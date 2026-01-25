Tamales de chile morita: cómo preparar este rico platillo para el Día de la Candelaria

El Día de la Candelaria, celebrado cada 2 de febrero, es una fecha profundamente arraigada en la tradición mexicana. Además del significado religioso, esta celebración destaca por la convivencia familiar y, sobre todo, por la preparación y consumo de tamales, un platillo ancestral que simboliza unión, abundancia y agradecimiento.
Entre la gran variedad existente, los tamales de chile morita sobresalen por su sabor ahumado e intenso, perfectos para compartir en esta ocasión especial.
El chile morita es un chile jalapeño seco y ahumado, muy utilizado en la cocina mexicana por su aroma profundo y picor moderado. Al combinarse con carne y masa de maíz, da como resultado un tamal lleno de carácter, ideal para quienes disfrutan de sabores tradicionales con un toque fuerte.
Ingredientes (para aproximadamente 20 tamales)
- 1 kilo de masa de maíz nixtamalizado
- 200 gramos de manteca de cerdo
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 500 gramos de carne de cerdo cocida y deshebrada
- 6 chiles morita secos
- 2 dientes de ajo
- ¼ de cebolla
- 2 tazas de caldo de la carne
- Hojas de maíz secas, remojadas en agua caliente
Preparación
- Preparar la salsa de morita: Desvena los chiles morita y remójalos en agua caliente durante 15 minutos. Licúalos con el ajo, la cebolla y un poco del caldo hasta obtener una salsa espesa. Sofríe la salsa en una olla por unos minutos, agrega la carne deshebrada, sal al gusto y cocina hasta que el guiso esté bien integrado.
- Batir la masa: En un recipiente amplio, bate la manteca hasta que esté esponjosa. Agrega la masa poco a poco, junto con la sal, el polvo para hornear y el caldo restante. La masa debe quedar suave y ligeramente húmeda; una prueba común es colocar una pequeña porción en agua: si flota, está lista.
- Armar los tamales: Coloca una porción de masa sobre cada hoja de maíz, agrega una cucharada del guiso de chile morita y cierra cuidadosamente. Dobla las hojas para que el relleno no se salga.
- Cocción: Coloca los tamales en una vaporera en posición vertical y cocina durante aproximadamente 1 hora o hasta que la hoja se desprenda fácilmente de la masa.
En el Día de la Candelaria, los tamales ocupan un lugar especial en la mesa y en la memoria colectiva de las familias mexicanas. Preparar tamales de chile morita no solo implica seguir una receta, sino también participar en una tradición que fortalece los lazos familiares y comunitarios.
Desde el remojo de las hojas de maíz hasta el momento de compartirlos ya cocidos, cada paso representa un acto de convivencia, paciencia y herencia cultural. El sabor ahumado del chile morita recuerda la riqueza de la gastronomía mexicana y el uso ancestral del maíz como base de nuestra alimentación.
Celebrar esta fecha con tamales es una manera de honrar las costumbres, cumplir promesas y mantener vivas las tradiciones que se transmiten de generación en generación, reafirmando así la identidad y el sentido de pertenencia cultural.