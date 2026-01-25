Guía rápida para leer etiquetas nutricionales y evitar ingredientes críticos

Las leyes que establecen el etiquetado frontal ayudan a los consumidores a informarse cuáles son los productos que tienen exceso de sal/Ministerio de Salud de Neuquén/Archivo

Este año se cumplen seis años desde la implementación del etiquetado frontal de alimentos y bebidas, conocido como “sellos nutricionales” en México.

Esta regulación fue instaurada por el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador con el propósito de disminuir los índices de obesidad y enfermedades crónicas en la población.

El sistema de etiquetado frontal permite que los consumidores identifiquen de manera clara la cantidad de calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio presentes en los productos al momento de realizar sus compras. El objetivo central es que las personas tomen decisiones informadas sobre su alimentación.

Para quienes aún presentan dudas sobre la correcta interpretación de los sellos nutricionales, se presenta una guía breve orientada a facilitar la lectura y comprensión de esta información al momento de adquirir alimentos y bebidas.

¿Por qué es importante leer etiquetas nutricionales?

La educación sobre la lectura de etiquetas es el primer paso para la prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación.

No se trata de prohibir alimentos, sino de poder identificar los productos que se adaptan mejor a nuestras necesidades y evitar ingredientes críticos.

¿Cómo identificar ingredientes críticos?

Empieza revisando si el producto tiene sellos de advertencia. Los octágonos negros en la parte delantera del empaque indican exceso de algún ingrediente crítico como calorías, grasas saturadas, grasas trans, azúcar o sodio. Si detectas estos sellos, considera limitar el consumo de ese alimento.

La tabla nutrimental muestra datos como el tamaño de la porción, calorías, grasas, azúcar, sodio y proteínas. Revisa especialmente el contenido de azúcares y grasas, ya que un consumo elevado puede afectar la salud. Pon atención en las porciones, porque algunos productos pueden parecer bajos en ciertos ingredientes, pero contienen varias porciones por envase.

Si los alimentos tienen estos sellos, no podrán tampoco venderse en escuelas públicas y privadas (Especial)

¿Cómo leer la lista de ingredientes?

Los ingredientes se ordenan de mayor a menor cantidad. Si el primer ingrediente en la lista es azúcar, es preferible no comprar ni consumir ese producto. Este principio aplica también para grasas y otros aditivos.

La población infantil no debe consumir productos con cafeína ni edulcorantes.

Si un alimento contiene edulcorantes, lo indicará en la etiqueta y no es recomendable para niños.

Aprender a cuidar lo que comes empieza por leer correctamente las etiquetas. Elegir productos con menos ingredientes críticos y sin sellos de advertencia ayuda a proteger la salud a corto y largo plazo.