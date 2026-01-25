Amenazan con narcomanta a mandos policiacos en Mexicali, Baja California: estaba firmada por el CJNG

La manta fue localizada en el fraccionamiento Villas del Sol. /Imagen ilustrativa. (Foto: Cuartoscuro)

Una narcomanta firmada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue localizada la mañana de este sábado 24 de enero en el municipio de Mexicali, Baja California.

El mensaje contenía amenazas contra jefes y ex mandos de diversas corporaciones de seguridad del municipio, a quienes advierten que no se brinde apoyo a Los Rusos, brazo armado de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el Semanario Zeta, fue alrededor de las 9:00 horas cuando se reportó el hallazgo por parte de guardias de seguridad de una caseta del fraccionamiento Villas del Sol.

Tras la alerta, elementos de seguridad se desplegaron al lugar, ubicado sobre la avenida Madrid y la Calzada Villas del Sol, donde localizaron la manta y un balde de pintura que contenía una cabeza humana en su interior.

Imagen ilustrativa. (Facebook/Border Zoom)

La narcomanta, escrita con letras rojas y negras, hacía referencia a Juan Carlos Buenrostro Molina, coordinador de Gabinete de la Fiscalía General del Estado (FGE); Luis Felipe Chan Baltazar, director de la Policía Municipal de Mexicali, entre otros expolicías.

El texto decía lo siguiente:

“Juan Carlos Buenrostro, Gustavo Peinado Palomo, Pedro Ariel Mendivil, Luis Jacobo Alvizo, Luis Felipe Chan, así como toda la bola de municipales y gobierno que apoye a los Rusos, dejen de estar metiendo las manos en temas que no les corresponden o vamos por ustedes también, primer y único aviso. ATTE: CJNG”, se lee en la manta.

Manta localizada en el municipio de Mexicali, frente a una caseta de seguridad. Foto: Redes Sociales

Tras el hallazgo de la manta y la cabeza humana, arribaron al sitio agentes de la Fiscalía Estatal para realizar las diligencias correspondientes e iniciar la investigación.

No es la primera vez que ocurre un hallazgo de este tipo

Cabe señalar que la colocación de narcomantas con restos humanos o animales ya ha ocurrido en otras ocasiones en el estado de Baja California.

Un hecho similar se registró el 26 de mayo de 2025, cuando se localizó una manta con un mensaje amenazante firmado por el CJNG, dirigido a elementos de la Policía de Tijuana, así como de dos cabezas de cerdo.

El hallazgo, ocurrido frente a un negocio comercial, fue reportado poco antes de las 7:00 horas cuando un par de personas localizaron la manta sobre la avenida Cuauhtémoc Sur y Cuauhtémoc Norte, en la Zona Urbana Río Tijuana.

Junto a la manta fueron abandonadas cabezas de cerdo, sombreros y maletas. Foto: Redes sociales

El sitio del hallazgo también se encontraba cercano al edificio de la Secretaría de Seguridad Pública (C2).

La manta hacía referencia a tres mandos de la policía identificados como Luis Juan Ramírez, David García Barranza -quien asumió en abril pasado el cargo de director de la Policía Municipal de Tijuana- y una tercera persona de nombre Jean Eliut Villanueva García.

Otra narcomanta y restos humanos fueron localizados el 9 de octubre de 2025 en las inmediaciones de la Fiscalía General del Estado, en la ciudad de Tijuana, en el que se ubicó alrededor de las 7:36 horas sobre una banqueta.

Dicho mensaje se colocó luego de que en septiembre se registró un ataque en la Fiscalía de Ensenada, donde incendiaron tres patrullas.

| X / @AlfredoAlvarezz

En las últimas semanas se han registrado hechos violentos en Tijuana y Tecate que, de acuerdo con autoridades municipales, se debe a una disputa entre células criminales.