México suma a los hermanos Urías para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

La Selección Mexicana de Béisbol arrancó el 2026 con un anuncio que encendió la ilusión de la afición: la incorporación de los hermanos Ramón y Luis Urías al roster que disputará el Clásico Mundial de Béisbol.
La confirmación llegó a través de un emotivo video publicado en las redes oficiales del conjunto este 6 de enero, Día de Reyes, presentando las incorporaciones como el “regalo perfecto” para los seguidores del diamante.
Con este movimiento, que se suma a la incorporación de Randy Arozarena y Alejandro Kirk, México refuerza su cuadro interior con dos peloteros de experiencia en Grandes Ligas y raíces profundas en el béisbol nacional. Oriundos de Sonora, se convierten en la tercera pareja de hermanos en vestir el jersey tricolor en la historia del torneo.
Luis Urías: regreso de un referente ofensivo
El menor de los hermanos, Luis Urías (28 años), ya sabe lo que significa representar a México en un Clásico Mundial. Fue pieza clave en el histórico tercer lugar conseguido en 2023, con una línea ofensiva de .278, 1 HR y 4 carreras producidas.
- Debutó en MLB con los San Diego Padres en 2018.
- Se consolidó con los Milwaukee Brewers, destacando en 2021 con 23 cuadrangulares y 75 impulsadas.
- Posteriormente jugó con Boston, Seattle y Oakland/Sacramento.
Su regreso al torneo lo coloca como un referente ofensivo y un jugador con experiencia internacional que puede marcar diferencia en el lineup mexicano.
Ramón Urías: debut esperado en el Clásico Mundial
Por su parte, Ramón Urías (31 años), vivirá su primer Clásico Mundial en 2026. En 2023 estuvo contemplado, pero un problema personal lo dejó fuera. Ahora, llega con la intención de consolidarse como pieza clave en el infield.
- Brilló en la Liga Mexicana de Béisbol con Diablos Rojos (2013–2017).
- Debutó en MLB con los Baltimore Orioles en 2020, donde ganó el Guante de Oro en 2022 como tercera base.
- En 2025 jugó con los Houston Astros, acumulando más de 50 HR y 215 carreras producidas en seis temporadas de Grandes Ligas.
Su incorporación aporta solidez defensiva, liderazgo y la experiencia de haber competido en la Gran Carpa.
México y la ilusión del 2026
La Selección Mexicana competirá en el Grupo B, con sede en Houston, Texas, del 6 al 11 de marzo de 2026. La zona agrupa a contendientes fuertes y a planteles que aspiran a dar el golpe, obligando a México a mostrar su mejor versión.
De esta manera se distribuyen los partidos de México en la fase de grupos:
- 6 de marzo: México vs. Gran Bretaña.
- 8 de marzo: México vs. Brasil.
- 9 de marzo: México vs. Estados Unidos.
- 11 de marzo: México vs. Italia.
El compromiso más atractivo será ante Estados Unidos, tras el triunfo mexicano histórico logrado en 2023. Brasil y Gran Bretaña serán oportunidades para que la novena mexicana imponga condiciones, y el partido contra Italia supondrá el cruce con un rival europeo en plena evolución.
El debut del equipo será el 6 de marzo contra Gran Bretaña. En este sentido, la presencia de los hermanos Urías fortalece el infield mexicano y añade un componente histórico y emocional: por primera vez compartirán el diamante en un Clásico Mundial.
Con su incorporación, la selección mexicana se perfila como una de las más competitivas de su historia, sumando calidad probada y reforzando sus aspiraciones de igualar o superar el tercer lugar conseguido en 2023.