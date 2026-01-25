México

Multas Edomex: ¿Cuánto aumentará la infracción por manejar sin casco a partir de febrero?

El INEGI publicó el nuevo valor de la UMA, cuyo valor se ajusta anualmente y se usa como referencia para calcular multas y otras obligaciones fiscales

Guardar
módulo para certificación de motociclistas
módulo para certificación de motociclistas Chimalhuacán Edomex

A partir del 1 de febrero de 2026, las sanciones económicas por manejar una motocicleta sin casco aumentarán en México debido a la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor se ajusta cada año y se usa como referencia para calcular multas y otras obligaciones fiscales.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó el nuevo valor de la UMA, que entrará en vigor ese mismo día. Con el ajuste anual, el valor diario de esta unidad será de 117.31 pesos, lo que representa un incremento respecto al año anterior.

¿Qué implica el aumento de la UMA?

El aumento en la UMA no cambia las reglas de tránsito en sí, pero sí eleva el precio que deberán pagar quienes infrinjan las normas de movilidad. Entre estas infracciones se incluye la obligación de que motociclistas usen casco protector adecuado, tanto para el conductor como para la persona que le acompaña.

Los cascos deben ser específicos para motocicleta, estar en buen estado y colocados correctamente, según lo estipulado en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

¿Cuánto costarán las multas?

Las sanciones por no usar casco se calculan en múltiplos de UMA. Con el nuevo valor vigente desde febrero, las multas podrían quedar aproximadamente así:

  • 10 UMAs: ~1,173 pesos
  • 15 UMAs: ~1,760 pesos
  • 20 UMAs: ~2,346 pesos

Este rango depende de la gravedad de la falta y de la interpretación del agente de tránsito.

Además del pago económico, quienes infrinjan esta disposición también pueden recibir pérdida de puntos en su licencia, de acuerdo con el sistema de penalización vigente.

Temas Relacionados

Multas EdomexINEGIUMAInfracciones EdomexMultas 2026mexico-noticias

Más Noticias

Delitos por huachicoleo y electorales cometidos por servidores públicos: el total de casos reportados por la SSPC

A pesar de que la pandemia de COVID-19 mostró una baja en la comisión de delitos, 2025 cerró con un repunte en las cifras

Delitos por huachicoleo y electorales

Cómo ver nuevos episodios de la telenovela ‘Doménica Montero’ que aún no han sido estrenados en televisión

El clásico de Valentín Pimstein que protagonizó Lucero, Irán Eory y Angélica Rivera ahora está a cargo de Angelique Boyer

Cómo ver nuevos episodios de

Gobernador de Oaxaca afirma estar “listo para cualquier resultado” por votación para revocación de mandato

Este domingo, Salomón Jara Cruz se convierte en el primer gobernador estatal en realizar una elección de este tipo

Gobernador de Oaxaca afirma estar

Detuvieron a un hombre con marihuana tras quemar la puerta histórica de la catedral de Puebla

Videos de seguridad muestran a dos hombres saltando las rejas y prendiendo fuego al acceso de uno de los edificios históricos más emblemáticos de la ciudad

Detuvieron a un hombre con

Jaime Camil sorprende con su imagen como Tronchatoro en Matilda el Musical

Su caracterización para la versión mexicana del montaje ha generado expectativa y conversación entre el público, a semanas del estreno

Jaime Camil sorprende con su
MÁS NOTICIAS

NARCO

Delitos por huachicoleo y electorales

Delitos por huachicoleo y electorales cometidos por servidores públicos: el total de casos reportados por la SSPC

Cuáles son las células de Barrio 18 y la Mara Salvatrucha ligadas al CJNG y al Cártel de Sinaloa en la frontera con Guatemala

Procesan al presunto jefe de plaza de una célula ligada al CJNG y dedicada al robo de combustible en Oaxaca

“Golden Roma”, la facción de La Chokiza dedicada a los préstamos gota a gota

Amenazan con narcomanta a mandos policiacos en Mexicali, Baja California: estaba firmada por el CJNG

ENTRETENIMIENTO

Cómo ver nuevos episodios de

Cómo ver nuevos episodios de la telenovela ‘Doménica Montero’ que aún no han sido estrenados en televisión

Jaime Camil sorprende con su imagen como Tronchatoro en Matilda el Musical

Angelique Boyer agradece elogios de Lucero por su papel en Doménica Montero

San Valentín 2026: los 5 restaurantes más románticos de la Roma y Condesa

Ocesa niega imputación formal por caso AXE Ceremonia y se compromete a colaborar con las autoridades

DEPORTES

FMF investiga a la Liga

FMF investiga a la Liga Premier MX de la tercera división por supuesto amaño de partido

Stephano Carrillo marca su primer gol oficial en Países Bajos

FIFA Women’s Champions Cup 2026: cuándo y dónde ver en México

¿Peligra su puesto en la Selección Mexicana? Técnico del Milan asegura que aún falta para el regreso de Santi Gimenez

Donovan Carrillo termina entre los 15 mejores patinadores del mundo en el Campeonato Cuatro Continentes celebrado en Beijing