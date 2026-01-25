México

Álex Gou defiende talento de su hija, la nueva ‘Matilda’ y afirma que fue elegida por director de Londres

Emilia Gou asume el papel protagónico en “Matilda, el musical”, desatando opiniones divididas sobre supuestos favoritismos, mientras Álex Gou, su padre y productor, asegura que todo se decidirá sobre el escenario

La elección de Emilia Gou
La elección de Emilia Gou como protagonista de 'Matilda, el musical' desata acusaciones de nepotismo y favoritismo en el teatro mexicano (IG)

La elección de Emilia Gou como protagonista de “Matilda, el musical” ha intensificado la controversia en el ámbito teatral mexicano, donde las acusaciones de nepotismo y favoritismo dominan la discusión.

A pesar de la presión mediática y la polarización en redes sociales, Álex Gou, productor de la obra, insiste en que la selección se sustenta solamente en la aptitud y preparación de su hija, y advierte que el escenario servirá de prueba definitiva para quienes cuestionan su decisión.

Emilia Gou demostrará su talento

En uno de los recientes encuentros con la prensa, al margen de una presentación de “Mentiras”, Gou afirmó que la responsabilidad y el rigor han guiado todo el proceso de elección, sin concesiones por lazos familiares.

Está más preparada que nada, si algo tengo es que soy el más exigente con ella, ella sabe la responsabilidad que tiene, yo jamás la exhibiría, imagínate mi responsabilidad y, si hubiera sido así, lo diría, es mi obra y es mi dinero, pero lo va a demostrar arriba del escenario”, declaró el productor de teatro comercial mexicano.

Se reveló la caracterización de
Se reveló la caracterización de Jaime Camil como Tronchatoro en Matilda el Musical. Crédito: (Instagram/@jaimecamil)

El estreno de “Matilda, el musical” está programado para el 13 de marzo de 2026, en el Centro Cultural Teatro 1 de la Ciudad de México. La temporada, dirigida por Nick Evans, comprenderá doce semanas, periodo en el que el proyecto buscará mantener los estándares de calidad de Broadway y West End.

El formato de reparto infantil contempla la alternancia del papel principal entre Raffaella, Elena y Emilia Gou, seleccionadas tras un proceso de audición que inició con ochenta aspirantes y culminó con diez finalistas, de los cuales solo tres interpretarán a Matilda.

Michaela Bisogno no está lista para ‘Matilda’

La decisión de elegir a Emilia como protagonista se vio marcada por la salida de Michaela Bisogno, hija de Daniel Bisogno, exsocio y amigo de Gou. El productor explicó que la joven optó voluntariamente por no participar, motivada por el duelo tras la muerte de su padre.

La producción de 'Matilda' en
La producción de 'Matilda' en México opta por no incluir a Michaela Bisogno como protagonista, priorizando su bienestar emocional tras la muerte de su padre (IG)

“Tío, no lo quiero hacer, me recuerda a mi papá”, relató Gou que le expresó Michaela, y reconoció la dimensión afectiva de la situación, comprometiéndose a apoyar a la familia de su amigo: “Nunca le va a faltar nada”.

La ausencia de Michaela avivó críticas en redes sociales, donde algunos usuarios señalaron, en la publicación donde Gou presentó a Emilia como protagonista, mensajes como: “¿No que sería Michaela Bisogno?” u “otra nepobaby, tanto casting para ese show”, lo que reflejó el malestar de parte del público que sospecha de favoritismo en la selección.

Álex Gou respondió a la polémica también en sus redes personales con una alusión indirecta: “La gente envidiosa es como los sapos: tienen grandes ojos para criticar a los demás y larga lengua para hablar de todos, pero no se dan cuenta que viven en el fango.”

La elección de Emilia, una decisión del director internacional

Defendió que su decisión no atendió a lazos afectivos, incluso subrayó que el director londinense Matthew Warchus validó a Emilia como la actriz ideal para interpretar a Matilda.

Álex Gou defiende que la
Álex Gou defiende que la selección de su hija se basó en aptitud y preparación, no en lazos familiares, frente a la polémica generada en redes sociales (IG)

“Yo no quiero hablar, quiero que los personajes hablan en el escenario, llevó 37 años produciendo, ¿tú crees que yo arriesgaría mi carrera, exhibiría una niña nada más por un capricho?, quiero que la vean, ustedes dirán, el público dirá”, dijo a la prensa.

El elenco de la producción incluye, en el equipo adulto, a Jaime Camil como Tronchatoro, Ricardo Margaleff y Verónica Jaspeado como los señores Wormwood, así como María Elisa Gallegos y Gloria Aura alternando el papel de la señorita Miel.

La producción adoptó un esquema de academia para el entrenamiento de los niños seleccionados, que participaron en talleres intensivos de canto, baile y actuación, orientados, según el propio Gou, a replicar los estándares internacionales de las puestas en escena de Londres y Broadway.

