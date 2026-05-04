México

Helicóptero de la Marina se desploma al intentar despegar en Zona Naval de Mazatlán, Sinaloa

La aeronave no logró elevarse durante maniobras de despegue en instalaciones de la Secretaría de Marina; no se reportan heridos

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La aeronave se accidentó en un punto considerado estratégico para las operaciones de seguridad en la región. (Crédito: Especial)
La aeronave se accidentó en un punto considerado estratégico para las operaciones de seguridad en la región. (Crédito: Especial)

Un helicóptero de la Secretaría de Marina sufrió un desplome durante un intento de despegue en la Zona Naval de Mazatlán, Sinaloa, luego de que no lograra elevarse completamente al iniciar maniobras.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió cuando el helicóptero comenzaba su ascenso, pero presentó una falla que impidió completar el despegue, lo que derivó en el accidente dentro de las instalaciones.

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El hecho se registró en un punto considerado estratégico para las operaciones de seguridad en la región, lo que activó protocolos internos de resguardo y movilización de personal especializado.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las causas específicas que provocaron el desplome, pero fuentes cercanas a Infobae México confirmaron que no hay personas heridas ni afectaciones entre la tripulación.

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Elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con otras corporaciones de seguridad, mantienen acordonada la zona mientras se desarrollan las diligencias correspondientes para determinar el origen del incidente y evaluar las condiciones de la aeronave.

Información en proceso...

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