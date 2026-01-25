México

Tamales de chile morita: cómo preparar este rico platillo para el Día de la Candelaria

Esta receta es ideal para celebrar el 2 de febrero con un sabor único y tradicional

Tamales de chile morita. Foto:
Tamales de chile morita. Foto: (Gemini IA)

El Día de la Candelaria, celebrado cada 2 de febrero, es una fecha profundamente arraigada en la tradición mexicana. Además del significado religioso, esta celebración destaca por la convivencia familiar y, sobre todo, por la preparación y consumo de tamales, un platillo ancestral que simboliza unión, abundancia y agradecimiento.

Entre la gran variedad existente, los tamales de chile morita sobresalen por su sabor ahumado e intenso, perfectos para compartir en esta ocasión especial.

El chile morita es un chile jalapeño seco y ahumado, muy utilizado en la cocina mexicana por su aroma profundo y picor moderado. Al combinarse con carne y masa de maíz, da como resultado un tamal lleno de carácter, ideal para quienes disfrutan de sabores tradicionales con un toque fuerte.

El tamal, un icónico platillo
El tamal, un icónico platillo de masa de maíz sazonada y rellena, cuidadosamente envuelto en hojas de maíz o plátano y cocido al vapor hasta obtener una textura suave y húmeda. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes (para aproximadamente 20 tamales)

  • 1 kilo de masa de maíz nixtamalizado
  • 200 gramos de manteca de cerdo
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • 500 gramos de carne de cerdo cocida y deshebrada
  • 6 chiles morita secos
  • 2 dientes de ajo
  • ¼ de cebolla
  • 2 tazas de caldo de la carne
  • Hojas de maíz secas, remojadas en agua caliente

Preparación

  1. Preparar la salsa de morita: Desvena los chiles morita y remójalos en agua caliente durante 15 minutos. Licúalos con el ajo, la cebolla y un poco del caldo hasta obtener una salsa espesa. Sofríe la salsa en una olla por unos minutos, agrega la carne deshebrada, sal al gusto y cocina hasta que el guiso esté bien integrado.
  2. Batir la masa: En un recipiente amplio, bate la manteca hasta que esté esponjosa. Agrega la masa poco a poco, junto con la sal, el polvo para hornear y el caldo restante. La masa debe quedar suave y ligeramente húmeda; una prueba común es colocar una pequeña porción en agua: si flota, está lista.
  3. Armar los tamales: Coloca una porción de masa sobre cada hoja de maíz, agrega una cucharada del guiso de chile morita y cierra cuidadosamente. Dobla las hojas para que el relleno no se salga.
  4. Cocción: Coloca los tamales en una vaporera en posición vertical y cocina durante aproximadamente 1 hora o hasta que la hoja se desprenda fácilmente de la masa.
Este platillo brinda un sabor
Este platillo brinda un sabor especial para los amante s del chile en el tradicional Día de la Candelaria. Foto: (Gemini IA)

En el Día de la Candelaria, los tamales ocupan un lugar especial en la mesa y en la memoria colectiva de las familias mexicanas. Preparar tamales de chile morita no solo implica seguir una receta, sino también participar en una tradición que fortalece los lazos familiares y comunitarios.

Desde el remojo de las hojas de maíz hasta el momento de compartirlos ya cocidos, cada paso representa un acto de convivencia, paciencia y herencia cultural. El sabor ahumado del chile morita recuerda la riqueza de la gastronomía mexicana y el uso ancestral del maíz como base de nuestra alimentación.

Celebrar esta fecha con tamales es una manera de honrar las costumbres, cumplir promesas y mantener vivas las tradiciones que se transmiten de generación en generación, reafirmando así la identidad y el sentido de pertenencia cultural.

