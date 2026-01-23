Cuánto cuestan las camionetas blindadas que comprará la Suprema Corte para los nueve ministros

La Corte adquirió nueve nuevas unidades y retiró del servicio una cantidad mayor de vehículos para evitar incremento en el gasto patrimonial. (Captura de pantalla)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha renovado su flotilla vehicular destinada a los ministros, según señaló en un comunicado difundido el 22 de enero a través de sus redes sociales.

La adquisición responde a factores de seguridad institucional y al deber de salvaguardar la integridad de quienes desempeñan cargos de alta responsabilidad.

Esta actualización, según la SCJN, se sustenta tanto en dictámenes técnicos de autoridades federales como en una normativa interna implementada desde 2019, que fija períodos máximos para el reemplazo de los vehículos utilizados por altos funcionarios.

Dentro del comunicado, la SCJN enfatizó que la medida forma parte de una política interna que obliga a evaluar periódicamente los riesgos y a tomar acciones preventivas.

De acuerdo con la Corte, el reemplazo obedeció a la conclusión de que los vehículos previos ya no cumplían con los estándares requeridos para una protección eficiente.

La Corte procedió entonces a adquirir nueve nuevas unidades, aunque el mensaje no detalla marca ni modelo.

Cuánto cuestan las camionetas que comprará la SCJN para sus funcionarios por motivos de seguridad

Información periodística y reportes oficiales de años anteriores han señalado que personal de la suprema corte ha utilizado vehiculos blindados

Por ejemplo, en 2024 se dio a conocer que el carro blindado donde se trasladaba la ministra Lenia Batres, era una lujosa camioneta de la marca Chevrolet.

El vehículo se trataba se una camioneta Suburban, marca High Country la cual en ese momento tuvo costo de 2 millones 105 mil pesos.

Por su parte, el dario La Jornada informó que las camionetas serían unas Jeep Cherokee con un costo superior a un millón de pesos por unidad aunque esta información no se encuentra confirmada por fuentes oficiales.

De acuerdo con compras anteriores realizadas por el gobierno los costos de las camionetas que suelen usar rondan entre los 700 y el millón de pesos por unidad; sin embargo, este costo es solo por el vehículo y no incluye los blindajes y equipamientos especiales que se les realiza para la protección de los funcionarios y que elevan el costo final de los autos, el cual puede ser de hasta 2 millones de pesos.

En este sentido, tomando en cuenta el número de unidades que adquirió la SCJN (9 vehículos) se estima que la inversión total pueda ser de hasta 18 millones de pesos, dependiendo del servicio de blindaje que se contrate.

Cuántos niveles de blindajes que hay para camionetas de seguridad y cuál se usa en México

Existen varios niveles de blindaje para camionetas y vehículos en general, definidos según estándares internacionales como NIJ (National Institute of Justice, de Estados Unidos) y EN 1063 (norma europea). Estos niveles establecen la resistencia del blindaje frente a diferentes tipos de armas y municiones.

En términos generales, los blindajes civiles para camionetas suelen clasificarse así:

Nivel I: Protege contra armas cortas de bajo calibre, como pistolas calibre .22 LR y .38 Special. Es el blindaje más básico y ligero.

Nivel II y II-A: Resiste disparos de calibres como 9 mm y .357 Magnum. Ofrece mayor protección sin aumentar demasiado el peso del vehículo.

Nivel III-A: Soporta ataques con armas de corto alcance de alto poder, como .44 Magnum y 9 mm subametralladora. Es el nivel más solicitado en blindaje urbano, ya que protege contra la mayoría de armas cortas.

Nivel III: Protege contra rifles de asalto, como el AK-47 (7,62 x 39 mm) y el AR-15 (5,56 x 45 mm). Se utiliza en situaciones de alto riesgo y demanda materiales más pesados y resistentes.

Nivel IV: Es el blindaje civil más alto. Resiste munición perforante de fusil, como el calibre .30-06 AP (Armor Piercing). Este nivel suele reservarse para vehículos de alto perfil o de uso oficial.

A pesar de que no se sabe cuál es la empresa que realiza este servicio para el gobierno mexicano, la empresa de blindaje Protecto Glass señala que cuenta con un servicio que es un nivel de protección tipo 6, el cuál fue creado “especificamente para México”.

“Diseñamos el blindaje de esta camioneta específicamente para hacer frente a lo más común de la delincuencia en las áreas metropolitanas del México. Su nivel de protección, VPAM 6, resistente a armas largas como la AK-47, resguarda a sus ocupantes contra las formas más extendidas de atentado planeado a personalidades de perfil medio a alto (es decir, personas cuyo nivel socioeconómico es evidente)”.