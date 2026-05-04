Sheinbaum denuncia tintes misóginos en versiones sobre reunión con AMLO en Palenque: “Como si la presidenta no pudiera tomar decisiones”

La presidenta Claudia Sheinbaum no esquivó las preguntas sobre su viaje a Palenque el fin de semana — las respondió con ironía, algo de risa y una crítica directa: quienes insinúan que fue a “pedir línea” con el expresidente Andrés Manuel López Obrador están cayendo en misoginia.
“Como si la presidenta no pudiera tomar decisiones del futuro del país”, señaló con visible sarcasmo ante los cuestionamientos que surgieron luego de que su gira a Chiapas coincidiera con el momento de mayor tensión diplomática por el caso Rubén Rocha Moya y los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos.
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La gira que desató especulaciones
El 29 de abril, el mismo día en que EU anunció investigaciones contra nueve funcionarios mexicanos —entre ellos el gobernador sinaloense con licencia—, Sheinbaum informó que viajaría a Palenque, municipio chiapaneco donde reside López Obrador desde que dejó la presidencia en 2024.
La coincidencia bastó para encender las especulaciones. Medios y voces opositoras sugirieron que el verdadero objetivo era consultar al expresidente sobre cómo manejar la crisis diplomática. La presidenta lo negó de forma tajante —primero con un movimiento de cabeza y luego con palabras— y explicó que el motivo era la inauguración de la unión del Tren Interoceánico con el Tren Maya, obra que calificó como “muy importante”.
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El “cónclave” que le dio risa
Lo que terminó por alimentar la narrativa fue una fotografía. La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, acompañó a la presidenta al viaje y ambas cenaron juntas en el hotel Mundo Maya — un establecimiento del propio Tren Maya, en medio de la selva chiapaneca.
La imagen circuló en redes sociales bajo el término “cónclave morenista”, lo que provocó que la propia Sheinbaum relatara la escena entre risas durante la mañanera:
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“Raquel me dijo el jueves: Presidenta, me urge acuerdo porque traigo varios temas pendientes. Le dije: vente con nosotros. En la noche teníamos hambre y nos fuimos a cenar ahí mismo en el hotel. Nos tomaron foto. Cónclave.”
La mandataria describió la dinámica como completamente ordinaria: el mismo tipo de acuerdo de trabajo que sostiene regularmente con cualquier integrante de su gabinete.
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Autonomía presidencial, en el centro del debate
El episodio reactiva un debate que acompaña a Sheinbaum desde el primer día de su gobierno: si López Obrador sigue orientando la política nacional desde Palenque. La presidenta lo ha negado en múltiples ocasiones, llegando a afirmar que “no hay un teléfono rojo” entre Chiapas y Palacio Nacional.
Esta vez fue más allá y puso nombre al fenómeno: misoginia. La lógica de asumir que una reunión con su antecesor implica dependencia política, dijo, parte de un prejuicio sobre la capacidad de una mujer para gobernar de forma autónoma.
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De fondo, el caso Rocha Moya sigue su curso. México le solicitó a EU confidencialidad y más elementos probatorios antes de que cualquier juez pueda pronunciarse. Pero el viaje a Palenque, una cena en la selva y una foto bastaron para que el ruido político opacara, por un momento, los argumentos jurídicos.
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