Pati Chapoy niega ser responsable de muerte de la mamá de Bisogno y denuncia a ex miembro de Ventaneando: “Mi nombre vende”

Pati celebra 30 años de la emisión de espectáculos referente de la televisión (Infobae México)

“Los rumores hacia mi persona van a continuar siempre”, dice Pati Chapoy, resignada a no sólo ser quien presenta información sobre los famosos, sino también estrella de la pantalla desde hace más de 30 años, los que lleva Ventaneando como referente en periodismo de espectáculos.

En charla con la prensa, Pati se dijo acostumbrada a ser objeto de habladurías, como las que recientemente han circulado respecto a su presunta responsabilidad por la muerte de la madre de su querido Daniel Bisogno.

“Muy lamentablemente desde esa óptica el nombre de Pati Chapoy vende, cuando utilizan mi nombre para decir mentiras como el que yo ocasioné la muerte de la mamá de Daniel Bisogno, son mentiras”, dijo la experimentada periodista y no dudó en lanzar un nombre.

“¿Qué está sucediendo? Ese texto de esa revista les faltó poner la firma de Ernesto Hernández, una persona que trabajó aquí. En esa nota que se publica lo único que dijo fueron muchas mentiras, ¿o ustedes se creen que soy tan poderosa como para que con solo decirlo se muera una persona?”.

Los conductores de Ventaneando reconocen la guía y el profesionalismo de Pati Chapoy (IG)

Pati, sin el poder de propiciar una muerte

Pati dijo conocer que doña María Araceli Bisogno Tapia, quien murió en febrero de 2024, venía padeciendo en su salud, situación que, aunada a un mal cuidado, derivó en su lamentable deceso a los 71 años.

“Yo recuerdo que la mamá de Daniel estaba muy grave, muy mal, llena de ampollas en todo el cuerpo porque no era atendida como se debía por los hijos que vivían en esa casa, y me refiero a Alejandro y a Ivette. La señora venía muy mal, lamentablemente, por supuesto que le toca, como a todos nosotros, enfrentar a la muerte”, recordó.

Una publicación difundió que la madre de Daniel falleció por responsabilidad indirecta de Pati Chapoy (Fotos: RS)

El ataque de un ex colaborador: Mal karma

Respecto a los ataques amarillistas, la periodista denunció que su ex colaborador ha enviado boletines de prensa malintencionados con el fin de hacerla quedar mal ante el público.

“Cuando una persona sale del programa por las razones que sean, algunas son tan mal agradecidas que dicen muchísimas mentiras. Nosotros hemos recibido boletines de prensa que Ernesto Hernández les envía a muchos de ustedes con la idea de que se publiquen, algunos lo han publicado, otros han tenido la educación de llamarme para decirme lo que está pasando. ¿Qué pasa con eso? Mal karma para este personaje que no cesa en su empeño de tratar de hablar mal de mi persona o de mis compañeras del trabajo”, recalcó.

Pati y Rosario Murrieta se disponen a preparar un libro que contará la historia de Ventaneando (IG)

Un trabajo que se cultiva todos los días

Y es que la envidia que causa ser una personalidad reconocida es el motivo de los ataques a su persona, según la destacada periodista, quien desearía que las personas de la tercera edad pudieran seguir laborando, como ella.

“Les da mucha rabia porque creen que los que deben estar aquí sentados son otras personas y no nosotros, pero el trabajo se cultiva todos los días... Salimos en la televisión abierta y les da mucha rabia, imagínate a equis persona que diga ‘cómo es posible que la señora Chapoy, una viejecita de 76 años siga trabajando’, pues porque me lo he ganado, y ojalá las personas de la tercera edad tengan la posibilidad de seguir generando, eso sería maravilloso”.

La periodista celebra 30 años de su programa. Crédito: Infobae México

Tras la muerte de Daniel Bisogno, Pati reportó el saqueo de la casa del ‘Muñe’, situación que fue negada por Alex B, hermano del conductor; sin embargo, Pati sigue firme en señalarle como responsable de adueñarse de pertenencias que le corresponden por ley a la pequeña Michaella Bisogno.

“Cuando de pronto se juntan dos personas malévolas como el caso de Ernesto Hernández Villegas y el hermano de Daniel, por qué no le preguntó al hermano de Daniel qué tamaños tuvo para saquear la casa de Daniel, el día que se murió, él entró y saqueó todo lo que pudo cuando sabía que esa casa y las pertenencias de Daniel le corresponden a su hija y no a él", puntualizó Pati Chapoy en su reciente encuentro con la prensa.