captura de los presuntos responsables.

El caso sigue bajo investigación, mientras la autoridad ministerial define los siguientes pasos en el proceso judicial.

