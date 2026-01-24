México

¿Otro vuelo austero? Captan a Loretta Ortiz viajando en primera clase rumbo a Costa Rica | Video

La ministra de la SCJN ha sido criticada en redes sociales, ya que a este escandalo se suma la reciente compra de camionetas de lujo por parte de la Corte

En vuelo no muy austero, captan a Loretta Ortiz en vuelo business class (Redes Sociales)

La tarde de este 24 de enero de 2026 una de las ministras de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) ha vuelto a acaparar los reflectores por dejar al descubierto la falta de aplicación de uno de los principios primordiales de Morena y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la austeridad.

Esto sucede en la misma semana donde la Corte adquirió 9 camionetas de lujo, olvidando los señalamientos que en años anteriores persiguieron a los ministros encabezados por Norma Piña.

Loretta Ortiz es captada en vuelo de clase ejecutiva

En redes sociales y medios nacionales mexicanos circulan fotografías y un breve video donde se puede ver a Loretta Ortiz Ahlf ​viajando en clase ejecutiva en un avión rumbo a Costa Rica, según versa en los señalamientos que acompañan las capturas que exponen a la ministra de la SCJN.

Cabe destacar que el viaje realizado por la ministra se debe a cuestiones de trabajo, ya que irá en representación del máximo tribunal a un seminario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual lleva por nombre “Derechos Humanos y sus Desafíos. Diferentes Miradas”, el cual se realizará el martes 27 de enero a las 8:30 horas en Costa Rica.

En vuelo no muy austero,
Escandalo en la Corte por compra de camionetas de lujo

El pasado 22 de enero luego de que se diera a conocer en medios de comunicación la compra de 9 camionetas de lujo por parte de la SCJN, la información fue confirmada por el órgano, quien adjudicó la adquisición a una “renovación de su flotilla”.

De acuerdo con la SCJN, la decisión de renovar la flotilla se basa en dictámenes técnicos emitidos por autoridades federales y en una normativa interna vigente desde 2019 que establece plazos máximos para sustituir los automóviles de altos funcionarios.

Este proceso tiene como objetivo principal garantizar la seguridad institucional y proteger a quienes ocupan puestos de alta responsabilidad.

El reemplazo se llevó a cabo tras determinar que los automóviles anteriores ya no ofrecían el nivel de protección exigido. La SCJN optó por incorporar nueve vehículos nuevos, aunque el comunicado no especificó marcas ni modelos.

Generalmente, las camionetas utilizadas en adquisiciones previas por el gobierno tienen un precio entre 700 mil y un millón de pesos por unidad; esa cifra corresponde únicamente al costo base, sin incluir los sistemas de blindaje y equipamiento adicional que requieren los altos funcionarios, lo que puede elevar el valor total hasta 2 millones de pesos.

Características de las camionetas adquiridas por la Corte

  • Motor y potencia: Equipadas con motor Pentastar V6, 293 caballos de fuerza y 260 libras-pie de torque.
  • Seguridad: Incorporan más de 110 elementos de seguridad, como frenado automático de emergencia, detección de peatones y ciclistas, monitoreo de conductor somnoliento y control de crucero adaptativo. Cuentan con certificación TOP SAFETY PICK++.
  • Tecnología: Interiores de alta gama, materiales premium, pantallas digitales y sistemas avanzados de conectividad.
  • Capacidades todoterreno: Sistema de suspensión Quadra Lift, tracción 4x4 Quadra Trac II y modos de manejo Selec Terrain para diferentes superficies.
  • Costo y blindaje: Cada unidad supera el millón de pesos y puede alcanzar hasta 1.7 millones, con posibilidad de blindaje nivel IIIA o superior.

