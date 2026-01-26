Corte de agua CDMX: esta alcaldía tendrá afectaciones para inicios de la última semana de enero

Una alcaldía de la CDMX tendrá afectaciones en el suministro del agua esta última semana de enero. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) de la Ciudad de México informó que una alcaldía de la capital del país tendrá afectaciones para inicios de la última semana de enero.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este domingo 25 de enero a través de sus redes sociales oficiales.

Señaló que se trata de la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, la cual durante tres días tendrá afectaciones y cortes en el suministro de agua.

Trabajos del suministro de agua en la alcaldía Iztapalapa de la CDMX para la última semana de enero de 2026

De acuerdo con la información proporcionada dirigida a los habitantes de la Alcaldía Iztapalapa, en el que se anuncia la realización de trabajos técnicos en el transformador del Pozo Unidad Modelo 1.

La dependencia informó que estas labores consisten en la sustitución de cables, acción que provocará una baja en la presión del servicio de agua potable en las colonias Unidad Modelo y Cacama.

El aviso oficial de SEGIAGUA señala que las tareas de mantenimiento comenzaron el 24 de enero a las 18:00 horas y que el servicio de agua se restablecerá el martes 27 de enero, una vez concluidos los trabajos programados.

Durante este periodo, se espera que los vecinos de las colonias mencionadas experimenten una disminución en la presión del suministro, por lo que se recomienda tomar las precauciones necesarias en cuanto al uso y almacenamiento del recurso.

Medidas de apoyo para la población afectada

Ante la eventualidad, la Secretaría de Gestión Integral del Agua habilitó mecanismos de apoyo para los habitantes que pudieran verse afectados por la baja presión, detallando las siguientes opciones:

Solicitar el envío de pipas de agua en caso de necesidad, utilizando la Línea H2O marcando el número *426.

Consultar información adicional y actualizaciones a través de las redes sociales de SEGIAGUA , disponibles en plataformas como X, Facebook, TikTok, Instagram y YouTube.

Mantenerse atentos a los avisos oficiales para conocer el avance de los trabajos y la confirmación de la fecha de restablecimiento del suministro.

El comunicado enfatiza que el equipo técnico de SEGIAGUA se encuentra trabajando para minimizar el impacto sobre la población y garantizar el regreso a la normalidad en el menor tiempo posible.

Las autoridades reiteraron el compromiso de informar de manera oportuna cualquier cambio en el cronograma o en la prestación de los servicios relacionados con el abasto de agua potable en la demarcación.

Finalmente, la Secretaría de Gestión Integral del Agua exhortó a los vecinos a hacer un uso racional del agua durante los días que duren las labores de mantenimiento y a reportar cualquier anomalía a través de los canales oficiales establecidos.