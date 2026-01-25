¿Por qué se celebra el Día del Biólogo en México el 25 de enero?

Los biólogas biólogos en México lideran proyectos clave para la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, según Semarnat. (Imagen ilustrativa Infobae)

La labor de las biólogas y biólogos en México resulta hoy determinante para la protección, conservación y uso responsable de los recursos naturales.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), estos profesionales lideran investigaciones, intervienen en la preservación de especies silvestres y juegan un papel central en la gestión de proyectos para salvaguardar áreas naturales protegidas.

Cada 25 de enero, México celebra el Día Nacional del Biólogo y la Bióloga, fecha establecida desde 1961, cuando especialistas del Instituto Politécnico Nacional fundaron el Colegio de Biólogos de México.

Esta efeméride busca reconocer a quienes han elegido dedicarse al estudio de la vida en todas sus manifestaciones, desde lo molecular hasta el análisis de ecosistemas completos.

¿Cuántos biólogos hay en México?

La participación de mujeres en la Biología en México supera el 59%, reflejando una tendencia creciente en universidades como la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según datos aportados por la Semarnat, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el INEGI registró a finales de 2020 un total de 121 mil 787 profesionistas en áreas de biología y bioquímica.

De este universo, el 59.1% son mujeres y el 40.4% hombres, una distribución de género que también se observa en los aspirantes a la carrera, donde del total de primer ingreso en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 61% son mujeres y 39% hombres.

Los estudios en Biología abordan aspectos fundamentales sobre la estructura, función, origen, diversidad y evolución de los seres vivos. El plan de la Licenciatura en Biología de la UNAM, por ejemplo, comprende ocho semestres y requiere conocimientos sólidos en matemáticas, física, química y biología para su ingreso.

Además, los aspirantes suelen contar con interés por la investigación, habilidades para el trabajo de campo en diversos ambientes y destrezas manuales para el manejo de instrumentos científicos.

La demanda de ingreso a esta carrera, no obstante, no figura entre las más altas de la UNAM: 6 mil 434 aspirantes concursaron por un lugar en la Facultad de Ciencias para el ciclo escolar 2017-2018, logrando ingresar solo uno de cada cinco.

También resultan relevantes otras carreras afines dentro del campo de las ciencias biológicas, como Medicina Veterinaria y Zootecnia, que en el ciclo 2018-2019 ofertó 85 plazas en Ciudad Universitaria y 97 en la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, frente a una demanda de 4 mil 061 y 2 mil 529 aspirantes, respectivamente.

Campo laboral de los biólogos

El campo laboral de las y los egresados de Biología abarca investigación, docencia y proyectos de biodiversidad en sectores público y privado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El campo laboral para egresados abarca centros e institutos de investigación vinculados a la medicina y la química, así como instituciones educativas de nivel básico y medio superior.

En el sector público, son fundamentales para el diseño e implementación de proyectos enfocados en biodiversidad, inventarios de recursos bióticos y control biológico de plagas.

Además, pueden colaborar en investigaciones médicas en áreas como el cáncer, la biología del desarrollo, la toxicología genética, el aprovechamiento de la medicina tradicional y la investigación forense.

En el sector privado, la labor de biólogas y biólogos es solicitada tanto en empresas que procesan recursos biológicos —como las industrias alimentaria y farmacéutica— como en firmas dedicadas a la evaluación de impacto ambiental, el control de la contaminación y la rehabilitación de ecosistemas.

Para quienes deseen formarse fuera de la UNAM, existen alternativas como la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, y la Universidad Autónoma Metropolitana (unidades Iztapalapa y Xochimilco), así como instituciones en los estados de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Yucatán.