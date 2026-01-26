México

Episcopado Mexicano condena asesinato de 11 personas en cancha de futbol de Salamanca, Guanajuato

Las voces eclesiásticas reiteraron el llamado al gobierno a cumplir con su responsabilidad legal de preservar la vida

La cinta amarilla de la escena del crimen rodea un campo de fútbol al día siguiente de que hombres armados abrieran fuego, matando e hiriendo a varias personas, en Salamanca, México, el lunes 26 de enero de 2026. (Foto AP/Mario Armas)

La Conferencia del Episcopado Mexicano manifestó su indignación respecto al atentado armado que sacudió al municipio de Salamanca, Guanajuato

Un grupo armado irrumpió en un campo de futbol ubicado en la colonia Loma de Flores y abrió fuego contra jugadores amateur y familias, lo que dejó un saldo de 11 personas fallecidas y alrededor de 12 heridos, según información de la Fiscalía General estatal.

Los obispos condenaron de manera enérgica este acto, al que calificaron como una “herida profunda para la vida y la dignidad humana”. Además, exigieron a las autoridades que el crimen no quede impune y que respondan con acciones concretas para proteger la seguridad de la población.

Desde la Conferencia del Episcopado expresaron su solidaridad con las familias afectadas por la tragedia en Salamanca:

“Elevamos nuestra oración a Dios por el descanso eterno de quienes han perdido la vida, por el consuelo de sus seres queridos y por el fin de la violencia que se vive en México”, manifestaron los obispos en su mensaje, difundido desde sus redes sociales.

Crédito: X(@IglesiaMexico)

La Iglesia instó al gobierno a asumir con responsabilidad su deber de proteger la vida, la seguridad y los espacios sagrados, y exhortaron a todos a trabajar juntos por la paz.

La declaración finalizó invocando la protección de Santa María de Guadalupe, a quien encomendaron el destino del país en medio de estos tiempos difíciles.

Los cárteles disputan Salamanca y sumen a la ciudad en incertidumbre

Infobae México ha reportado qu Salamanca ha experimentado una escalada de violencia alimentada por el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuya disputa por el control de actividades ilícitas ha desencadenado hechos como el asesinato de 11 personas.

México ocupa el cuarto lugar mundial en muertes violentas, superando a países en conflicto armado permanente según ACLED. (Jesús Avilés/ Infobae México)

El enfrentamiento entre ambos grupos ha consolidado su influencia en el Bajío mexicano, marcando la vida diaria de la población local.

La lucha territorial entre el CSRL y el CJNG abarca desde la distribución de drogas hasta el robo de combustible, lo que ha motivado tácticas como emboscadas y ataques directos a puntos de reunión vinculados a sus rivales. Informes periodísticos y de seguridad han documentado actos violentos relacionados con esta disputa, incluyendo agresiones en bares y ataques armados.

