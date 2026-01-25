México

San Valentín 2026: los 5 restaurantes más románticos de la Roma y Condesa

Te dejamos algunas recomendaciones por si quieres celebrar el Día del Amor con una cena inolvidable

Te recomendamos algunas opciones para este San Valentín (Jovani Pérez/Infobae)

San Valentín 2026 está a la vuelta de la esquina y, en el corazón de la CDMX, la competencia por la mesa perfecta es un deporte de alto rendimiento.

Si buscas impresionar a esa persona especial en los barrios más trendy de la capital, aquí tienes la selección definitiva de los 5 restaurantes más románticos en la Roma y Condesa.

Desde casonas porfirianas hasta azoteas con vistas de ensueño, estos son los lugares donde el diseño, la atmósfera y el sabor se alinean para una cita inolvidable.

Una persona entrega una carta decorada con un corazón rojo junto a un ramo de rosas rojas, simbolizando afecto y amor en una celebración, posiblemente San Valentín o un aniversario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Contramar

¿Quién dijo que el romance es solo para la cena? Contramar es la institución de los mediodías largos y alegres.

Si tu plan de San Valentín es una comida que se extiende hasta el atardecer entre brindis y lunos buenos mariscos de la ciudad, este es el lugar. Su terraza es el sitio ideal para disfrutar de la brisa urbana y la mejor gente de la CDMX.

  • Rango de precio platillos: 115-1450 pesos
  • Horarios: Lunes a viernes de 12:00 a 20:00; sábado y domingo de 11:00 a 20:00
  • Tip de reserva: Las reservaciones se hacen de lunes a domingo de 10:00 a 20:00 y los números de contacto están en su sitio oficial
  • Dress code: De vestir
  • Estacionamiento y valet parking: Servicio de valet parking disponible
  • Menú especial San Valentín: Aún no hay ninguno anunciado
Te dejamos algunas recoemdnaciones para San Valentín (Google Maps)

2. Rosetta (Italiana contemporánea en casona)

Ubicado en una majestuosa casona de la Roma Norte, el restaurante de la chef Elena Reygadas es, probablemente, el epítome de la elegancia rústica.

Con sus techos altos, paredes desgastadas con arte floral y un patio interno que te hace sentir en un jardín secreto, Rosetta es el lugar para quienes buscan una cena pausada y poética.

Su cocina italiana con alma mexicana es sutil, fresca y profundamente femenina.

  • Rango de precio platillos: 110-695 pesos
  • Dirección: Colima 166, Roma Norte, Cuauhtémoc, CDMX
  • Horarios: Lunes a sábado de 13:00 a 17:50 y 18:30 a23:00
  • Tip de reserva: Las reservaciones se hacen desde su sitio web, teléfono y WhatsApp. Si son grupos de más de 5 personas se pide una tarjeta bancaria en garantía y si son más de 13 se debe contactar al correo electrónico
  • Dress code: Casual elegante
  • Estacionamiento y valet parking: No cuenta con valet propio
  • Menú especial San Valentín: Menú degustación a cargo de la chef Elena Reygadas, con ingredientes de temporada
Te dejamos algunas recoemdnaciones para San Valentín (Google Maps)

3. Lardo (Cocina de autor, mediterránea)

Con una barra de cobre que atraviesa el lugar y grandes ventanales que integran la vegetación de la Condesa, Lardo es la opción “relajada pero impecable”.

Es ideal para parejas que prefieren compartir platos al centro, disfrutar de un buen vino natural y sentir la energía del barrio. La cocina abierta y el horno de leña aportan una calidez única al ambiente.

  • Rango de precio platillos: 50-305 pesos
  • Dirección: Agustín Melgar 6, Condesa, CDMX
  • Horarios: Lunes a sábado de 07:00 a 11:00; domingo de 07:00 a 17:30
  • Tip de reserva: Se reserva en un sitio externo
  • Dress code: Informal y elegante
  • Estacionamiento y valet parking: No cuenta con valet propio
  • Menú especial San Valentín: Opciones de temporada y platillos exclusivos (consultar en sitio web o teléfono)
Te recomendamos algunos (Google Maps)

4. Máximo Bistrot (Farm to table, estrella Michelin)

Si tu pareja es un verdadero foodie, Máximo es la parada obligatoria.

Trasladado a un espacio más amplio y arquitectónicamente impresionante en la calle de Álvaro Obregón, el chef Lalo García ofrece una experiencia de “la granja a la mesa” donde el ingrediente es el protagonista absoluto.

La iluminación tenue y el diseño industrial-elegante crean una atmósfera íntima y vibrante a la vez.

  • Rango de precio: 295-2,800 pesos (además cuentan con menú de degustación en 3mil 300 y con maridaje 4 mil 970)
  • Dirección: Av. Álvaro Obregón 65 Bis, Roma Norte, CDMX
  • Horarios: Lunes a sábado de 13:00 a 23:00. Domingos está cerrado.
  • Tip de reserva: Las reservaciones se hacen a través de su sitio web
  • Dress code: Informal y elegante
  • Estacionamiento y valet parking: Servicio de valet parking disponible
  • Menú especial San Valentín: Aún no está anunciado
Te dejamos algunas recoemdnaciones para San Valentín (Google Maps)

5. Blanco Colima (Fusión española-mexicana en casona)

Blanco Colima no es solo un restaurante, es un centro cultural y gastronómico dentro de una de las esquinas más bellas de la colonia.

Para una cita romántica es inmejorable. El ambiente es cosmopolita, con música cuidadosamente curada que sirve como el preludio ideal para una noche larga.

  • Rango de precio platillos: 115-2,845 pesos
  • Dirección: Colima 168, Col. Roma Norte, CDMX
  • Horarios: Lunes a miércoles de 13:00 a 00:00; jueves a sábado de 13:00 a 01:00; domingo de 13:00 a 21:30
  • Tip de reserva: entra con una mínimo una semana de anticipación al sitio de reservas para conocer los calendarios de disponibilidad y apartar con tiempo
  • Dress code: Smart casual
  • Estacionamiento y valet parking: Servicio de valet parking disponible
  • Menú especial San Valentín: Aún no se ha anunciado
Te dejamos algunas recoemdnaciones para San Valentín (Google Maps)

