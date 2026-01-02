Randy Arozarena y Alejandro Kirk encabezan la lista de México para el Clásico Mundial 2026

La Selección Mexicana de Béisbol presentó a sus primeras figuras confirmadas para el Clásico Mundial 2026, y los nombres no podían ser más representativos: Randy Arozarena y Alejandro Kirk.
El anuncio marca el inicio de la conformación del roster nacional, que buscará superar lo conseguido en 2023, cuando la novena mexicana alcanzó por primera vez las semifinales del torneo.
Ambos llegan en gran forma tras temporadas destacadas en Grandes Ligas y con la misión de liderar a México hacia una nueva hazaña internacional.
El manager Benjamín Gil ha dejado claro que el objetivo es consolidar un equipo competitivo, capaz de enfrentar a potencias como Estados Unidos, Japón y República Dominicana. Con Arozarena y Kirk como referentes, México se perfila como uno de los favoritos en el certamen.
Randy Arozarena: el ídolo regresa
El jardinero Randy Arozarena, actualmente con los Seattle Mariners, se convirtió en símbolo de la Selección Mexicana tras su espectacular actuación en el Clásico Mundial 2023.
En aquella edición fue elegido adentro del Equipo Ideal del torneo, gracias a su promedio de bateo superior a .400 y su capacidad para producir carreras en momentos clave.
En la temporada 2025 con los Seattle Mariners, Arozarena demostró nuevamente su calidad:
- 27 cuadrangulares.
- 76 carreras impulsadas.
- 31 bases robadas.
Su estilo enérgico y su conexión con la afición lo convierten en un referente dentro y fuera del campo. Para México, su regreso significa experiencia, espectáculo y la certeza de contar con un jugador capaz de cambiar el rumbo de un partido.
Alejandro Kirk: poder y seguridad detrás del plato
Alejandro Kirk vivió en 2025 una de sus mejores campañas con los Toronto Blue Jays, siendo pieza clave para que el equipo llegara a la Serie Mundial.
Aunque cayeron ante los LA Dodgers, el catcher tijuanense brilló con su ofensiva y su manejo de los lanzadores. Será su primera participación en un Clásico Mundial, lo que genera gran expectativa.
Sus números en la última temporada reflejan su impacto:
- 15 cuadrangulares.
- 76 carreras producidas.
- Promedio de bateo de .254.
Convocado en dos ocasiones al Juego de Estrellas de MLB, Kirk aporta equilibrio entre defensa y ataque. Su presencia fortalece el lineup mexicano y ofrece seguridad en una posición clave como la receptoría.
México en el Grupo B: un reto exigente
La Selección Mexicana competirá en el Grupo B, con sede en Houston, Texas, del 6 al 11 de marzo de 2026. El sector reúne a rivales de gran nivel y equipos emergentes que pondrán a prueba la solidez del conjunto tricolor.
El calendario de México en la fase de grupos se presenta así:
- 6 de marzo: México vs. Gran Bretaña.
- 8 de marzo: México vs. Brasil.
- 9 de marzo: México vs. Estados Unidos.
- 11 de marzo: México vs. Italia.
El duelo más esperado será contra Estados Unidos, recordando la histórica victoria mexicana en 2023. Ante Brasil y Gran Bretaña, la novena buscará imponer su jerarquía, mientras que contra Italia se medirá a un conjunto europeo en crecimiento.
La expectativa es alta, pues se trata de dos peloteros que han demostrado calidad, carácter y compromiso con la camiseta tricolor. Con Arozarena y Alejandro Kirk como líderes confirmados, México afronta el Clásico Mundial 2026 con un roster competitivo y la ilusión de superar la semifinal de 2023.
La combinación de experiencia, talento y compromiso abre la puerta a soñar con la primera final en la historia del béisbol mexicano.