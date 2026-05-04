México

Sheinbaum denuncia tintes misóginos en versiones sobre reunión con AMLO en Palenque: “Como si la presidenta no pudiera tomar decisiones”

La presidenta respondió con ironía a las versiones de un “cónclave morenista”

Guardar
El encuentro entre la mandataria y su antecesor coincidió con un contexto de tensión diplomática, lo que generó versiones sobre una supuesta falta de independencia, mismas que Sheinbaum atribuyó a un prejuicio de género. (Infobae-Itzallana)
El encuentro entre la mandataria y su antecesor coincidió con un contexto de tensión diplomática, lo que generó versiones sobre una supuesta falta de independencia, mismas que Sheinbaum atribuyó a un prejuicio de género. (Infobae-Itzallana)

La presidenta Claudia Sheinbaum no esquivó las preguntas sobre su viaje a Palenque el fin de semana — las respondió con ironía, algo de risa y una crítica directa: quienes insinúan que fue a “pedir línea” con el expresidente Andrés Manuel López Obrador están cayendo en misoginia.

“Como si la presidenta no pudiera tomar decisiones del futuro del país”, señaló con visible sarcasmo ante los cuestionamientos que surgieron luego de que su gira a Chiapas coincidiera con el momento de mayor tensión diplomática por el caso Rubén Rocha Moya y los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos.

PUBLICIDAD

Sheinbaum aclara su visita a Palenque y un encuentro con la secretaria Raquel Buenrostro. Ella refuta acusaciones de un cónclave político o de haber recibido instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, abordando las especulaciones surgidas en torno a su viaje y el proyecto del Tren Maya. Presenta la reunión como un acuerdo de trabajo. La exposición es una réplica a narrativas mediáticas.

La gira que desató especulaciones

El 29 de abril, el mismo día en que EU anunció investigaciones contra nueve funcionarios mexicanos —entre ellos el gobernador sinaloense con licencia—, Sheinbaum informó que viajaría a Palenque, municipio chiapaneco donde reside López Obrador desde que dejó la presidencia en 2024.

La coincidencia bastó para encender las especulaciones. Medios y voces opositoras sugirieron que el verdadero objetivo era consultar al expresidente sobre cómo manejar la crisis diplomática. La presidenta lo negó de forma tajante —primero con un movimiento de cabeza y luego con palabras— y explicó que el motivo era la inauguración de la unión del Tren Interoceánico con el Tren Maya, obra que calificó como “muy importante”.

PUBLICIDAD

El video muestra a Claudia Sheinbaum caminando y deteniéndose mientras es interpelada. La escena transcurre en un espacio con una pared de piedra. Este es un registro de cobertura de evento, donde Sheinbaum aborda preguntas relacionadas con su viaje a la región sureste y la infraestructura del Tren Maya y Tren Interoceánico. (Redes sociales)

El “cónclave” que le dio risa

Lo que terminó por alimentar la narrativa fue una fotografía. La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, acompañó a la presidenta al viaje y ambas cenaron juntas en el hotel Mundo Maya — un establecimiento del propio Tren Maya, en medio de la selva chiapaneca.

La imagen circuló en redes sociales bajo el término “cónclave morenista”, lo que provocó que la propia Sheinbaum relatara la escena entre risas durante la mañanera:

“Raquel me dijo el jueves: Presidenta, me urge acuerdo porque traigo varios temas pendientes. Le dije: vente con nosotros. En la noche teníamos hambre y nos fuimos a cenar ahí mismo en el hotel. Nos tomaron foto. Cónclave.”

La mandataria describió la dinámica como completamente ordinaria: el mismo tipo de acuerdo de trabajo que sostiene regularmente con cualquier integrante de su gabinete.

Sheinbaum se reunió con Raquel Buenrostro en Palenque. | Tomada de video de X
Sheinbaum se reunió con Raquel Buenrostro en Palenque. | Tomada de video de X

Autonomía presidencial, en el centro del debate

El episodio reactiva un debate que acompaña a Sheinbaum desde el primer día de su gobierno: si López Obrador sigue orientando la política nacional desde Palenque. La presidenta lo ha negado en múltiples ocasiones, llegando a afirmar que “no hay un teléfono rojo” entre Chiapas y Palacio Nacional.

Esta vez fue más allá y puso nombre al fenómeno: misoginia. La lógica de asumir que una reunión con su antecesor implica dependencia política, dijo, parte de un prejuicio sobre la capacidad de una mujer para gobernar de forma autónoma.

De fondo, el caso Rocha Moya sigue su curso. México le solicitó a EU confidencialidad y más elementos probatorios antes de que cualquier juez pueda pronunciarse. Pero el viaje a Palenque, una cena en la selva y una foto bastaron para que el ruido político opacara, por un momento, los argumentos jurídicos.

Temas Relacionados

La MañaneraClaudia SheinbaumAMLORubén Rocha MoyaSinaloaEstados UnidosPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Se registra sismo en CDMX con epicentro en Oaxaca; simologíco reporta de 5.6

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Se registra sismo en CDMX con epicentro en Oaxaca; simologíco reporta de 5.6

Se registra sismo de 6.0 al noreste de Pinotepa Nacional, Oaxaca; se activa alerta sísmica en la CDMX

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico se registró a las 09:19 horas

Se registra sismo de 6.0 al noreste de Pinotepa Nacional, Oaxaca; se activa alerta sísmica en la CDMX

México solicita a Estados Unidos confidencialidad en caso Rocha Moya: “La filtración contamina pruebas”

La nueva consejera política Luisa María Alcalde explicó en la mañanera el estado del proceso de extradición

México solicita a Estados Unidos confidencialidad en caso Rocha Moya: “La filtración contamina pruebas”

Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué beneficiarias cobran su pago hoy lunes 4 de mayo

Los depósitos de este bimestre se realizarán de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario

Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué beneficiarias cobran su pago hoy lunes 4 de mayo

Juez determinará si Rocha Moya será detenido en México: Luisa María Alcalde da avances de la solicitud de Estados Unidos

El gobernador de Sinaloa con licencia y nueve funcionarios mexicanos fueron acusados por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa

Juez determinará si Rocha Moya será detenido en México: Luisa María Alcalde da avances de la solicitud de Estados Unidos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Juez determinará si Rocha Moya será detenido en México: Luisa María Alcalde da avances de la solicitud de Estados Unidos

Juez determinará si Rocha Moya será detenido en México: Luisa María Alcalde da avances de la solicitud de Estados Unidos

Las versiones sobre la muerte de Pedro Infante: un presidente, una amante y presuntos vínculos con el narco

No solo Rocha Moya: Estados Unidos tendría una lista de políticos mexicanos a los que también podría solicitar en extradición

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de mayo: no sólo Rocha Moya: EEUU tendría una lista de políticos mexicanos a los que también podría solicitar en extradición

Sentencian a tres hombres que transportaban más de dos toneladas de cocaína en costas de Acapulco

ENTRETENIMIENTO

Las versiones sobre la muerte de Pedro Infante: un presidente, una amante y presuntos vínculos con el narco

Las versiones sobre la muerte de Pedro Infante: un presidente, una amante y presuntos vínculos con el narco

Río Roma y la canción que pocos saben que hicieron para Ángela y Pepe Aguilar

Enrique Iglesias roba un beso a cadete en Feria de Tabasco y causa furor en redes

Christian Nodal vs su papá: por qué “le robó” su propio nombre y la indemnización millonaria que no podría pagar

Cuál es único show de Pepe Aguilar que no canceló y cómo recuperar tu dinero si compraste boletos

DEPORTES

“Santander es un corruptazo”: José Ramón Fernández escala polémica por supuesta alineación indebida en el América vs Pumas

“Santander es un corruptazo”: José Ramón Fernández escala polémica por supuesta alineación indebida en el América vs Pumas

Cuál es el castigo que podría recibir el América si se comprueba la alineación indebida en el juego contra Pumas

Entrega de tarjetas Beca Rita Cetina 2026: el aviso de seguridad importante a los beneficiarios de primaria

Alineación indebida del América vs Pumas: polémica en la Liguilla 2026 podría eliminar a las Águilas

Efraín Juárez afirma que Pumas fue superior ante el América: “solo hubo un equipo en el estadio”