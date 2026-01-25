México

Detienen a joven que llevaba más de 70 kilos de metanfetamina ocultos en un auto en Baja California

El ahora capturado casi choca con un vehículo oficial

El sujeto capturado (Especial)
El sujeto capturado (Especial)

Un joven de 21 años fue detenido por agentes de seguridad en Baja California debido a que le fueron hallados alrededor de 72 kilogramos de metanfetamina en el auto que manejaba.

Los hechos sucedieron en Tijuana, el pasado 24 de enero, sitio donde fue asegurado Jesús Roberto “N”. Reportes de medios locales indican que el sujeto mencionado viajaba en la unidad a exceso de velocidad.

Derivado del exceso de velocidad, el auto casi se estrella con un vehículo oficial que estaba en la zona en la colonia Castro. Es por ello que elementos de seguridad se acercaron con el piloto para averiguar por qué iba tan rápido.

Además, los uniformados identificaron que el joven llevaba cajas al inferior del vehículo que resultaron contener la droga sintética que fue pesada de manera preliminar en 72.3 kilos.

La unidad asegurada (Especial)
La unidad asegurada (Especial)

Al interior de las seis cajas de cartón fueron halladas 150 bolsas con la sustancia, las cuales estaban al interior de un vehículo Nissan de color negro.

Aseguró que la droga era de policías

Por su parte, el reportero Said Betanzos informó a través de sus redes sociales que Jesús Roberto “N”, quien es conocido como El Toro, dijo a los agentes que la droga que llevaba pertenecía a elementos de seguridad y exagentes municipales, sin que haya más detalles de esto último.

A través de redes sociales fueron compartidas imágenes de la droga asegurada.

Cae integrante de la alianza Chapiza-CJNG en Baja California

Baja California es una entidad en la que ha sido identificada la estructura criminal que trabaja en forma de alianza entre grupos rivales: La Chapiza (sujetos armados al servicio de la facción de Los Chapitos) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El sujeto capturado tiene 22
El sujeto capturado tiene 22 años (SSC-BC)

Fue el pasado 13 de enero que en la entidad gobernada por Marina del Pilar fue registrada la captura de Issac Neftaly “N”, de 22 años de edad, cuyo arresto fue confirmado por la Secretaría de la Secretaría de Seguridad estatal. En dicha ocasión el joven viajaba en una camioneta de color blanco con placas de California, Estados Unidos.

Por su parte, fuentes de seguridad consultadas por Infobae México señalaron que el sujeto recientemente capturado sería miembro de la alianza entre el CJNG y La Chapiza.

El arresto cobre relevancia al hacer notar que se trata de estructuras criminales rivales entre sí. Los indicios asegurados fueron:

  • Un arma larga con cargador abastecido
  • Dos mil 261 cartuchos útiles calibre .223 mm, además de otros 119 cartuchos calibre .223 mm, así como 119 cartuchos útiles de calibre .300 mm;
  • 40 cargadores para cartucho
  • Dos bandas carrilleras para cartuchos
  • Mil eslabones para cartuchos
  • Cinco placas balísticas para chaleco color negro
  • Un aditamento de lanza Granada
  • Tres fundas tácticas para arma de fuego corta

