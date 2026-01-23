México

Alex Bisogno explota contra Pati Chapoy tras acusarlo de saquear la casa de su hermano Daniel: “No vuelva a meterse conmigo”

El conductor negó las acusaciones en su contra y aseguró que cuenta con documentos de la Fiscalía de CDMX como prueba de que fue un robo

Alejandro Bisogno señaló a Pati Chapoy "ha querido hundirlo" tras el fallecimiento de su hermano Daniel Bisogno. (Fotos: Ventaneando)

Alex Bisogno -conductor y hermano menor de Daniel Bisogno- arremetió en contra de Pati Chapoy. Esto luego de que la periodista de espectáculos lo acusó de saquear la casa del presentador cuando murió.

Alejandro publicó un video en su cuenta de Instagram, donde respondió a las declaraciones que la titular de “Ventaneando” lanzó en su contra en un reciente encuentro con medios.

“Meses atrás quiso hundirme, desprestigiarme con una lista de mentiras, las cuales he demostrado con pruebas que solo son eso, mentiras. Lo hizo con todo el dolo, a semanas de la muerte de Daniel y sin importarle la tragedia que estábamos viviendo. Esta vez no va a ser igual. Le exijo que no vuelva a meterse conmigo ni a lastimarnos como familia“, comentó en Instagram.
El conductor desmintió haber saqueado la casa de su hermano Daniel Bisogno cuando murió |IG: @alexbisogno

El conductor hizo referencia a los rumores que surgieron hace aproximadamente un año, tan solo unos días después de la muerte de su hermano, sobre que él había sacado algunas cosas de la casa del fallecido presentador sin autorización de la heredera, Michaela Bisogno -hija de Daniel y Cristina Riva Palacio-.

“Ya basta. La gente no es tonta y se da cuenta perfectamente de sus intenciones. O tiene algo personal en contra mía o, como dicen los medios y el mismo público, o está buscando conflicto para mantener a flote su programa, que claramente se fue en picada con la muerte de mi hermano Daniel“, comentó al respecto.

Alex B, como también es conocido en medios, no solo desmintió las acusaciones en su contra, también aseguró que existen pruebas de que todo se trató de un robo.

Según Alex, su familia y Cristina Riva Palacio ya solucionaron su problemas, el cual surgió tras un robo a la casa del conductor. Hasta el momento se desconoce quiénes fueron los responsables. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

"Ahora entiendo que yo nunca fui de su agrado, pero esta calumnia con la cual ha querido hundirme ya fue desmentida con pruebas, incluso de la Fiscalía."

Y pidió que si todavía existen dudas si faltan cosas en la casa de su hermano y qué pasó con ellas, cuestione a la albacea de su sobrina, Cristina Riva Palacio, ya que ella cambió las chapas.

“Le recomiendo que le pregunte a la persona que cambió las chapas, que es la única persona que tiene acceso y que ya hace uso de todas las propiedades y pertenencias de Daniel. ¿Sabía usted que este tema ya se había aclarado con Cristina e incluso hubieron disculpas de ambas partes por los malentendidos?”, añadió.
La periodista destaca la rigurosa labor del estudio de espectáculos de TV Azteca (Infobae México)

Alex Bisogno señala a Pati Chapoy de malévola

En ese mismo video, el conductor señaló a la periodista de espectáculos de ser “malévola”, pues considera que se involucró públicamente en un conflicto familiar entre él y su excuñada.

“Malévolo es incluirse en una discusión familiar en la que claramente no tiene conocimiento y en la que usted, pues no tiene nada que ver. Atacarme con saña, con rabia, aún cuando yo no le hice nada y siempre me dirigí hacia usted con respeto, eso es ser malévolo”, dijo.

Y puso sobre la mesa la posibilidad de que Chapoy lo vinculó con el robo porque él, en su momento, habló con varios medios sobre el estado de salud de Daniel Bisogno.

Imágenes del funeral de Daniel Bisogno, conductor de "Ventaneando", quien murió el 20 de febrero de 2025 a los 51 años tras sufrir complicaciones en su estado de salud. (TikTok)

“Malévolo es darle el tiro de gracia a una familia, aseverando una lista de acusaciones en mi contra solo por su coraje de haber platicado con los medios sobre el estado de salud de mi hermano, información que usted creía era de Ventaneando y por lo cual me acusó infundadamente de haber vendido notas, cosa que todos sabemos que jamás pasó”, siguió.

Según Alex Bisogno, lo hizo en común acuerdo con su hermano y reveló que Pati Chapoy no lo buscó para conocer su versión de los hechos.

