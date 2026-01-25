México

Guía rápida para leer etiquetas nutricionales y evitar ingredientes críticos

El sistema de etiquetado nutricional facilita a los consumidores tomar decisiones informadas al momento de comprar alimentos y bebidas

Guardar
Las leyes que establecen el
Las leyes que establecen el etiquetado frontal ayudan a los consumidores a informarse cuáles son los productos que tienen exceso de sal/Ministerio de Salud de Neuquén/Archivo

Este año se cumplen seis años desde la implementación del etiquetado frontal de alimentos y bebidas, conocido como “sellos nutricionales” en México.

Esta regulación fue instaurada por el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador con el propósito de disminuir los índices de obesidad y enfermedades crónicas en la población.

El sistema de etiquetado frontal permite que los consumidores identifiquen de manera clara la cantidad de calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio presentes en los productos al momento de realizar sus compras. El objetivo central es que las personas tomen decisiones informadas sobre su alimentación.

Para quienes aún presentan dudas sobre la correcta interpretación de los sellos nutricionales, se presenta una guía breve orientada a facilitar la lectura y comprensión de esta información al momento de adquirir alimentos y bebidas.

¿Por qué es importante leer etiquetas nutricionales?

La educación sobre la lectura de etiquetas es el primer paso para la prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación.

No se trata de prohibir alimentos, sino de poder identificar los productos que se adaptan mejor a nuestras necesidades y evitar ingredientes críticos.

¿Cómo identificar ingredientes críticos?

Empieza revisando si el producto tiene sellos de advertencia. Los octágonos negros en la parte delantera del empaque indican exceso de algún ingrediente crítico como calorías, grasas saturadas, grasas trans, azúcar o sodio. Si detectas estos sellos, considera limitar el consumo de ese alimento.

La tabla nutrimental muestra datos como el tamaño de la porción, calorías, grasas, azúcar, sodio y proteínas. Revisa especialmente el contenido de azúcares y grasas, ya que un consumo elevado puede afectar la salud. Pon atención en las porciones, porque algunos productos pueden parecer bajos en ciertos ingredientes, pero contienen varias porciones por envase.

Si los alimentos tienen estos
Si los alimentos tienen estos sellos, no podrán tampoco venderse en escuelas públicas y privadas (Especial)

¿Cómo leer la lista de ingredientes?

Los ingredientes se ordenan de mayor a menor cantidad. Si el primer ingrediente en la lista es azúcar, es preferible no comprar ni consumir ese producto. Este principio aplica también para grasas y otros aditivos.

La población infantil no debe consumir productos con cafeína ni edulcorantes.

Si un alimento contiene edulcorantes, lo indicará en la etiqueta y no es recomendable para niños.

Aprender a cuidar lo que comes empieza por leer correctamente las etiquetas. Elegir productos con menos ingredientes críticos y sin sellos de advertencia ayuda a proteger la salud a corto y largo plazo.

Temas Relacionados

etiquetas nutricionalessaludbienestaralimentaciónmexico-noticias

Más Noticias

Hoy No Circula del 26 de enero en el Valle de México y de Toluca

¿Vas a manejar enla Ciudad de México y su zona conurbada, así como en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco? Checa aquí cuales son losautomóviles contemplados en el programa de restricción vehicular y evita una multa

Hoy No Circula del 26

SRE informó que Brasil asumió representación diplomática de México en Perú tras conflicto

A inicios de noviembre de 2025, Perú rompió relaciones diplomáticas con México tras el asilo otorgado a la ex primera ministra Betssy Chávez, condenada por el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo

SRE informó que Brasil asumió

Buscan instaurar el Día Internacional contra la LGTBlfobia en el deporte en CDMX

La legisladora Diana Sánchez Barrios impulsa un proyecto orientado a fortalecer la protección de personas de la diversidad sexual y de género

Buscan instaurar el Día Internacional

La CNTE califica como una “farsa política” la revocación de mandato de Salomón Jara

La sección 22 del sindicato magisterial cuestionó el uso de recursos públicos y advirtió posibles movilizaciones

La CNTE califica como una

Víctor García lanzará nuevo disco y ofrecerá concierto en el Auditorio Nacional

El cantante apuesta por canciones clásicas y prepara un espectáculo especial en su debut en uno de los recintos más importantes de México

Víctor García lanzará nuevo disco
MÁS NOTICIAS

NARCO

Delitos por huachicoleo, electorales y

Delitos por huachicoleo, electorales y cometidos por servidores públicos: el total de casos reportados por la SSPC

Cuáles son las células de Barrio 18 y la Mara Salvatrucha ligadas al CJNG y al Cártel de Sinaloa en la frontera con Guatemala

Procesan al presunto jefe de plaza de una célula ligada al CJNG y dedicada al robo de combustible en Oaxaca

“Golden Roma”, la facción de La Chokiza dedicada a los préstamos gota a gota

Amenazan con narcomanta a mandos policiacos en Mexicali, Baja California: estaba firmada por el CJNG

ENTRETENIMIENTO

Víctor García lanzará nuevo disco

Víctor García lanzará nuevo disco y ofrecerá concierto en el Auditorio Nacional

Fabiola Campomanes y Silvia Navarro reviven anécdota sobre su amistad y se vuelve viral

Gala Montes sigue considerando peligrosas las declaraciones de Adrián Marcelo, tras retarla a una pelea

Descubre las 10 producciones que todos están viendo este fin de semana en Disney+ México

Cómo ver nuevos episodios de la telenovela ‘Doménica Montero’ que aún no han sido estrenados en televisión

DEPORTES

México vs. Bolivia: gol de

México vs. Bolivia: gol de Germán Berterame para la Selección Mexicana

Se encienden las alarmas: lesión de Edson Álvarez preocupa a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

Serie del Caribe 2026: un repaso por los equipos mexicanos que han sido campeones del torneo

Terremoto, cancelaciones y ‘la mano de Dios’: así fue como México salvó el Mundial de 1986

FMF investiga a la Liga Premier MX de la tercera división por supuesto amaño de partido