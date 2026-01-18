¿Exceso de etiquetas? Buscan implementar advertencia en productos que pongan en riesgo la salud infantil

Diputado de Morena busca impulsar etiquetado que advierta sobre daños a la salud infantil. (Foto: Archivo/Cámara de Diputados)

Un reciente proyecto de reforma busca reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a productos cuyo consumo podría poner en riesgo su salud. El diputado Ricardo Crespo Arroyo, integrante de Morena, impulsa una reforma que pondría en primer plano la transparencia y la advertencia clara en el etiquetado de productos dirigidos a menores.

Advertencias visibles y claras en productos riesgosos

La iniciativa plantea que los productos cuyos ingredientes representen un riesgo para la salud infantil, según las normas sanitarias vigentes, deberán llevar advertencias sanitarias claramente visibles en su envase o etiqueta.

Según Crespo Arroyo, esto permitiría a los consumidores finales identificar con mayor facilidad los riesgos asociados con el consumo de estos productos.

El proyecto de reforma al artículo 7 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor enfatiza que las advertencias deben ser claras, veraces y accesibles. El objetivo es evitar confusiones y garantizar que tanto los menores como sus tutores reciban información precisa sobre los peligros de ciertos ingredientes, especialmente azúcares, sodio o grasas saturadas en niveles elevados.

Prohibición de publicidad engañosa dirigida a menores

Además del etiquetado, la reforma contempla limitar el uso de estrategias publicitarias que puedan manipular emocionalmente a la infancia. La medida busca prohibir personajes animados, juguetes, promociones y otros estímulos que no correspondan a la naturaleza real del producto, con el fin de evitar que estos elementos influyan en las decisiones de compra de los menores.

En la exposición de motivos, el diputado Crespo Arroyo señala que la ley actual únicamente obliga a informar sobre el monto total de pago, sin exigir advertencias sanitarias. Esta laguna normativa impide que los consumidores conozcan de manera adecuada los riesgos, por lo que la iniciativa pretende cerrar ese vacío legal.

Vacíos normativos y retos en la protección infantil

La propuesta también pone el foco en los vacíos de la NOM-051-SCFI/SSA1-20102, que recomienda incluir advertencias como “No recomendable en niñas y niños” para productos con cafeína o edulcorantes. Sin embargo, en muchos casos, estas leyendas no se presentan de forma suficientemente clara o visible.

El legislador subraya la importancia de incorporar las advertencias directamente en el empaque y no solo en documentos separados o avisos oficiales, ya que esto reduciría la eficacia de la información preventiva.

El propósito es fortalecer la capacidad de madres, padres y tutores para tomar decisiones informadas sobre los productos que consumen los menores, y así prevenir daños a la salud y enfermedades crónicas.

Lo más destacado sobre una nueva etiqueta en productos

La reforma exige advertencias sanitarias claras y visibles en productos que puedan dañar la salud infantil.

Prohíbe el uso de publicidad que manipule emocionalmente a niñas, niños y adolescentes.

Busca cerrar vacíos legales y normativos que dificultan la protección de la niñez frente a riesgos asociados al consumo de ciertos productos.

Refuerza los objetivos de salud pública, prevención de enfermedades crónicas y adicciones en la población joven.

El diputado Crespo Arroyo sostiene que la propuesta contribuirá a proteger de manera más efectiva a la infancia mexicana contra la obesidad y el consumo prematuro de sustancias peligrosas.