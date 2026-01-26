Claudia Sheinbaum afirma que le escribió al Primer Ministro de Corea para que BTS tenga más fechas en México (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, confirmó este lunes que envió una carta al primer ministro de Corea del Sur para solicitar que el grupo surcoreano BTS incluya más fechas de conciertos en territorio mexicano.

La mandataria explicó que la alta demanda de boletos superó la oferta disponible y que su gestión busca ampliar el acceso de los jóvenes al espectáculo.

La carta al primer ministro de Corea del Sur que la presidenta de México mandó: “Es por los jóvenes”

Durante su conferencia matutina de este lunes 26 de enero, conocida como La Mañanera del Pueblo, Sheinbaum relató que, tras dialogar con Alejandro Soberón, responsable de la promotora OCESA, decidió intervenir de manera directa ante la limitada disponibilidad de entradas para los conciertos programados en mayo.

Según la presidenta, los tres conciertos de BTS previstos en el Estadio GNP Seguros ofrecen solo 150.000 boletos, mientras que la demanda alcanza cerca de un millón de jóvenes interesados.

“Le escribí una carta al primer ministro de Corea, pidiéndole que vengan más veces. Todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva o que permitan pantallas... En fin, que busquemos la manera de que las jóvenes y los jóvenes, pues puedan tener acceso a este grupo que es tan popular en todo el mundo y particularmente en México”, detalló la mandataria durante la conferencia.

La carta al primer ministro de Corea del Sur que la presidenta de México mandó: “Es por los jóvenes” (Cuartoscuro/HYBE)

Protestas y exigencias del ARMY mexicano

La movilización de fans del grupo surcoreano, conocidos como ARMY, escaló en los últimos días hasta llegar al Palacio Nacional. El colectivo exigió transparencia y equidad en el proceso de venta de boletos, luego de que la boletera Ticketmaster anunciara que los mapas de zonas y precios solo estarían disponibles al ingresar a la fila virtual.

Las inconformidades se manifestaron en redes sociales con reclamos por precios claros, mapas oficiales, cargos transparentes y el rechazo a la tarifa dinámica. Las seguidoras apelaron a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La presidenta Sheinbaum calificó el movimiento como un fenómeno social relevante, destacando su impacto generacional. “BTS es un grupo coreano muy famoso que les encanta a los jóvenes. Viene a México y hubo todo un problema relacionado con BTS”, declaró la mandataria antes de ceder la palabra al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante.

Protestas y exigencias del ARMY mexicano

Acciones de Profeco ante la polémica con BTS en México

El titular de Profeco señaló que la dependencia ya intervino con el objetivo de garantizar la transparencia en la venta de entradas. Escalante explicó que las demandas de los fans incluyen claridad sobre precios de entrada, detalles de los paquetes especiales y protección de datos personales.

“La información que tenemos hasta ahorita nosotros es que va a existir por lo menos dos preventas y una venta general”, precisó el funcionario.

OCESA, la empresa promotora, fue incorporada al sistema Concilia Exprés. Profeco envió un exhorto formal para que la empresa transparente toda la información solicitada por las fans. Se solicitó que se informe el porcentaje de boletos asignados a cada proceso de preventa y venta general.

Fechas, lugares y expectativas: todo sobre la próxima vista de BTS a México

Los conciertos de BTS están programados para los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros. La preventa prioriza a miembros del club oficial del grupo, seguida de usuarios de servicios financieros asociados a la boletera y, finalmente, se abrirá la venta general.

Acciones de Profeco ante la polémica con BTS en México (Zurisaddai González/Infobae)

La venta inicial de entradas generó saturación en la plataforma y la reventa ya reporta precios muy superiores a los oficiales.