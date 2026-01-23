México

Batido de plátano con chocolate y chía rico en Omega 3: pocas calorías y muchos beneficios

La mejor forma de consentirte y cuidar tu salud en cualquier momento del día

Batido de plátano con chocolate
Batido de plátano con chocolate y omega 3: cremoso, ligero y lleno de beneficios para la piel. (Gemini)

El batido de plátano con chocolate es mucho más que una bebida reconfortante. Con la adición de semillas ricas en omega 3, se convierte en un aliado completo para quienes buscan cuidar la piel, el corazón y mantener el metabolismo activo con pocas calorías.

Esta receta es ideal para iniciar el día con energía, como snack posentrenamiento o para satisfacer un antojo dulce sin salirte de tu dieta saludable.

El plátano aporta potasio, fibra y energía de liberación lenta; el cacao puro suma antioxidantes y buen humor; y las semillas como la chía o la linaza aportan omega 3, excelente para el cerebro, la inflamación y la salud de la piel. Todo en un batido fácil, rápido y delicioso.

Un batido energético y bajo
Un batido energético y bajo en calorías, ideal para cuidar la digestión y saciarte. (Gemini)

Receta de batido de plátano con chocolate y omega 3

Tiempo de preparación

  • 5 minutos

Ingredientes

  1. 1 plátano maduro (puede ser congelado para textura más cremosa)
  2. 1 taza de leche vegetal (almendra, soya, coco, etc.) o leche descremada
  3. 1 cucharada de cacao puro en polvo (sin azúcar)
  4. 1 cucharada de semillas de chía o linaza molida (fuente de omega 3)
  5. 1 cucharadita de miel, stevia o dátiles picados (opcional)
  6. ½ cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  7. Hielo al gusto (opcional)
  8. Canela en polvo para decorar (opcional)
Disfruta un snack saludable con
Disfruta un snack saludable con fibra, antioxidantes y sabor a cacao natural. (Gemini)

Cómo hacer el batido de plátano con chocolate y omega 3

  1. Coloca en la licuadora el plátano, la leche, el cacao, las semillas, la miel o endulzante y la vainilla.
  2. Añade hielo si lo deseas más frío y cremoso.
  3. Licúa hasta obtener una textura suave y homogénea.
  4. Sirve en vaso alto y decora con un poco de canela o semillas adicionales si lo prefieres.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 1 porción grande o 2 porciones tipo snack.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Cada vaso contiene aproximadamente:

  • Calorías: 120
  • Grasas: 4 g (principalmente insaturadas)
  • Grasas saturadas: 0.5 g
  • Carbohidratos: 22 g
  • Azúcares: 12 g (principalmente naturales del plátano)
  • Proteínas: 3 g
  • Fibra: 4 g
  • Omega 3: 2 g

Valores aproximados, pueden variar según ingredientes y cantidades.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Consumir inmediatamente para aprovechar textura y nutrientes. Puede mantenerse en refrigerador hasta 8 horas, aunque puede separarse un poco.

Beneficios a la salud

  • Omega 3: apoya el sistema cardiovascular, la piel y la función cerebral.
  • Bajo en calorías: ideal para control de peso y dietas saludables.
  • Antioxidantes naturales: el cacao ayuda a combatir el estrés oxidativo y mejora el ánimo.
  • Fibra y saciedad: el plátano y las semillas ayudan a mantenerte satisfecho por más tiempo.

