Buscan instaurar el Día Internacional contra la LGTBlfobia en el deporte en CDMX

Las autoridades de la Ciudad de México reciben propuesta para instaurar un día internacional dedicado a combatir la LGTBIfobia en actividades deportivas. | Crédito: Composición fotográfica

El Congreso de la Ciudad de México recibió una iniciativa para declarar el 19 de febrero como el Día Internacional contra la LGTBIfobia en el Deporte.

La diputada Diana Sánchez Barrios presentó la propuesta, orientada a generar entornos deportivos seguros y libres de discriminación por orientación sexual o identidad de género.

La propuesta busca visibilizar la violencia y exclusión que enfrentan las personas de la diversidad sexual y de género en el ámbito deportivo. Entre sus objetivos se encuentra el impulso de políticas públicas y campañas de sensibilización para erradicar estigmas y garantizar la inclusión en todos los niveles deportivos.

Justin Fashanu: referente en la lucha contra la discriminación

El proyecto toma como referencia la historia de Justin Fashanu, el primer futbolista profesional que habló abiertamente sobre su homosexualidad. Su testimonio expuso los prejuicios estructurales que persisten en el deporte y evidenció la necesidad de promover cambios culturales de fondo.

Sánchez Barrios afirmó que el deporte debe ser un espacio de igualdad, dignidad y respeto para todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género. Para la legisladora, oficializar el 19 de febrero representa un avance relevante en la creación de un deporte más incluyente.

Compromiso con los derechos humanos y la diversidad

La diputada reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la promoción de la diversidad, señalando que el deporte debe servir como instrumento de inclusión y cohesión social.

La propuesta será evaluada por el Congreso capitalino para determinar la viabilidad de instaurar el 19 de febrero como jornada emblemática contra la LGTBIfobia en el deporte.

La diputada sufrió un atentado en octubre del año pasado. Crédito: X/@DianaSánchezBar

Durante el foro de diversidad y contra las LGBTfobias en el deporte, coordinado por Sánchez Barrios, Iván Lara Manríquez, presidente de la Asociación Nacional de Deporte LGBTQ+ (ANADE), destacó el papel de la FIFA al incorporar accesos especiales para que personas LGB participaran en los voluntariados del Mundial en México.

Lara Manríquez subrayó que la FIFA reconoció la existencia de personas no binarias y permitió que eligieran su vestimenta al participar como voluntarias, lo que marca un precedente internacional en eventos deportivos de gran magnitud.