México suma a los hermanos Urías para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

La dupla originaria de Magdalena de Kino hará historia al compartir el diamante en el Clásico Mundial por primera vez, aportando emoción al debut tricolor frente a Gran Bretaña. (Fotos: Cuartoscuro, USA TODAY Sports)

La Selección Mexicana de Béisbol arrancó el 2026 con un anuncio que encendió la ilusión de la afición: la incorporación de los hermanos Ramón y Luis Urías al roster que disputará el Clásico Mundial de Béisbol.

La confirmación llegó a través de un emotivo video publicado en las redes oficiales del conjunto este 6 de enero, Día de Reyes, presentando las incorporaciones como el “regalo perfecto” para los seguidores del diamante.

La Selección Mexicana de Béisbol presentó a Ramón y Luis Urías como los nuevos refuerzos de lujo para el Clásico Mundial 2026. (X/ @MexicoBeis)

Con este movimiento, que se suma a la incorporación de Randy Arozarena y Alejandro Kirk, México refuerza su cuadro interior con dos peloteros de experiencia en Grandes Ligas y raíces profundas en el béisbol nacional. Oriundos de Sonora, se convierten en la tercera pareja de hermanos en vestir el jersey tricolor en la historia del torneo.

Luis Urías: regreso de un referente ofensivo

El menor de los hermanos, Luis Urías (28 años), ya sabe lo que significa representar a México en un Clásico Mundial. Fue pieza clave en el histórico tercer lugar conseguido en 2023, con una línea ofensiva de .278, 1 HR y 4 carreras producidas.

Debutó en MLB con los San Diego Padres en 2018.

Se consolidó con los Milwaukee Brewers , destacando en 2021 con 23 cuadrangulares y 75 impulsadas .

Posteriormente jugó con Boston, Seattle y Oakland/Sacramento.

Luis Urías, pieza clave en el histórico tercer lugar de México en el Clásico Mundial 2023, regresa como referente ofensivo tras consolidarse en Grandes Ligas y aportar poder al lineup nacional. (Foto: Jeff Hanisch-USA TODAY Sports)

Su regreso al torneo lo coloca como un referente ofensivo y un jugador con experiencia internacional que puede marcar diferencia en el lineup mexicano.

Ramón Urías: debut esperado en el Clásico Mundial

Por su parte, Ramón Urías (31 años), vivirá su primer Clásico Mundial en 2026. En 2023 estuvo contemplado, pero un problema personal lo dejó fuera. Ahora, llega con la intención de consolidarse como pieza clave en el infield.

Brilló en la Liga Mexicana de Béisbol con Diablos Rojos (2013–2017) .

Debutó en MLB con los Baltimore Orioles en 2020 , donde ganó el Guante de Oro en 2022 como tercera base.

En 2025 jugó con los Houston Astros, acumulando más de 50 HR y 215 carreras producidas en seis temporadas de Grandes Ligas.

Ramón Urías, ganador del Guante de Oro en MLB, disputará su primer Clásico Mundial y aportará solidez defensiva y liderazgo al infield de la Selección Mexicana. (Foto: Darren Yamashita-Imagn Images)

Su incorporación aporta solidez defensiva, liderazgo y la experiencia de haber competido en la Gran Carpa.

México y la ilusión del 2026

La Selección Mexicana competirá en el Grupo B, con sede en Houston, Texas, del 6 al 11 de marzo de 2026. La zona agrupa a contendientes fuertes y a planteles que aspiran a dar el golpe, obligando a México a mostrar su mejor versión.

De esta manera se distribuyen los partidos de México en la fase de grupos:

6 de marzo: México vs. Gran Bretaña.

8 de marzo: México vs. Brasil.

9 de marzo: México vs. Estados Unidos.

11 de marzo: México vs. Italia.

El compromiso más atractivo será ante Estados Unidos, tras el triunfo mexicano histórico logrado en 2023. Brasil y Gran Bretaña serán oportunidades para que la novena mexicana imponga condiciones, y el partido contra Italia supondrá el cruce con un rival europeo en plena evolución.

El debut del equipo será el 6 de marzo contra Gran Bretaña. En este sentido, la presencia de los hermanos Urías fortalece el infield mexicano y añade un componente histórico y emocional: por primera vez compartirán el diamante en un Clásico Mundial.

Los hermanos se desarrollaron con Diablos Universitarios de Tepic. Aportarán jerarquía y calidad a la selección mexicana que buscará superar el histórico tercer lugar alcanzado en 2023. (Facebook/ Diablos Rojos del México)

Con su incorporación, la selección mexicana se perfila como una de las más competitivas de su historia, sumando calidad probada y reforzando sus aspiraciones de igualar o superar el tercer lugar conseguido en 2023.