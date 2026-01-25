México

¿Por qué se celebra el Día del Biólogo en México el 25 de enero?

La celebración, establecida desde 1961, honra a quienes se han dedicado a estudiar diferentes niveles de organización biológica

Guardar
Los biólogas biólogos en México
Los biólogas biólogos en México lideran proyectos clave para la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, según Semarnat. (Imagen ilustrativa Infobae)

La labor de las biólogas y biólogos en México resulta hoy determinante para la protección, conservación y uso responsable de los recursos naturales.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), estos profesionales lideran investigaciones, intervienen en la preservación de especies silvestres y juegan un papel central en la gestión de proyectos para salvaguardar áreas naturales protegidas.

Cada 25 de enero, México celebra el Día Nacional del Biólogo y la Bióloga, fecha establecida desde 1961, cuando especialistas del Instituto Politécnico Nacional fundaron el Colegio de Biólogos de México.

Esta efeméride busca reconocer a quienes han elegido dedicarse al estudio de la vida en todas sus manifestaciones, desde lo molecular hasta el análisis de ecosistemas completos.

¿Cuántos biólogos hay en México?

La participación de mujeres en
La participación de mujeres en la Biología en México supera el 59%, reflejando una tendencia creciente en universidades como la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según datos aportados por la Semarnat, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el INEGI registró a finales de 2020 un total de 121 mil 787 profesionistas en áreas de biología y bioquímica.

De este universo, el 59.1% son mujeres y el 40.4% hombres, una distribución de género que también se observa en los aspirantes a la carrera, donde del total de primer ingreso en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 61% son mujeres y 39% hombres.

Los estudios en Biología abordan aspectos fundamentales sobre la estructura, función, origen, diversidad y evolución de los seres vivos. El plan de la Licenciatura en Biología de la UNAM, por ejemplo, comprende ocho semestres y requiere conocimientos sólidos en matemáticas, física, química y biología para su ingreso.

Además, los aspirantes suelen contar con interés por la investigación, habilidades para el trabajo de campo en diversos ambientes y destrezas manuales para el manejo de instrumentos científicos.

La demanda de ingreso a esta carrera, no obstante, no figura entre las más altas de la UNAM: 6 mil 434 aspirantes concursaron por un lugar en la Facultad de Ciencias para el ciclo escolar 2017-2018, logrando ingresar solo uno de cada cinco.

También resultan relevantes otras carreras afines dentro del campo de las ciencias biológicas, como Medicina Veterinaria y Zootecnia, que en el ciclo 2018-2019 ofertó 85 plazas en Ciudad Universitaria y 97 en la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, frente a una demanda de 4 mil 061 y 2 mil 529 aspirantes, respectivamente.

Campo laboral de los biólogos

El campo laboral de las
El campo laboral de las y los egresados de Biología abarca investigación, docencia y proyectos de biodiversidad en sectores público y privado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El campo laboral para egresados abarca centros e institutos de investigación vinculados a la medicina y la química, así como instituciones educativas de nivel básico y medio superior.

En el sector público, son fundamentales para el diseño e implementación de proyectos enfocados en biodiversidad, inventarios de recursos bióticos y control biológico de plagas.

Además, pueden colaborar en investigaciones médicas en áreas como el cáncer, la biología del desarrollo, la toxicología genética, el aprovechamiento de la medicina tradicional y la investigación forense.

En el sector privado, la labor de biólogas y biólogos es solicitada tanto en empresas que procesan recursos biológicos —como las industrias alimentaria y farmacéutica— como en firmas dedicadas a la evaluación de impacto ambiental, el control de la contaminación y la rehabilitación de ecosistemas.

Para quienes deseen formarse fuera de la UNAM, existen alternativas como la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, y la Universidad Autónoma Metropolitana (unidades Iztapalapa y Xochimilco), así como instituciones en los estados de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Yucatán.

Temas Relacionados

BiologíaDía Nacional del Biólogomexico-noticias

Más Noticias

Álex Gou defiende talento de su hija, la nueva ‘Matilda’ y afirma que fue elegida por director de Londres

Emilia Gou asume el papel protagónico en “Matilda, el musical”, desatando opiniones divididas sobre supuestos favoritismos, mientras Álex Gou, su padre y productor, asegura que todo se decidirá sobre el escenario

Álex Gou defiende talento de

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 25 de enero

La especulación mantiene el misterio sobre el desenlace definitivo de la jornada dominical

Exatlón México: quién sale eliminado

Inhabilitan antena de internet en Apatzingán, Michoacán, ligada con Los Blancos de Troya

El grupo criminal cuenta con presencia en diversos municipios de la entidad

Inhabilitan antena de internet en

Mi Beca para Empezar 2026: cuándo será el próximo pago del actual ciclo escolar

Se trata del sexo depósito para estudiantes de preescolar y primaria de la Ciudad de México, correspondiente al ciclo escolar 2025-2026

Mi Beca para Empezar 2026:

La Suprema Corte culmina la transición de su canal y se consolida como Plural TV

La SJCN pretende ofrecer producciones en cinco lenguas indígenas y contenidos accesibles

La Suprema Corte culmina la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Trasladan al Botox, presunto líder

Trasladan al Botox, presunto líder de Los Blancos de Troya, al penal del Altiplano

Inhabilitan antena de internet en Apatzingán, Michoacán, ligada con Los Blancos de Troya

Vinculan a proceso a 7 integrantes de “Los Rugrats” detenidos en bodega con metanfetamina, fentanilo y armas en Culiacán

Detienen a joven que llevaba más de 70 kilos de metanfetamina ocultos en un auto en Baja California

Ejército Mexicano liberó a cuatro hombres secuestrados en Mazatlán tras ser engañados mediante una oferta de trabajo

ENTRETENIMIENTO

Álex Gou defiende talento de

Álex Gou defiende talento de su hija, la nueva ‘Matilda’ y afirma que fue elegida por director de Londres

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 25 de enero

Imelda Tuñón afirma que Maribel Guardia era el premio de una rifa entre hombres: “Cada quien pone 100 mil pesos”

Top de las mejores películas de Netflix en México

Ranking Prime Video: las películas más vistas HOY por el público mexicano

DEPORTES

Preocupa repentina ausencia de Christian

Preocupa repentina ausencia de Christian Martinoli en el partido de la Selección Mexicana

México vs. Bolivia: concluye 1-0 el partido amistoso desde el Estadio Ramón “Tahuichi”

Se encienden las alarmas: lesión de Edson Álvarez preocupa a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

Serie del Caribe 2026: un repaso por los equipos mexicanos que han sido campeones del torneo

Terremoto, cancelaciones y ‘la mano de Dios’: así fue como México salvó el Mundial de 1986