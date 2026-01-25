México

Clima CDMX: activan alerta amarilla por bajas temperaturas para el amanecer de este lunes 26 de enero

De acuerdo con lo notificado por Protección Civil de la Ciudad de México, las temperaturas bajas esperadas serán de 4 a 6 grados Celsius

Activan alerta amarilla en la CDMX por bajas temperaturas este lunes 26 de enero. Crédito: Cuartioscuro.

Continuarán las bajas temperaturas para el amanecer en la Ciudad de México y tal será el caso de este próximo lunes 26 de enero, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido la tarde de este domingo 25 de enero en sus redes sociales oficiales.

Se trata de una alcaldía de la Ciudad de México, la cual registrará bajas temperaturas para las primeras horas de este próximo lunes 26 de enero.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones o vivir en ellas.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

¿Cuál será la alcaldía de la CDMX donde será activada la alerta amarilla por bajas temperaturas al amanecer de este próximo lunes 26 de enero?

Se trata de la alcaldía: Tlalpan, la que registrará bajas temperaturas para la mañana de este próximo lunes 26 de enero.

Protección Civil de la Ciudad de México indicó que será emitida la alerta amarilla por bajas temperaturas para este próximo lunes 26 de enero.

Se prevén temperaturas de 4 a 6 grados Celsius. Las recomendaciones emitidas para estas alcaldías en alerta amarilla son:

  • Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.
  • Evita cambios bruscos de temperatura.
  • Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.
  • Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
Protección Civil de la Ciudad de México lanzó una serie de recomendaciones a la población en general por este pronóstico. Foto: VICTORIA VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM.

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en esta alcaldía para la mañana de este lunes 26 de enero?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 00:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en las cinco alcaldías mencionadas anteriormente para el amanecer de este jueves 22 de enero, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Foto: X/@SGIRPC_CDMX.
Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en caso de que exista algún cambio relacionado con el pronóstico del clima para las siguientes 24 horas en la Ciudad de México.

De igual manera, atender las indicaciones y recomendaciones emitidas por la dependencia capitalina por las bajas temperaturas esperadas para este lunes 26 de enero en las alcaldías mencionadas anteriormente.

En caso de presentar alguna complicación de salud debido al ambiente frío que se ha registrado en los últimos días en la Ciudad de México, es importante acudir al centro de salud más cercano para la pronta atención y que, en caso de que se diagnostique una enfermedad, no se complique.

