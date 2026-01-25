Ocesa niega imputación formal por caso AXE Ceremonia y se compromete a colaborar con las autoridades

La empresa promotora Ocesa afirmó que no ha sido imputada formalmente en el caso del colapso de una estructura durante el festival AXE Ceremonia 2025, que cobró la vida de dos fotoperiodistas, pese a que la familia de una de las víctimas asegura que sí existe tal imputación por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) .

Según un comunicado difundido por Ocesa, aunque su nombre figura entre los señalados en la investigación, no ha recibido ninguna imputación por parte de las autoridades competentes y ha destacado que sigue cooperando “de manera activa y transparente” con las instancias encargadas del caso, subrayando su compromiso con el debido proceso y el respeto a las víctimas.

La controversia surge luego de que el padre de la fotoperiodista Citlali Berenice Giles Rivera asegurara que tanto Ocesa como la empresa Seguridad Privada Lobo fueron reconocidas como imputadas desde mediados de enero, tras casi nueve meses de señalamientos de dilación y presuntas omisiones por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El accidente ocurrió el 5 de abril de 2025 en el Parque Bicentenario de la capital, cuando una estructura metálica instalada dentro del festival se desplomó por ráfagas de viento, impactando a Giles Rivera y a su colega Miguel Ángel Rojas Hernández, quienes fallecieron en el lugar.

Familiares de Giles Rivera han denunciado irregularidades en la investigación y asegurado que han aportado múltiples pruebas para que se investigue a todos los involucrados. Por su parte, la fiscalía ha señalado que la indagatoria continúa abierta y que se están realizando las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades.