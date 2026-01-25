Multas Edomex: ¿Cuánto aumentará la infracción por manejar sin casco a partir de febrero?

módulo para certificación de motociclistas Chimalhuacán Edomex

A partir del 1 de febrero de 2026, las sanciones económicas por manejar una motocicleta sin casco aumentarán en México debido a la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor se ajusta cada año y se usa como referencia para calcular multas y otras obligaciones fiscales.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó el nuevo valor de la UMA, que entrará en vigor ese mismo día. Con el ajuste anual, el valor diario de esta unidad será de 117.31 pesos, lo que representa un incremento respecto al año anterior.

¿Qué implica el aumento de la UMA?

El aumento en la UMA no cambia las reglas de tránsito en sí, pero sí eleva el precio que deberán pagar quienes infrinjan las normas de movilidad. Entre estas infracciones se incluye la obligación de que motociclistas usen casco protector adecuado, tanto para el conductor como para la persona que le acompaña.

Los cascos deben ser específicos para motocicleta, estar en buen estado y colocados correctamente, según lo estipulado en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

¿Cuánto costarán las multas?

Las sanciones por no usar casco se calculan en múltiplos de UMA. Con el nuevo valor vigente desde febrero, las multas podrían quedar aproximadamente así:

10 UMAs: ~1,173 pesos

15 UMAs: ~1,760 pesos

20 UMAs: ~2,346 pesos

Este rango depende de la gravedad de la falta y de la interpretación del agente de tránsito.

Además del pago económico, quienes infrinjan esta disposición también pueden recibir pérdida de puntos en su licencia, de acuerdo con el sistema de penalización vigente.