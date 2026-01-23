PAN “reta” a Morena: cada partido que reciba dinero del crimen organizado debe perder su registro

El PAN pide la anulación de comicios y el retiro del registro a partidos si se comprueba financiamiento criminal en campañas electorales. Crédito: PAN

La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) desafió públicamente a Morena y a la presidenta Claudia Sheinbaum a aceptar la extinción de partidos que hayan recibido financiamiento del crimen organizado como condición para discutir la reforma electoral.

El planteamiento, lanzado desde la sede del Instituto Nacional Electoral (INE), busca condicionar la negociación de una reforma electoral al compromiso explícito contra la influencia ilícita en la política, advirtiendo sobre el riesgo de que la reforma oficialista permita la infiltración del narcotráfico y la concentración del poder.

El reto de Jorge Romero a Morena y Sheinbaum

Durante una conferencia de prensa, Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, profundizó en los riesgos de la llamada “Ley Maduro”. Afirmó que no busca el fortalecimiento democrático, sino consolidar un esquema de control político que termine con la pluralidad y posibilite la permanencia indefinida de Morena en el poder.

Advirtió de dos amenazas principales: la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos, que —según su advertencia— abriría la puerta al ingreso de dinero ilícito y recursos del crimen organizado en las campañas; y el rediseño de la representación legislativa, que —a su juicio— no resuelve la sobrerrepresentación y, en cambio, puede agudizar la concentración de poder, limitando aún más la pluralidad política.

En ese marco, Romero Herrera dirigió una pregunta directa a los promotores de la reforma:

“Se los pregunta Acción Nacional y estoy seguro de que millones de mexicanas y mexicanos a Morena: quieren una reforma electoral, ¿están dispuestos a que pierda el registro como partido político cualquiera que se haya financiado con el crimen organizado? ¿Están dispuestos a que se anule una elección si se comprueba dinero ilícito? Les lanzamos el reto desde el Instituto Nacional Electoral”.

Declaraciones del coordinador de los diputados del PAN

El coordinador de los diputados federales del PAN, Elías Lixa, ratificó la negativa de su partido a negociar retrocesos institucionales a cambio de avances democráticos. Dijo: “Serviría poner reglas claras para cancelar cualquier participación política del crimen organizado, pero no si al mismo tiempo se pretende debilitar al árbitro electoral o permitir que el régimen infiltre a quienes deben sancionar”.

Lixa recordó que desde hace más de un año el PAN propuso la anulación de elecciones intervenidas por el crimen organizado y la imposición de las sanciones más severas del Código Penal Federal para quienes incurran en narcopolítica.

Ricardo Anaya afirma que Morena busca un “régimen autoritario”

Por su parte, el coordinador de las y los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, afirmó que la reforma electoral representa el “último capítulo de un proceso iniciado por Morena para instaurar un régimen autoritario”.

El senador advirtió que Morena ya controla el Poder Ejecutivo y el Legislativo —este último, dijo, “mediante una sobrerrepresentación que no les dio la gente”—. “Aprobaron la reforma judicial, desaparecieron organismos autónomos y hoy lo que les falta es el control de las elecciones”, sostuvo.

Margarita Zavala llama a la reforma electoral <i>“Ley Maduro”</i>

La diputada federal Margarita Zavala se sumó a las advertencias sobre la “Ley Maduro”, señalando que su verdadero objetivo sería debilitar instituciones, restringir libertades, perseguir a la oposición y dificultar la alternancia.

“El riesgo es que este sea el último eslabón de una cadena orientada a limitar la competencia política, la libertad y la equidad en los procesos electorales”, expresó la excandidata presidencial.

Al final del posicionamiento, Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, subrayó la disposición de su partido para participar en un diálogo abierto.

“Las elecciones deben decidirse en las urnas, no en oficinas de gobierno; sin miedo, sin dinero ilícito y con árbitros plenamente autónomos. En Acción Nacional estamos listos para defender la democracia, incluso con resistencia cívica pacífica si es necesario”, declaró.