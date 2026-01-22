“La Oficina”, la célula que vendía drogas en ‘tiendas 24 hrs’ de Tijuana y que su líder fue enviado a EEUU

La administración de Claudia Sheinbaum Pardo ha enviado tres paquetes de narcos a EEUU| Jesús Aviles / Infobae México

El envío de 37 narcos a los Estados Unidos, realizado a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas, reveló las operaciones de una célula situada en Tijuana, Baja California y dedicada a la venta y tráfico de drogas.

Con este traslado, suman tres entregas de criminales por parte de las autoridades mexicanas durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En el paquete se encontraban perfiles bajos y medios de organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa, Cártel de Noreste, y algunos independientes.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, ninguno de los 37 narcos enfrentarán la pena de muerte luego de que se acordó por parte del Departamento de Justicia de EEUU.

“La Oficina”, el grupo que operaba con centros de distribución de droga

Entre los extraditados están "El Ricky" (Cártel del Noreste), "El Señor de la Silla" (Beltrán Leyva), "Payo Zurita", "Delta1" (CJNG) y "El Cubano" (objetivo del FBI), trasladados a distintas ciudades estadounidenses. Crédito: SSPC

Tras el envío, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló el historial criminal de algunos de los narcos, entre los que se encontraba el líder de “La Oficina”.

De acuerdo con los datos, dicho grupo criminal era dirigido por Juan Carlos Alonso Reyes, identificada debido a que operaba en sitios físicos de Tijuana donde se vendía principalmente fentanilo y metanfetamina.

Estos sitos funcionaban como “tiendas de conveniencia” de drogas ilícitas con horarios de 24 horas los siete días de la semana, en las que sus principales compradores eran estadounidenses.

Tiendas se podían buscar en Google Maps

Entre los extraditados están "El Ricky" (Cártel del Noreste), "El Señor de la Silla" (Beltrán Leyva), "Payo Zurita", "Delta1" (CJNG) y "El Cubano" (objetivo del FBI), trasladados a distintas ciudades estadounidenses. Crédito: SSPC

Las investigaciones de las autoridades de EEUU refieren que “La Oficina” -o “The Office” en inglés- mantenía estos centros de venta de drogas con operaciones abiertas y sin discreción, que permitieron fueran incluso localizadas a través de Google Maps.

“En un momento dado podías buscar ‘The Office’ en Google Maps, y la ubicación física aparecía en Tijuana”, detalló el Departamento de Justicia.

Debido a lo anterior, Juan Carlos Alonso Reyes es señalado por coordinar las ventas y distribución de drogas desde “La Oficina” a trasportistas que luego las contrabandeaban a los Estados Unidos a través de los puertos de entrada del distrito.

Fue así que el 23 de enero de 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) decomisó y aseguró la última ubicación de “La Oficina” en Tijuana, con lo que se declaró desarticulado el grupo criminal.

30 narcos podrían ser sentenciados a cadena perpetua

Entre los extraditados están "El Ricky" (Cártel del Noreste), "El Señor de la Silla" (Beltrán Leyva), "Payo Zurita", "Delta1" (CJNG) y "El Cubano" (objetivo del FBI), trasladados a distintas ciudades estadounidenses. Crédito: SSPC

El tercer paquete de narcos entregado a EEUU se integró de perfiles de como José Luis Sánchez Valencia, alias “Chalamán”, identificado como familiar directo de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG.

También fue enviado Armando Gómez Núñez, alias “Delta 1″, líder de Los Deltas, brazo armado del CJNG, así como Pedro Inzunza Noriega, “El Señor de la Silla”, segundo al mando de la estructura liderada por El Chapo Isidro.

De los 37 narcos, el Departamento de Justicia de EEUU informó que 30 podrían ser sentenciados a cadena perpetua, mientras que los restantes podrían pasar de 20 a 25 años en prisión, esto si no mantienen ningún acuerdo con las autoridades estadounidenses.