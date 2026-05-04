México

Se registra sismo de 5.6 al noreste de Pinotepa Nacional, Oaxaca; se activa alerta sísmica en la CDMX

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico se registró a las 09:19 horas

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Dos sismógrafos registran ondas sísmicas rojas con el mapa de México y el Ángel de la Independencia al fondo, rodeados de bosque y una carretera.
Ilustración de dos sismógrafos registrando actividad sísmica con el mapa de México y el Ángel de la Independencia de fondo, simbolizando las alertas diarias de sismo en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mañana de este lunes 4 de mayo de 2026, un sismo de magnitud de 5.6 con epicentro a 14 kilómetros al noroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, activó la alerta sísmica en la Ciudad de México y generó evacuaciones preventivas en edificios públicos y privados.

Datos oficiales del sismo de este lunes 4 de mayo

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico se registró a las 09:19 horas.

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  • Magnitud: 5.6
  • Epicentro: 14 km al noroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca
  • Latitud: 16.44
  • Longitud: -98.13
  • Profundidad: 10 km

La ubicación del epicentro corresponde a una zona de alta actividad sísmica en la costa del Pacífico mexicano, donde la interacción de placas tectónicas genera movimientos frecuentes.

Sismo México (RS)
Sismo México (RS)

¿Cómo se vivió en la Ciudad de México?

La alerta sísmica sonó en la capital segundos antes de que el movimiento fuera perceptible, permitiendo que miles de personas desalojaran oficinas, escuelas y viviendas de forma ordenada. Hasta el momento, Protección Civil CDMX no reporta daños graves ni personas lesionadas, aunque continúan las revisiones preventivas en los inmuebles.

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  • El Metro de la CDMX detuvo momentáneamente su servicio para realizar inspecciones de seguridad.
  • En hospitales y edificios altos, se activaron protocolos de emergencia y brigadas de Protección Civil supervisan posibles afectaciones.

Reacciones y medidas oficiales

  • Jefa de Gobierno y autoridades locales emitieron mensajes de calma e informaron que los sistemas de monitoreo permanecen activos.
  • Se recomienda no difundir rumores y consultar solo fuentes oficiales como el Servicio Sismológico Nacional y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX.

¿Por qué suena la alerta antes del sismo?

El sistema de alerta sísmica detecta ondas sísmicas en zonas costeras y las transmite a la CDMX, brindando segundos valiosos para evacuar y evitar accidentes. La percepción del movimiento en la capital varía según la zona y el tipo de suelo, pero la alerta se activa cuando se calcula riesgo para la ciudad.

Recomendaciones para la población

  • Mantener la calma durante y después del sismo.
  • Revisar el estado de la vivienda o centro de trabajo.
  • Reportar cualquier daño estructural al 911 o a Protección Civil.
  • Evitar el uso de elevadores hasta recibir indicaciones de seguridad.
Vista de una calle con personas reunidas en la acera, árboles frondosos, edificios al fondo con un letrero de 'Circle K' y un semáforo en verde
Miles de personas en la Ciudad de México y el Estado de México participan en el simulacro regional de sismo, evacuando edificios tras la activación de la alerta sísmica.

Contexto sísmico en el país

México es una de las regiones con mayor actividad sísmica en el mundo debido a la interacción de las placas de Cocos, Norteamérica y Caribe. Pinotepa Nacional, Oaxaca, es una de las zonas históricas de mayor frecuencia de sismos fuertes.

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