México

Carlos Slim: así creció su fortuna durante 2025 y cómo se consolidó como uno de los hombres más ricos del mundo

El magnate mexicano vio crecer su riqueza gracias al desempeño de sus principales empresas y al repunte de los mercados financieros

Guardar
FOTO DE ARCHIVO. El multimillonario
FOTO DE ARCHIVO. El multimillonario mexicano Carlos Slim ofrece una rueda de prensa en Ciudad de México, México, el 10 de febrero de 2025. REUTERS/Gustavo Graf

En enero de 2025, el empresario mexicano Carlos Slim Helú iniciaba el año con una fortuna estimada por Forbes en 77 mil 400 millones de dólares, cifra que reflejaba su permanencia como el hombre más rico de México y uno de los más acaudalados a nivel global al cumplir 85 años.

A lo largo de 2025, el patrimonio del magnate —forjado durante décadas a través de inversiones estratégicas y diversificación empresarial— se fortaleció de manera significativa, hasta alcanzar la marca de aproximadamente 101 mil 000 millones de dólares en diciembre de ese mismo año, según diferentes registros de seguimiento de la revista financiera.

Este crecimiento representa no solo un salto cuantitativo de más de 23 mil millones de dólares en menos de 12 meses, sino también una recuperación destacada tras un periodo en el que su fortuna había mostrado fluctuaciones importantes en años recientes.

De ingeniero a magnate global

Carlos Slim Helú nació el 28 de enero de 1940 en la Ciudad de México en el seno de una familia de ascendencia libanesa. Desde joven mostró aptitudes para los negocios e inversiones, lo que lo llevó a estudiar Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su carrera empresarial inició en la década de 1960, cuando comenzó a invertir en diversos sectores económicos, incluyendo bienes raíces, construcción y servicios financieros.

Con el paso del tiempo, Slim fue consolidando un imperio corporativo que abarcó múltiples industrias, desde telecomunicaciones hasta comercio minorista, energía, minería y servicios financieros. Esta expansión empresarial se formalizó en el conglomerado Grupo Carso, que junto con su control mayoritario de América Móvil constituyen los pilares de su fortuna.

FOTO DE ARCHIVO. El multimillonario
FOTO DE ARCHIVO. El multimillonario mexicano Carlos Slim observa durante una Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, en Monterrey, México, el 20 de septiembre de 2024. REUTERS/Daniel Becerril TPX IMÁGENES DEL DÍA

Entre sus inversiones más significativas está la histórica compra de una participación clave en Telmex, la empresa nacional de teléfonos que se privatizó en los años 1990, lo que sentó las bases de su liderazgo en el mercado de telecomunicaciones en México y buena parte de América Latina.

Una fortuna que sube pese a la volatilidad

Durante los primeros meses de 2025, Slim enfrentó un periodo de ajuste en su patrimonio, reflejado en reportes del ranking anual de Forbes que situaron su riqueza en torno a 82 mil 500 millones de dólares, lo que implicó una caída frente a 2024 atribuida a la volatilidad del mercado y los vaivenes en los sectores donde opera su imperio empresarial.

Sin embargo, a lo largo del año, su patrimonio se recuperó de manera notable gracias al comportamiento de sus principales activos y a las condiciones cambiantes de los mercados financieros, lo que lo llevó a superar nuevamente la barrera de los 100 mil millones de dólares hacia finales de 2025, consolidando así su presencia entre los 20 hombres más ricos del mundo.

Este repunte también ubica a Slim en una posición destacada frente a otros magnates globales, y lo coloca incluso por encima de figuras como Bill Gates en ciertos momentos de la medición en tiempo real de fortunas.

Una trayectoria empresarial y legado

A lo largo de su vida, Carlos Slim ha sido reconocido tanto por su capacidad para identificar oportunidades de inversión como por su enfoque de diversificación, extendiendo su influencia desde telecomunicaciones hasta sectores como construcción, minería, bienes de consumo y servicios financieros.

A sus 85 años, el
A sus 85 años, el empresario mexicano de ascendencia libanesa amasa una fortuna estimada en 104,1 mil millones de dólares. (Captura de pantalla / YouTube)

Más allá de su riqueza personal, Slim también ha tenido un papel activo en la filantropía a través de la Fundación Carlos Slim, que apoya proyectos de educación, salud y desarrollo en México y América Latina, consolidando así un legado que trasciende lo estrictamente económico.

Temas Relacionados

Carlos Slimfortuna2025empresarios mexicanosmexico-noticias

Más Noticias

Rocío Sánchez Azuara es hospitalizada y sometida a una cirugía: este es su estado de salud

La conductora fue internada durante la madrugada del lunes y permaneció bajo observación médica

Rocío Sánchez Azuara es hospitalizada

Yolanda Andrade celebra su cumpleaños 54 tras crisis de salud: así fue su reencuentro con Montserrat Oliver

La conductora fue diagnosticada con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)

Yolanda Andrade celebra su cumpleaños

Señalan a Christian Nodal como el verdadero benefactor de los juguetes repartidos por los Aguilar en Zacatecas

El esposo de Ángela vuelve a estar en el ojo del huracán

Señalan a Christian Nodal como

Euro: cotización de apertura hoy 30 de diciembre en México

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Euro: cotización de apertura hoy

Efemérides del 30 de diciembre: qué pasó un día como hoy

El calendario marca las fechas más relevantes en la historia de la humanidad, estas son las de este viernes

Efemérides del 30 de diciembre:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caída de líderes del Cártel

Caída de líderes del Cártel de Sinaloa impulsó el crecimiento del CJNG en 2025

Iván Archivaldo entregó a su suegro, cuñado y a “El Panu” por filtraciones, según José Luis Montenegro

Alberto Prieto Valencia y las rifas colombianas: la práctica ilegal bajo la lupa tras su asesinato en Zapopan

Detienen en el AIFA a extranjero con casi 2 millones de pesos en ketamina

Autoridades confirmaron el hallazgo de 6 cuerpos tras los hechos de violencia registrados en Villaflores, Chiapas

ENTRETENIMIENTO

Rocío Sánchez Azuara es hospitalizada

Rocío Sánchez Azuara es hospitalizada y sometida a una cirugía: este es su estado de salud

Yolanda Andrade celebra su cumpleaños 54 tras crisis de salud: así fue su reencuentro con Montserrat Oliver

Señalan a Christian Nodal como el verdadero benefactor de los juguetes repartidos por los Aguilar en Zacatecas

Claudia Martín y Carlos Said anuncian el nacimiento de su primer hijo: “El mejor regalo de Navidad”

Reviven video de Christian Nodal cantando canción dedicada a Belinda frente a Ángela Aguilar

DEPORTES

Cruz Azul estaría interesado en

Cruz Azul estaría interesado en la llegada de César Montes para el Clausura 2026

Alicia Cervantes renueva contrato con Chivas Femenil hasta 2028

NBA en vivo: los duelos de hoy 30 de diciembre

Ataque armado en un partido de futbol en Tuxpan deja dos muertos

Este es el jugador de Cruz Azul que no se presentó a los entrenamientos y sería investigado por la directiva