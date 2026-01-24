Enfrentamiento entre comerciantes en las calles del Centro Histórico de la CDMX tras retiro de ambulantes

Una movilización de comerciantes ambulantes genera bloqueos en el Centro Histórico de Ciudad de México por restricciones impuestas por autoridades. (Foto: Twitter)

Una movilización fue reportada en el Centro Histórico de Ciudad de México, específicamente en el cruce de las calles Venustiano Carranza y Benito Juárez.

Según los primeros informes, los jaloneos y empujones iniciaron tras la llegada de las autoridades al sitio. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre personas detenidas o lesionadas.

La circulación vehicular y peatonal en el cruce de Venustiano Carranza y Benito Juárez resultó afectada debido al bloqueo mantenido por los vendedores. Crédito: Cuartoscuro

Comerciantes señalan supuestas “preferencias”

Según información de N+, comerciantes mantienen bloqueada la circulación entre Venustiano Carranza y Pino Suárez en el Centro Histórico de Ciudad de México.

La protesta responde a que las autoridades han impedido que los vendedores instalen sus puestos en las zonas habituales donde desarrollan sus actividades comerciales.

De acuerdo con testimonios recabados, la situación persiste desde hace 20 días sin cambios significativos. Algunos comerciantes han manifestado que perciben una “preferencia” por parte de las autoridades hacia ciertos líderes del sector, a quienes sí se les permite ejercer sus labores, mientras que el resto enfrenta restricciones.

Mientras tanto, la circulación vehicular y peatonal se ve afectada en el área debido al bloqueo que permanece activo en la zona señalada.

Comerciantes denuncian supuestas preferencias de las autoridades hacia ciertos líderes a quienes sí se les permite trabajar en zonas restringidas. (Foto: Twitter)

Retiran a vendedores ambulantes de la avenida Juárez

Horas antes de la movilización encabezada por comerciantes en el Centro Histórico de Ciudad de México, Telediario informó sobre el retiro de puestos ambulantes ubicados en avenida Juárez, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc, debido a que el permiso correspondiente para operar en esa zona ya había vencido.

Comerciantes afectados solicitaron a las autoridades ser reubicados o que se les permita continuar laborando en el área, sin embargo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana permanecn en el sitio para evitar que se reinstalen, manteniendo vigilancia constante sobre la zona.

Las medidas para ordenar a los vendedores ambulantes del Centro Histórico

Según declaraciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la política de reordenamiento no se limita únicamente al retiro de comerciantes.

Existe el Plan Maestro para el Reordenamiento del Centro Histórico, el cual está estructurado en ocho ejes fundamentales e integra a todas las dependencias gubernamentales en la vigilancia y regulación del espacio público.

Entre las acciones coordinadas participan la Subsecretaría de Reordenamiento y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuya tarea consiste en impedir el retorno de mercancía ilegal y asegurar la observancia de los permisos vigentes.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó la existencia del Plan Maestro para el Reordenamiento del Centro Histórico, basado en ocho ejes fundamentales. Crédito: X @ClaraBrugadaM

La jefa de Gobierno enfatizó la necesidad de intervención integral, al reconocer: “Sabemos que la ilegalidad se da en distintos rubros, de maneras diferentes y en ciertas partes, lamentablemente, de nuestro Centro Histórico“.

Por lo tanto, la perspectiva oficial apunta al establecimiento de lineamientos claros y a la reducción sustancial del comercio ambulante, tanto el de los llamados “toreros” (vendedores sin puesto fijo) como el de los casi cuatro mil comerciantes instalados en áreas no permitidas.