‘La Mañanera’ de Sheinbaum hoy viernes 23 de enero: inversión en Veracruz, detención del Botox y descubrimiento arqueológico, entre lo destacado

Termina conferencia de prensa matutina.
Presentan sección Suave Patria. Habla sobre la atención médica en náhuath, en Huejutla de Reyes, Hidalgo.
40 municipios serán beneficiados en Veracruz con 180 obras y una inversión de 2,595 millones de pesos, dice Sheinbaum.
La presidenta informa que se encontró la Tumba 10 de Huitzo en los valles centrales de Oaxaca, gracias a una denuncia anónima por saqueo.
Es el descubrimiento arqueológico más relevante de la última década. Es una tumba zapoteca del clásico tardío, detaca por su arquitectura monumental. La información la dio a conocer el INAH.
La próxima semana queda primer dictamen de razones por las que ocurrió descarrilamiento del Tren Interoceánico, dice Sheinbaum.
La Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, ha planteado que tiene que haber una certificación para el inicio de las operaciones, después de dictamen e investigaciones del Tren de Pasajeros, se revisaría una certificación internacional para el inicio de las operaciones del tren de pasajeros y dar certeza a la población de que es seguro.
Sobre las capacitaciones que se hace a miembros de seguridad de México en EEUU, no es algo nuevo. El más reciente fue una invitación a cursos donde se hacen especializaciones tácticas, tiro, investigación, etc.
Al ser personal civil, solamente se necesita autorización de Defensa. Estarán fuera alrededor de 45 días.
Sobre el ofrecimiento de ayuda de Trump a México para enfrentar a los cárteles mexicanos, Harfuch dice que solamente se colabora con intercambio de información, pero cada país opera en su territorio.
Harfuch dice que tras la detención de El Botox, hubo una respuesta muy oportuna de Policía Estatal de Michoacán y Guardia Nacional, quienes de inmediato acudieron a carreteras en las que se registraron bloqueos.
Dice que gran parte del pueblo, y empresarios, están contentos con la detención de El Botox.
Sheinbaum señala que la meta de su sexenio es pasar de sexto al quinto lugar de ser el país más visitado del mundo.
Destaca trabajo de la secretaría de Turismo y de gobernadores de los estados de la República.
Sobre candados para el registro de celulares, Sheinbaum recuerda que el registro es para que un número esté asociado a una persona.
Omar García Harfuch señala que más del 90% de las llamadas fraudulentas han logrado cancelarse, el resto ha generado detenciones.
Harfuch dice que que no ha habido eventos recientes, como bloqueos, tras la detención de El Botox.
Tras anuncio de una fuerte tormenta que se espera, se tiene un plan de contingencia previsto para tratar de aminorar daños, informa Sheinbaum.
Sobre las camionetas lujosas a miembros de la SCJN, Sheinbaum dice que había un contrato de renta de vehículos, y se sustituyó por la compra de las camionetas, con lo que se ahorraron cerca de mil millones de pesos.
Sheinbaum destaca inversión de cerca de 20 mil millones de pesos para Veracruz entre 2026 y 2027, entre puentes, carreteras, agua potable, desasolve de ríos, vivienda, entre otras.
Informa que mañana va a Tamaulipas.