Exasistente de Pati Chapoy cree que dos integrantes de Ventaneando influirían sobre ella: “Son malévolas”

El excolaborador dijo por qué abandonó Ventaneando (Archivo)

Ernesto Hernández, exasistente personal de Pati Chapoy, compartió en entrevista para el programa En Shock su versión sobre los motivos de su salida de Ventaneando. Esto después de que la presentadora lo mencionara durante el 30 aniversario del programa.

El exempleado sugirió que la reconocida conductora de espectáculos no tomaría decisiones completamente por cuenta propia y afirmó que existen figuras influyentes que condicionan su entorno laboral.

¿Por qué salió a hablar?

La reciente celebración por los 30 años de Ventaneando reunió a figuras emblemáticas del programa y Chapoy aprovechó el espacio para denunciar a un excolaborador.

“Nosotros hemos recibido boletines de prensa que Ernesto Hernández les envía a muchos de ustedes con la idea de que se publiquen, algunos lo han publicado, otros han tenido la educación de llamarme para decirme lo que está pasando. ¿Qué pasa con eso? Mal karma para este personaje que no cesa en su empeño de tratar de hablar mal de mi persona o de mis compañeras del trabajo”, recalcó.

La periodista celebra 30 años de su programa. Crédito: Infobae México

Pero ahí no terminó todo, ya que la titular del vespertino de Azteca detalló:

“Les da mucha rabia porque creen que los que deben estar aquí sentados son otras personas y no nosotros, pero el trabajo se cultiva todos los días... Salimos en la televisión abierta y les da mucha rabia (...) Cuando de pronto se juntan dos personas malévolas como el caso de Ernesto Hernández Villegas y el hermano de Daniel..”.

¿Qué dijo Ernesto?

Durante la conversación en el programa de Jorge Carbajal, Hernández abordó los señalamientos públicos realizados por la titular de Ventaneando en su contra.

“Lo que aparentemente se publicó en una revista es que yo había cometido un fraude (...) la revista dijo que yo había acosado gente del CEFAT cuando ni siquiera estaba ahí en el Ajusco y yo no tenía ningún acercamiento al CEFAT y la señora Moira Menéndez era muy amiga de Pati y pues cualquier situación hubiera sido evidente que lo hubiera comentado con Pati“, expresó.

El programa Ventaneando, pionero en el periodismo de espectáculos en México, cumplió 30 años al aire. (Captura de pantalla)

El exasistente aseguró que nunca existió un conflicto directo ni una razón clara que justificara su despido.

“En realidad, lo que pasó pues ni yo mismo me lo entiendo porque con ella nunca tuve ningún problema, ninguna situación, al contrario, ella siempre me avisaba: ‘voy a llegar al estudio’ y yo la esperaba, y de repente me hablaron para decirme que yo estaba fuera…”, relató.

Hernández recordó que la última vez que vio a su exjefa fue un momento breve y distante.

“Pues yo le voy a decir, nunca tuve ninguna discusión o algún problema con Pati, el día que me llamaron para decirme que ya no quería que formara parte de la empresa les dije: ‘bueno, está bien me voy’, regreso al estudio y me encuentro con Pati y me dice: ‘¿Qué pasó?’“.

Según lo relatado por el hombre, cuando Chapoy se enteró de la noticia sólo le habría dicho en tono muy serio: “con permiso voy al baño” y después de eso ya no habría sabido más de ella.

(VENTANEANDO/Captura de pantalla)

Sobre las razones detrás de su salida, el excolaborador afirmó que siguen sin esclarecerse y lamentó la forma en que se alejó del equipo y de la vida profesional junto a Chapoy.

“Me fueron quitando responsabilidades y así me fueron sacando no solo de la emisión sino de la vida de Chapoy“, puntualizó.

¿Manipulación en el entorno de Pati Chapoy?

En uno de los pasajes más relevantes de la entrevista, Hernández reveló que, a su juicio, existen dos personas que influyen en las decisiones de la periodista.

“Hay dos personas que le calientan la cabeza y que sí son malévolas y ahí sí hay dos personas que son malévolas”, expresó, sugiriendo una posible manipulación en el liderazgo de Chapoy.

Por solicitud de los entrevistadores, identificó de manera parcial a las figuras señaladas. “(Comienzan) con la R, con la I… el problema es que, pues mira, es gente que le hace la chamba pero pues también muy de acuerdo con lo que nos conviene a cada quien”, explicó.

(Instagram)

Como cierre, Ernesto Hernández mencionó que, a pesar de la polémica y las diferencias, prefiere reservar información personal por motivos de principios y respeto profesional. Sostuvo que sus valores lo llevan a mantener discreción sobre los aspectos más delicados de su experiencia al lado de su antigua jefa.