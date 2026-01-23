‘La Mañanera’ de Sheinbaum hoy viernes 23 de enero: inversión en Veracruz, detención del Botox y descubrimiento arqueológico, entre lo destacado

Próxima semana sale primer dictamen de por qué ocurrió descarrilamiento del Interoceánico

La Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, ha planteado que tiene que haber una certificación para el inicio de las operaciones, después de dictamen e investigaciones del Tren de Pasajeros, se revisaría una certificación internacional para el inicio de las operaciones del tren de pasajeros y dar certeza a la población de que es seguro.