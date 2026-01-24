México

Estas son las empresas de Carlos Slim y la que más dinero le genera cada año

Carlos Slim Helú preside cuatro grandes empresas que concentran la mayor parte de su poder económico

(Jovani Pérez/Infobae)
(Jovani Pérez/Infobae)

Carlos Slim Helú es el empresario más influyente de México y el hombre más rico de Latinoamérica. Su nombre aparece de manera constante entre las grandes fortunas del mundo y, de acuerdo con el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, ocupa actualmente la posición 16 a nivel global, con una fortuna estimada en 114 mil millones de dólares.

Aunque en años anteriores llegó a encabezar la lista mundial junto a figuras como Bill Gates, su relevancia no solo se explica por su patrimonio personal, sino por el robusto conglomerado empresarial que dirige y que mantiene un peso determinante en sectores estratégicos de la economía mexicana y regional.

Las cuatro empresas que preside Carlos Slim

El magnate mexicano encabeza cuatro grandes empresas, cada una clave dentro de su estructura corporativa y con operaciones diversificadas:

América Móvil, el pilar del conglomerado

América Móvil es la matriz de telecomunicaciones de Carlos Slim y la principal fuente de ingresos de su imperio. Agrupa marcas ampliamente reconocidas como Telcel, Telmex, Infinitum y Claro, además de operar en México, Latinoamérica, Brasil y Europa, donde ofrece servicios bajo la marca A1.

En 2024, América Móvil reportó ingresos netos por 869 mil 220.6 millones de pesos, colocándose como la tercera empresa con mayores ingresos en México, solo por detrás de Pemex y Walmart.

Telcel concentra casi la mitad
Telcel concentra casi la mitad del mercado de telefonía móvil en México. REUTERS/Raquel Cunha

Dentro del grupo, Telcel destaca como la joya de la corona. Solo los servicios móviles en México generaron 265 mil millones de pesos durante 2024. Según el tercer reporte trimestral de 2025, Telcel cuenta con 84 mil 345 millones de usuarios, lo que representa el 45.8 % del mercado de telefonía móvil en el país.

Grupo Carso, diversificación y alcance industrial

Grupo Carso es uno de los conglomerados más diversificados de Slim. Tiene presencia en comercio, industria, infraestructura, energía y materiales.

Incluye divisiones como Grupo Sanborns, Condumex, Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), Carso Energy y Elementia/Fortaleza, además de operaciones en hidrocarburos como ZAMAJAL.

En 2024, Grupo Carso ocupó la posición 30 del ranking de Expansión, con ingresos por 202 mil 983.4 millones de pesos.

Minera Frisco, presencia estratégica en minería

Minera Frisco se dedica a la exploración y explotación de oro, plata, cobre, plomo y zinc. Actualmente opera cinco unidades mineras activas en México: El Coronel, San Francisco del Oro, Tayahua, Asientos y Concheño.

Carlos Slim Helú preside uno
Carlos Slim Helú preside uno de los conglomerados empresariales más grandes de América Latina. REUTERS/Gustavo Graf

Además, mantiene tres proyectos en etapa de exploración, lo que refuerza su proyección a largo plazo. En 2024, la empresa registró ingresos por 10 mil 458.6 millones de pesos, ubicándose en la posición 327 del ranking empresarial.

Inmuebles Carso, el brazo inmobiliario

Inmuebles Carso es la división inmobiliaria del grupo, enfocada en el desarrollo, operación y arrendamiento de propiedades. Su portafolio incluye oficinas, centros comerciales, hoteles, hospitales, universidades, desarrollos turísticos, teatros, acuarios, proyectos residenciales y clubes de golf.

En 2024, esta empresa reportó ingresos por 8 mil 464.1 millones de pesos, situándose en la posición 353 del ranking.

Un imperio sostenido por las telecomunicaciones

El panorama financiero confirma que América Móvil sostiene gran parte de la fortuna y el poder económico de Carlos Slim, mientras que Grupo Carso, Minera Frisco e Inmuebles Carso complementan un conglomerado altamente diversificado, con presencia estratégica en sectores clave de la economía nacional e internacional.

